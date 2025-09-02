നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഞാൻ നട്ടൊരു മരമുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ടോ, അതിൻ വിത്തുകൾ? അക്കാലം ഒഴുകിവന്ന പുഴയിൽ കുളിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഇപ്പോഴും? കളിക്കുന്നുണ്ടോ അതേ മഴയിൽ? കുളിരുന്നുണ്ടോ അതേ മഞ്ഞിൽ? വിയർക്കുന്നോ ആ വെയിലിൽ? നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറത്ത് നീ വിതയ്ക്കും വിത്തൊക്കെയും ഊറ്റിക്കുടിക്കുമോ അതിൻ ഉറവ? തരിശാകുമോ ഈ മണ്ണ്? തണുത്തുറയുമോ മഞ്ഞ്? വേരറ്റു പതിക്കുമോ മരമൊക്കെയും? വെയിലേറ്റ് വാടുമോ ഇലകൾ? നിന്റെ പണിയായുധങ്ങൾ എന്റെ വാക്കിലേക്ക്...
