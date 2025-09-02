Begin typing your search above and press return to search.
    പ​ക​ർ​ച്ച

    Posted On date_range 2 Sept 2025 10:00 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 10:00 AM IST
    പ​ക​ർ​ച്ച
    By
    ദി​വാ​ക​ര​ൻ വി​ഷ്ണു​മം​ഗ​ലം
    നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത്

    ഞാ​ൻ ന​ട്ടൊ​രു മ​ര​മു​ണ്ട്

    ഇ​പ്പോ​ഴും അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടോ,

    അ​തി​ൻ വി​ത്തു​ക​ൾ?

    അ​ക്കാ​ലം ഒ​ഴു​കി​വ​ന്ന പു​ഴ​യി​ൽ

    കു​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ നീ ​ഇ​പ്പോ​ഴും?

    ക​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ അ​തേ മ​ഴ​യി​ൽ?

    കു​ളി​രു​ന്നു​ണ്ടോ അ​തേ മ​ഞ്ഞി​ൽ?

    വി​യ​ർ​ക്കു​ന്നോ ആ ​വെ​യി​ലി​ൽ?

    നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​പ്പു​റ​ത്ത്

    നീ ​വി​ത​യ്ക്കും വി​ത്തൊ​ക്കെ​യും

    ഊ​റ്റി​ക്കു​ടി​ക്കു​മോ അ​തി​ൻ ഉ​റ​വ?

    ത​രി​ശാ​കു​മോ ഈ ​മ​ണ്ണ്?

    ത​ണു​ത്തു​റ​യു​മോ മ​ഞ്ഞ്?

    വേ​ര​റ്റു പ​തി​ക്കു​മോ

    മ​ര​മൊ​ക്കെ​യും?

    വെ​യി​ലേ​റ്റ് വാ​ടു​മോ

    ഇ​ല​ക​ൾ?

    നി​ന്റെ പ​ണി​യാ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ

    എ​ന്റെ വാ​ക്കി​ലേ​ക്ക് അ​മ​രു​ന്ന​ത്

    ഞാ​ൻ കാ​ണു​ന്നു.

    എ​ന്റെ നാ​ക്കി​ല​യി​ലേ​ക്ക്

    അ​ത് പ​ട​രു​ന്ന​ത്

    ഞാ​ന​റി​യു​ന്നു.

    അ​തി​നു മു​മ്പേ

    എ​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ

    ഞാ​ൻ രാ​കി​െ​വ​യ്ക്കു​ന്നു;

    രാ​വ് വെ​ളു​ക്കു​വോ​ളം

    ഞാ​ൻ കാ​ക്കു​ന്നു,

    അ​തി​ൻ തി​ള​ക്കം.


