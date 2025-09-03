Begin typing your search above and press return to search.
    പു​​ഴ ക​​ട​​ക്ക​​ല്‍

    Posted On date_range 3 Sept 2025 9:45 AM IST
    Updated On date_range 3 Sept 2025 9:45 AM IST
    പു​​ഴ ക​​ട​​ക്ക​​ല്‍
    By
    സാവിത്രി രാജീവൻ
    പു​​ഴ ക​​ട​​ക്കാ​​നെ​​ത്തി വാ​​ക്​​മ​​ത്സ​​രം ക​​ഴി​​ഞ്ഞു മ​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന നാ​​ലു​​പേ​​ർ​​ക്കൊ​​പ്പം ഊ​​മ​​യും ബ​​ധി​​ര​​നു​​മാ​​യൊ​​രാ​​ൾ ഒ​​ഴു​​ക്കും ആ​​ഴ​​വു​​മു​​ള്ള, എ​​ന്നാ​​ൽ അ​​ക്ക​​രെ​​പ്പ​​റ്റാ​​ൻ പാ​​ല​​മോ വ​​ഞ്ചി​​യോ ഇ​​ല്ലാ​​തെ നി​​വ​​ർ​​ന്നൊ​​ഴു​​കീ പു​​ഴ ഈ ​​പു​​ഴ ക​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ങ്ങ​​നെ പു​​ഴ​​യി​​ൽ എ​​ത്ര വെ​​ള്ള​​മു​​ണ്ട്? ആ​​ഴ​​മെ​​ത്ര? ഒ​​ഴു​​ക്കി​​ന്റെ വേ​​ഗ​​ത​​യെ​​ത്ര? ഇ​​തി​​ൽ മ​​നു​​ഷ്യ​​ർ മു​​ങ്ങി​​ച്ച​​ത്തി​​ട്ടു​​ണ്ടോ? ഉ​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ൽ എ​​ത്ര പേ​​ർ? എ​​ത്ര മൃ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ? എ​​ത്ര ത​​വ​​ള​​ക​​ൾ? എ​​ത്ര മീ​​നു​​ക​​ൾ?...

    പു​​ഴ ക​​ട​​ക്കാ​​നെ​​ത്തി

    വാ​​ക്​​മ​​ത്സ​​രം ക​​ഴി​​ഞ്ഞു മ​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന

    നാ​​ലു​​പേ​​ർ​​ക്കൊ​​പ്പം

    ഊ​​മ​​യും ബ​​ധി​​ര​​നു​​മാ​​യൊ​​രാ​​ൾ

    ഒ​​ഴു​​ക്കും ആ​​ഴ​​വു​​മു​​ള്ള,

    എ​​ന്നാ​​ൽ അ​​ക്ക​​രെ​​പ്പ​​റ്റാ​​ൻ

    പാ​​ല​​മോ വ​​ഞ്ചി​​യോ

    ഇ​​ല്ലാ​​തെ നി​​വ​​ർ​​ന്നൊ​​ഴു​​കീ പു​​ഴ

    ഈ ​​പു​​ഴ ക​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ങ്ങ​​നെ

    പു​​ഴ​​യി​​ൽ എ​​ത്ര വെ​​ള്ള​​മു​​ണ്ട്?

    ആ​​ഴ​​മെ​​ത്ര?

    ഒ​​ഴു​​ക്കി​​ന്റെ വേ​​ഗ​​ത​​യെ​​ത്ര?

    ഇ​​തി​​ൽ മ​​നു​​ഷ്യ​​ർ മു​​ങ്ങി​​ച്ച​​ത്തി​​ട്ടു​​ണ്ടോ?

    ഉ​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ൽ എ​​ത്ര പേ​​ർ?

    എ​​ത്ര മൃ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ? എ​​ത്ര ത​​വ​​ള​​ക​​ൾ?

    എ​​ത്ര മീ​​നു​​ക​​ൾ? എ​​ത്ര മു​​ത​​ല​​ക​​ൾ?

    ക​​ണ​​ക്കു​വ​​ച്ച് സം​​സാ​​രി​​ക്ക​​ണം

    താ​​ർ​​ക്കി​​ക​​ൻ എ​​ല്ലാ​​വ​​രോ​​ടു​​മാ​​യി പ​​റ​​ഞ്ഞു...

    ‘‘ഡാ​​റ്റ​​യും ശാ​​സ്ത്ര​​വും​വ​​ച്ച്

    വി​​ശ​​ദ​​മാ​​ക്കൂ’’

    ശാ​​സ്ത്ര​ പ​​ഠി​​താ​​വ് ഇ​​ട​​പെ​​ട്ടു പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ‘‘ത​​ന്ത്ര​​വും കു​​ത​​ന്ത്ര​​വും കാ​​ട്ടി

    പ്ര​​ഭാ​​ഷി​​ക്കൂ’’

    നി​​യ​​മാ​​നു​​സാ​​രി പ​​റ​​ഞ്ഞു

    അ​​പ്പോ​​ൾ

    എ​​ന്തി​​നും മീ​​തെ വി​​ള​​ങ്ങു​​ന്ന

    ക​​മ്പോ​​ള​​രാ​​ജാ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ‘‘അ​​തൊ​​ന്നും പോ​​രാ

    ദ്ര​​വ്യ​​ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ പ​​റ​​യൂ

    ഈ ​​വെ​​ള്ളം കു​​പ്പി​​യി​​ലാ​​ക്കി​​യാ​​ൽ

    കു​​പ്പി​​യൊ​​ന്നി​​ന് എ​​ത്ര​​കി​​ട്ടും?

    ഇ​​തു​​പോ​​ലു​​ള്ള മാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ

    പു​​ഴ മ​​ലി​​ന​​മാ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ

    ന​​ഷ്ട​​മെ​​ത്ര?

    ഉ​​ത്ത​​രം

    യ​​ജ​​മാ​​ന ഹി​​താ​​നു​​സാ​​രി​​യാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം

    അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ

    ഈ ​​പു​​ഴ

    ന​​മ്മ​​ളെ അ​​ക്ക​​രെ ക​​ട​​ക്കാ​​ൻ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കി​​ല്ല.

    ഓ​​ർ​​മ​​വേ​​ണം.’’

    യ​​ജ​​മാ​​ന​​ൻ എ​​ന്നു​​കേ​​ട്ട​​തും

    പൊ​​ടു​​ന്ന​​നെ നാ​​ലു​​പേ​​രും

    ഒ​​റ്റ​​നൂ​​ലി​​ൽ ഒ​​ന്നാ​​യി

    ‘‘യ​​ജ​​മാ​​ന​​ഭാ​​ഷ​​യേ​​തെ​​ന്നു മ​​റ​​ക്ക​​രു​​ത്

    അ​​തു​ മാ​​ത്ര​​മേ ഇ​​നി ന​​മ്മ​​ൾ മൊ​​ഴി​​യാ​​വൂ.

    അ​​തു​ മാ​​ത്ര​​മേ ഓ​​ർ​​ക്കാ​​വൂ

    അ​​തി​​ൽ മാ​​ത്ര​​മേ ന​​മ്മു​​ടെ ചി​​ന്ത​​യു​​ട​​ക്കാ​​വൂ’’

    നാ​​ലു​​പേ​​രും ഒ​​രേ സ്വ​​ര​​ത്തി​​ൽ യോ​​ജി​​പ്പാ​​യി​​പ്പ​​റ​​ഞ്ഞു

    നോ​​ക്കി​നി​​ൽ​​ക്കേ

    വെ​​ള്ള​​ത്തി​​ന്റെ പൊ​​ക്കം

    കൂ​​ടി​​ക്കൂ​​ടി വ​​ന്നു.

    മു​​ത​​ല​​ക​​ൾ ഒ​​ലി​​ച്ചു വ​​ന്നു.

    കൂ​​ട്ടി​​യ ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ൾ തെ​​റ്റി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട്

    പു​​തി​​യ​​താ​​യി മ​​നു​​ഷ്യ​ശ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ

    പി​​റ​​കേ വ​​ന്നു

    പു​​ഴ​​യു​​ടെ ആ​​ഴം കൂ​​ടി​​ക്കൂ​​ടി വ​​ന്നു.

    വെ​​ള്ള​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ള​​വ്

    യു​​ക്തി​​വാ​​ദി​​യും ശാ​​സ്ത്ര​​വാ​​ദി​​യും

    കൂ​​ട്ടി​​ക്കി​​ഴി​​ച്ച ഘ​​ന​​യ​​ടി​​യി​​ൽ

    നി​​ന്ന് പു​​റ​​ത്താ​​യി

    ക​​ര, പു​​ഴ ദ്വ​​ന്ദ്വ​​ത്തി​​ൽ

    ത​​ട്ടി​​നി​​ൽ​​ക്കാ​​തെ,

    ഒ​​ഴു​​ക്കു നി​​ർ​​ത്താ​​തെ, പു​​ഴ.

    ഊ​​മ​​യോ

    ആ ​​വ​​ഴി ഒ​​ഴു​​കി​വ​​ന്ന,

    ഹൃ​​ദ​​യം ചോ​​ദി​​ക്കാ​​ത്ത,

    പ​​ഞ്ച​​ത​​ന്ത്ര​​ക​​ഥ അ​​റി​​യാ​​ത്ത

    ഒ​​രു മു​​ത​​ല​ പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കു ക​​യ​​റി.

    അ​​ത് അ​​യാ​​ളെ പു​​ഴ ക​​ട​​ത്തി.


