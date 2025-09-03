Begin typing your search above and press return to search.
    പാ​ട്ടി​ന്റെ തീ​വ​ണ്ടി​യി​ൽ

    Posted On date_range 3 Sept 2025 8:45 AM IST
    Updated On date_range 3 Sept 2025 8:45 AM IST
    സെ​റീ​ന
    നി​ന​ച്ചി​രി​ക്കാ​ത്ത

    ചി​ല നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    അ​യാ​ൾ വ​രും

    അ​പ​രി​ചി​ത​ൻ,

    ഓ​ർ​മ​യു​ടെ ഖ​നി തു​റ​ന്ന്

    മ​റ​വി​യു​ടെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ആ ​പാ​ട്ടെ​ടു​ത്തു ത​രും.

    വാ​ടി​യ മു​ഖ​മു​ള്ള കു​രു​ന്നി​ന്

    അ​തി​ശ​യി​ച്ചി​രി വി​ട​ർ​ത്താ​ൻ

    തൂ​വാ​ല വീ​ശി

    മു​യ​ൽ​ക്കു​ഞ്ഞി​നെ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന

    മാ​ന്ത്രി​ക​നെ​പ്പോ​ലെ

    അ​യാ​ൾ വാ​ടി​യ മു​ഖ​മു​ള്ള

    ജീ​വ​ന്റെ മാ​ന്ത്രി​ക​നാ​കും.

    മു​യ​ൽ​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ വി​രി​യും.

    പ​ട്ടു പോ​ലു​ള്ള നൂ​ലി​ഴ​ക​ളു​ണ്ട്

    അ​യാ​ളു​ടെ പാ​ട്ടി​ന്

    അ​ത്, പ​റ​ക്കു​ന്ന പ​ര​വ​താ​നി​യാ​കും

    അ​ത്ഭു​തം തു​റ​ന്നി​ട്ട ജാ​ല​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ

    അ​ന്നേ​രം ഞാ​ൻ മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ തൊ​ടും

    പു​ഴ​യൊ​ഴു​കും

    അ​യാ​ളു​ടെ പാ​ട്ടി​ൽ.

    ജ​ലം അ​തി​ന്റെ ഉ​റ​വ​യി​ൽ

    നി​ന്നെ​ന്ന​പോ​ലെ ഞാ​ൻ

    ഒ​ഴു​കും

    ഉ​ച്ച മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​റ്റി​ള​കും

    അ​യാ​ളു​ടെ പാ​ട്ടി​ൽ

    പൂ​മ്പൊ​ടി​ക​ൾ ക​ല​ർ​ന്ന

    അ​തി​ന്റെ അ​ല​ക​ളി​ൽ

    കാ​റ്റ് അ​തി​ന്റെ വ​ഴി

    മ​റ​ന്നു പോ​കു​ന്ന​തു പോ​ലെ

    ഞാ​ൻ മ​റ​വി​യെ​ത്തൊ​ടും.

    അ​യാ​ളു​ടെ

    പേ​രോ നാ​ടോ മു​ഖ​മോ

    എ​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല,

    എ​ന്നി​ട്ടും

    പാ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​നി​ക്കാ നേ​ര​ത്ത്

    വേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ​ക്ക​റി​യാം

    മ​രു​ന്നു കൊ​ണ്ട് മ​ര​ണ​ത്തെ

    നീ​ട്ടി​വെ​ക്കു​ന്നൊ​രാ​ൾ​ക്ക്

    നാ​വി​ൽ പ​ക​രു​ന്ന

    മ​രു​ന്നും ജ​ല​വും​പോ​ലെ

    അ​യാ​ളു​ടെ പാ​ട്ടും സ്വ​ര​വും.

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള തീ​വ​ണ്ടി​യി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ

    അ​യാ​ളു​ടെ പാ​ട്ടി​ൽ ഞാ​നി​രി​ക്കു​ന്നു

    വീ​ടെ​ത്തു​ന്നു.


