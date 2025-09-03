Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightപെ​രു​മ​ൻ

    പെ​രു​മ​ൻ

    Posted On date_range 3 Sept 2025 7:15 AM IST
    Updated On date_range 3 Sept 2025 7:15 AM IST
    poem
    cancel
    By
    സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ധ
    text_fields
    bookmark_border

    ആ​ന​പ​ട​ക്കം കാ​ട്ടി​ലെ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നീ​ടെ ഗ​ർ​ഭം അ​ല​സ്സീ​ന്ന്

    കാ​ട്ടു​കോ​ഴി​ടെ അ​ട​വെ​ച്ച മു​ട്ട​ക​ൾ

    ഓ​ടു​പൊ​ളി​ച്ച് ചോ​ര​യൊ​ലി​ച്ചെ​ന്ന്...

    കു​ന​നു​റു​മ്പും കു​ഴി​യാ​ന​കൊ​മ്പും

    ചി​ല്ല് ത​റ​ച്ച് പി​ട​ഞ്ഞു​മ​രി​ച്ചെ​ന്ന്

    കാ​ര​മു​ള്ളു​ക​ൾ തു​ന്നി​യ വ​യ​റീ​ന്ന്

    ചോ​ര​യൊ​ലി​ച്ച വ​ര​മ്പി​ൻ​പാ​ടു​ക​ൾ.

    പൊ​ട്ടി​യ ചി​ല്ലു​ക​ൾ എ​ണ്ണം പ​ഠി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ക​ണ്ണ് തെ​റി​ച്ച ചെ​മ്പ​ല്ലി കു​ഞ്ഞി​ന്

    പാ​ലൂ​ട്ടാ​ൻ​വ​ന്ന മീ​നി​നെ കെ​ട്ടി​വ​ലി​ച്ചു

    ആ​ഴ​മ​ള​ന്ന് മു​ങ്ങി​യ കാ​ക്ക​യ്ക്ക്

    നീ​ർ​ക്കോ​ലി മു​ള്ളു​ക​ൾ കു​ത്തി​ക്കേ​റീ​ന്ന്...

    ആ​ന പ​ര​ന്നോ​ടി ക​ര​ക​യ​റി​നോ​ക്ക്യ​പ്പോ

    ആ​ന​പ​ട​ക്കം കാ​ല​റു​ത്തു കാ​ടു വി​റ​ച്ചൂ​ന്ന്

    പി​ടി​വി​ട്ട കാ​ടൊ​രു​വ​ള്ളി

    വീ​ണു പി​ട​ഞ്ഞു മ​രി​ച്ച​പ്പോ

    ചെ​ങ്കീ​രി​മേ​ലു​കു​ട​ഞ്ഞെ​ണീ​റ്റ​പ്പോ

    മു​ള്ള​ൻ മു​ള്ളു​ക​ൾ ക​ത്തി​ക്ക​രി​ഞ്ഞു.

    ആ​മ പു​റ​ന്തോ​ട് തോ​ണി തു​ഴ​ഞ്ഞ്

    ചു​ട​ല​ക്കാ​ടി​നെ വെ​ട്ടി തെ​ളി​ച്ച്

    സു​ന്ദ​ര​മാ​യൊ​രു പൂ​മ​രം ന​ട്ട്

    ഒ​റ്റ​യ്ക്കി​രു​ന്ന​ങ്ങ് നോ​ക്കി.

    വ​ള്ളി വെ​ളി​ച്ച​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല​ക​ളി​ൽ ത​ട്ടി

    ഒ​ഴു​കു​ന്ന പു​ഴ​യി​ൽ മു​ങ്ങി

    നി​വ​രും​ന്നേ​രം പൊ​ൻ​മാ​ൻ

    പാ​ഞ്ഞൊ​രു മു​ങ്ങ​ലി​ൽ

    എ​ന്റെ ത​ല​യി​ലെ മു​ടി​യൊ​ന്നു പാ​റി.

    ഒ​രു മ​ര​ണം.

    അ​ന്നാ​ണ് വി​ഷു.

    മ​ക​ൻ പ​ട​ക്ക​ത്തി​നാ​യി വ​ഴ​ക്കി​ട്ടു

    ഞാ​ൻ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ത്തു

    അ​വ​ൻ പൊ​ട്ടി​ച്ചു.

    ഒ​രാ​ന കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പാ​ഞ്ഞു

    പാ​വ​ത്തി​ന്റെ വ​യ​ർ

    നി​റ​ഞ്ഞി​ല്ലാ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു.

    മ​ക്ക​ൾ തി​ന്ന ചോ​റു​പ​റ്റ്

    പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും

    കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    ഒ​രു കാ​ട്ടു​മാ​ങ്ങ മ​ധു​ര​മാ​യി തൂ​ങ്ങി

    അ​പ്പ​ന്റെ​യ​പ്പ​ന്റെ അ​നി​യ​ന്റെ ക​ണ്ണി​ൽ

    മ​ല​യ​ണ്ണാ​ൻ ചാ​ടി​യ​പ്പോ മാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു

    ഇ​പ്പം പെ​രു​മ​ന് കാ​ഴ്ച കി​ട്ടി​യെ​ന്ന്

    അ​പ്പോ​ളൊ​രു അ​ണ്ണ​ക്കോ​ട്ടെ​യെ കാ​ണി​ച്ചി​ട്ട്

    അ​തി​ന്റെ പേ​ര് പ​റ​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ

    പെ​രു​മ​ന്റെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    ചി​ല്ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ ചാ​ടി ചാ​ടി പോ​യി

    -----------

    സൂ​ചി​ക

    പെ​രു​മ​ൻ: വ​യ​സ്സ​ൻ

    അ​ണ്ണ​ക്കോ​ട്ടെ: അ​ണ്ണാ​ൻ

    Show More expand_more
    News Summary - Malayalam Poem-peruman
    X