Madhyamam
    പേ​​ടി​​യു​​ടെ പെ​​ൻ​​ഡു​​ലം

    Posted On date_range 2 Sept 2025 10:15 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 10:15 AM IST
    പേ​​ടി​​യു​​ടെ പെ​​ൻ​​ഡു​​ലം
    By
    പ്രദീപ് രാമനാട്ടുകര
    ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വീ​​ടി​​​ന്റെ

    മു​​മ്പി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു

    ആ​​ന​​ന്ദേ​​ട്ട​​​ന്റെ ന​​ട​​ത്തം.

    –കി​​ഴ​​ക്കു​​നി​​ന്ന് പ​​ടി​​ഞ്ഞാ​​ട്ട്

    പി​​ന്നെ തെ​​ക്കോ​​ട്ട്

    തെ​​ക്കു​നി​​ന്ന് വ​​ട​​ക്കോ​​ട്ട്

    പി​​ന്നെ കി​​ഴ​​ക്കോ​​ട്ട്–

    ഒ​​രേ താ​​ള​​ത്തി​​ൽ ച​​ലി​​ക്കു​​ന്ന

    പേ​​ടി​​യു​​ടെ പെ​​ൻ​​ഡു​​ലം

    സൂ​​ക്ഷി​​ച്ചു നോ​​ക്കി​​യാ​​ൽ തെ​​ളി​​ഞ്ഞുവ​​രും

    ച​​ര​​ലി​​ൽ പ​​തി​​യു​​ന്ന കാ​​ലു​​ക​​ൾ

    വാ​​യു​​വി​​ലെ​​റി​​യു​​ന്ന കൈ​​ക​​ൾ

    ഒ​​രേ ദി​​ശ​​യി​​ൽ ത​​റ​​യ്ക്കു​​ന്ന ക​​ണ്ണു​​ക​​ൾ

    ചു​​ണ്ടു​​ക​​ളി​​ലെ മി​​ന്ന​​ലാ​​ട്ടം.

    സ​​മ​​യ​​ത്തി​​​ന്റെ അ​​തി​​ർ​​ത്തി​​ക​​ൾ

    ത​​ക​​ർ​​ത്ത​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​വാം

    രാ​​വി​​ലെ, ഉ​​ച്ച, വൈ​​കു​​ന്നേ​​രം, രാ​​ത്രി...

    എ​​ന്നി​​ങ്ങ​​നെ

    കാ​​ല​​ത്തെ മു​​റി​​ക്കു​​ന്ന​​തൊ​​ന്നും

    ആ​​ന​​ന്ദേ​​ട്ട​​നെ ബാ​​ധി​​ച്ചി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.

    ഓ​​രോ വീ​​ടി​​​ന്റെ​യും ജ​​ന്മ​​ര​​ഹ​​സ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ

    ആ​​ന​​ന്ദേ​​ട്ട​​നു​​ണ്ടാ​​വും

    ‘താ​​മ​​സ​​മെ​​ന്തേ വ​​രു​​വാ​​ൻ’ പാ​​ടി

    ശാ​​ന്തേ​​ട്ത്തി​​യു​​ടെ വീ​​ടി​​നു മു​​മ്പി​​ൽ

    ത​​റ​​ഞ്ഞു നി​​ൽ​​ക്കും.

    ‘ചി​​ല്ലി മു​​ള​​ങ്കാ​​ടു​​ക​​ളി​​ൽ’ പാ​​ടി

    ടീ​​ച്ച​​റു​​ടെ വീ​​ട്ടു​​മു​​റ്റ​​ത്ത് തു​​ള്ളി​​ക്ക​​ളി​​ക്കും.

    ‘ക​​ഭി... ക​​ഭി... മേ​​രേ ദി​​ൽ മേം’ ​​പാ​​ടി

    ആ​​യി​​ഷാ​​ത്ത​​യു​​ടെ വീ​​ട് താ​​ജ്മ​​ഹ​​ലാ​​ക്കും.

    മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്ന്

    ജ​​ന​​ന​​ത്തി​​ലേ​​ക്കെ​​ന്ന​പോ​​ലെ

    ആ​​ന​​ന്ദേ​​ട്ട​​നെ​​പ്പോ​​ഴും

    പാ​​ട്ടി​​​ന്റെ അ​​വ​​സാ​​ന വ​​രി​​യി​​ൽ തു​​ട​​ങ്ങി.

    പ​​ല്ല​​വി​​യി​​ൽ പ​​ട​​രു​​മ്പോ​​ൾ

    ചി​​ല​​പ്പോ​​ൾ ത​​ല​​കു​​ത്തി നി​​ന്നു.

    ക​​ണ്ണി​​ൽ​പെ​​ടു​​ന്ന​​തെ​​ല്ലാം കോ​​ർ​​ത്തെ​​ടു​​ത്ത്

    ആ​​കാ​​ശ​​ത്ത് നി​​ർ​​ത്തി.

    ഒ​​രി​​ക്ക​​ൽ

    ശ​​രീ​​രം മു​​ഴു​​വ​​ൻ ചി​​ല്ല​​ക​​ൾ വ​​ള​​ർ​​ന്ന്

    ഇ​​ല​​ക​​ൾ നി​​റ​​ഞ്ഞ്

    ഒ​​റ്റ മ​​ര​​ക്കാ​​ടാ​​യി

    കാ​​ട്... കാ​​ട്... എ​​ന്നു​​റ​​ക്കെ പ​​റ​​ഞ്ഞ്

    ആ​​ന​​ന്ദേ​​ട്ട​​ൻ പാ​​ഞ്ഞു വ​​ന്നു.

    ഇ​​ട​​വ​​ഴി​​യു​​ടെ

    ഇ​​രു​​ക​​ര​​യി​​ലും ജീ​​വി​​ക​​ൾ

    എ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റു നി​​ന്നു.

    പാ​​മ്പും കീ​​രി​​യും ഉ​​റു​​മ്പും പെ​​രു​​ച്ചാ​​ഴി​​യും

    പ​​ഴു​​താ​​ര​​യും ത​​വ​​ള​​യും... നി​​ര​​ന്നു​​നി​​ന്നു.

    ആ​​ളു​​ക​​ൾ ഓ​​ടിമ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ‘കാ​​ടി​​ന് ഞാ​​നെ​​ന്തു പേ​​രി​​ടും?’ എ​​ന്നു ചോ​​ദി​​ച്ച്

    ആ​​ന​​ന്ദേ​​ട്ട​​ൻ ഡി. ​​വി​​ന​​യ​​ച​​ന്ദ്ര​​നാ​​യി.

    നാ​​ട് കാ​​ടാ​​കു​​ന്ന​​തി​​​ന്റെ ജാ​​ല​​വി​​ദ്യ​​യി​​ൽ

    വാ​​യു​​വി​​ൽ ച​​തു​​രം വ​​ര​​ച്ചു.

    ക​​വി​​ത ചൊ​​ല്ലി.

    മ​​ഴ​​യും വെ​​യി​​ലും കു​​ടി​​ച്ചു.

    തെ​​റ്റി​​യ താ​​ള​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ താ​​യം ക​​ളി​​ച്ചു.

    ക​​ള​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​യ്ച്ച്, ക​​രു​​ക്ക​​ൾ ത​​ക​​ർ​​ത്ത്

    നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ തെ​​റ്റി​​ച്ചു.

    പ​​തു​​ക്കെ... പ​​തു​​ക്കെ

    ആ​​ന​​ന്ദേ​​ട്ട​​ൻ

    വ​​സ്ത്ര​​ങ്ങ​​ളു​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി;

    പാ​​ട്ടു​​ക​​ളും.

    അ​​നാ​​ഥ​​മാ​​യ വ​​രി​​ക​​ൾ

    വേ​​ലി​​പ്പ​​ട​​ർ​​പ്പു​​ക​​ളി​​ൽ കു​​രു​​ങ്ങി​​ക്കി​​ട​​ന്നു.

    കൂ​​ട്ടു​​കാ​​രാ​​യ കാ​​ട്ടു​​ജീ​​വി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും

    കി​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും എ​​ണ്ണം കൂ​​ടി.

    കാ​​ട്ടു​​മ​​ണം ശ്വ​​സി​​ച്ച് നാ​​ട് വി​​യ​​ർ​​ത്തു.

    പേ​​ടി പെ​​രു​​കി.

    നാ​​ട്ടു​​വ​​ഴി കാ​​ട്ടു​​വ​​ഴി​​യാ​​യി

    വ​​ഴി മു​​ട്ടി​​യ നാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ

    ഭ്രാ​​ന്ത​​ൻ ആ​​ന​​ന്ദ​​നെ പി​​ടി​​ച്ചു​കെ​​ട്ടി.

    ജെ.​​സി.​​ബി​​യു​​ടെ തു​​മ്പി​​ക്കൈ

    ഇ​​ട​​വ​​ഴി കോ​​രി​​യെ​​ടു​​ത്ത​​പ്പോ​​ൾ

    ‘നി​​ങ്ങ​​ളെ​​​ന്റെ ക​​റു​​ത്ത മ​​ക്ക​​ളെ

    ചു​​ട്ടു​​തി​​ന്നു​​ന്നോ’​യെ​​ന്ന്

    ആ​​ന​​ന്ദേ​​ട്ട​​ൻ ക​​ട​​മ്മ​​നി​​ട്ട​​യാ​​യി.

    ക​​വി​​ത വീ​​ണ്ടും പെ​​യ്തി​​റ​​ങ്ങി.

    പാ​​ട്ടു​​ക​​ൾ​​ക്ക് തീ ​​പി​​ടി​​ച്ചു.

    പൊ​​റു​​തി​​മു​​ട്ടി​​യ ആ​​രോ

    ആ​​ന​​ന്ദേ​​ട്ട​​​ന്റെ വാ​​യി​​ൽ മ​​ണ്ണു​​നി​​റ​​ച്ചു.

    പു​​തി​​യ​​തൊ​​ന്നും വാ​​യി​​ക്കാ​​റി​​ല്ല

    ‘ഹി​​മാ​​റെ’​​ന്ന് ക​​ളി​​യാ​​ക്കി.

    ക​​ട​​മ്മ​​നി​​ട്ട​​യി​​ലും വി​​ന​​യ​​ച​​ന്ദ്ര​​നി​​ലും

    കെ​​ട്ടി​​ക്കി​​ട​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്ന് കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി.

    മാ​​ന്തി​​യെ​​ടു​​ത്ത കു​​ഴി​​യി​​ലേ​​ക്ക്

    ത​​ള്ളി​​യി​​ട്ട​​പ്പോ​​ൾ

    കി​​ളി​​ക​​ൾ ആ​​ന​​ന്ദേ​​ട്ട​​നെ പൊ​​തി​​ഞ്ഞു.

    മ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ വേ​​രു​​ക​​ൾ നീ​​ട്ടി.

    ചി​​ല്ല​​ക​​ൾ മു​​ഷ്ടി​ ചു​​രു​​ട്ടി...

    ഭൂ​​മി​​യു​​ടെ അ​​വ​​കാ​​ശി​​ക​​ൾ

    പൊ​​രു​​തി തോ​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​​ന്റെ

    ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ

    ബു​​ൾ​​ഡോ​​സ​​റു​​ക​​ൾ ക​​യ​​റി​​യി​​റ​​ങ്ങി.

    അ​​വ​​സാ​​ന ശ്വാ​​സ​​വും നി​​ല​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ

    ഇ​​ട​​വ​​ഴി ഇ​​ല്ലാ​​താ​​യി;

    ആ​​ന​​ന്ദേ​​ട്ട​​നും.

    വേ​​ലി​​ക​​ൾ​​ക്കു പ​​ക​​രം മ​​തി​​ലു​​ക​​ളു​​യ​​ർ​​ന്നു

    മ​​തി​​ലു​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ ടാ​​റി​​ട്ട റോ​​ഡും.

    വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​കു​​മ്പോ​​ൾ

    ഭൂ​​മി​​ക്ക​​ടി​​യി​​ൽ

    ഒ​​രേ താ​​ള​​ത്തി​​ൽ മു​​ഴ​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത് കേ​​ൾ​​ക്കാം

    പേ​​ടി​​യു​​ടെ പെ​​ൻ​​ഡു​​ലം.

    –കി​​ഴ​​ക്കു​​നി​​ന്ന് പ​​ടി​​ഞ്ഞാ​​ട്ട്

    പി​​ന്നെ തെ​​ക്കോ​​ട്ട്

    തെ​​ക്കു​നി​​ന്ന് വ​​ട​​ക്കോ​​ട്ട്

    പി​​ന്നെ കി​​ഴ​​ക്കോ​​ട്ട്–


    X