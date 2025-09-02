Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പ​ക​ൽ

    Posted On date_range 2 Sept 2025 8:45 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 8:45 AM IST
    By
    കെ​.വി. സ​ക്കീ​ർ​ഹു​സൈ​ൻ
    പ​ക​ലെ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ്

    ഇ​ത്ര​യും വെ​ളി​ച്ച​വു​മാ​യി

    അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി

    പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്..?

    പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ലെ വാ​യ​നാ​പ​ത്രം​പോ​ലെ

    മു​റ്റ​ത്തു​വി​ത​റി​പ്പോ​കു​ന്നു

    പ്ര​കാ​ശ​കി​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യ

    അ​ദൃ​ശ്യ​ജീ​വ​ക​ണ​ങ്ങ​ളെ.

    അ​തി​ല​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​യി​രം വെ​ളു​ത്ത

    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ഞ്ഞ

    വാ​തി​ലി​ന്ന​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി

    നി​ശ്ച​ല​നാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്തോ പ​റ​യാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന ഭാ​വ​ത്തി​ൽ

    അ​തെ​ന്താ​കും.

    ഒ​രു യാ​ച​ക​ന്റെ വേ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ത്

    വീ​ടി​ന്റെ മു​റ്റ​ത്തു​നി​ന്നു വി​യ​ർ​ത്തു

    കു​ളി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ക​ത്തേ​ക്കു പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള

    ഉ​ത്ത​ര​വി​നു

    കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ.

    അ​റി​യാ​ത്ത ഒ​ന്നി​നോ​ടു​ള്ള

    അ​ദ​മ്യ​മാ​യ പ്ര​ണ​യ​ത്താ​ൽ

    ആ​യി​രം​കാ​ലു​ള്ള ഉ​ട​ലു​മാ​യി

    അ​തി​ഴ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    നി​മ്നോ​ന്ന​ത​മാ​യ

    ദേ​ശാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ൾ താ​ണ്ടി.

    ഉ​ച്ച​യാ​കാ​റാ​കു​മ്പോ​ള​തു വി​ശ​ന്ന​മ​റ​ുന്നു.

    പോ​രു​കാ​ള​യെ​പ്പോ​ലെ

    കൊ​മ്പു​കൊ​ണ്ട് കു​ലു​ക്കു​ന്നു

    ഉ​ഴു​തു​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള മു​ന്നി​ലു​ള്ള

    ദ​യ​യി​ല്ലാ​ത്ത ലോ​ക​ത്തെ

    നു​ര​യു​ന്ന കോ​പ​ത്താ​ൽ

    തി​ള​ച്ചു​മ​റി​യു​ന്ന​തി​ൻ നേ​ത്ര​ങ്ങ​ളും

    സാ​യാ​ഹ്ന​മാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ

    ഒ​ടി​ഞ്ഞു​മ​ട​ങ്ങു​ന്നു അ​തി​ന്റെ

    ഉ​ണ​ർ​വു​ക​ളൊ​ക്കെ

    അ​ടി​യ​റ​വു പ​റ​യാ​ൻ​പോ​വു​ന്ന

    പോ​രാ​ളി​യെ പോ​ലെ

    മു​തു​കെ​ല്ലു വ​ള​ഞ്ഞു കൂ​പ്പു​കൈ​യോ​ടെ

    ആ​വോ​ളം വി​നീ​ത​നാ​യി.

    എ​ങ്കി​ലും അ​ത് ദി​വ​സേ​ന

    പ്ര​സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു മ​ഞ്ഞ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള

    വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​രു​ട്ടു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ

    യാ​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​വ​ല​യ​ത്തോ​ടെ

    ആ​രാ​യു​ന്നു.

    അ​രി​ച്ച​രി​ച്ചു

    അ​ക​ത്തു ക​യ​റാ​ൻ വേ​ണ്ടി.

    അ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന് ന​മ്മോ​ടെ​ന്താ​ണ്

    പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്!


