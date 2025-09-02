Begin typing your search above and press return to search.
    മാ​ര​കാ​യു​ധം

    Posted On date_range 2 Sept 2025 10:15 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 10:16 AM IST
    മാ​ര​കാ​യു​ധം
    By
    ശ്രീകുമാർ കരിയാട്
    തു​റ​ന്നു എ​ന്റെ ജ​നാ​ല​ക​ൾ യു​ദ്ധ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ന്ന​പോ​ൽ. ക​ത്തും ച​ന്ദ്ര​നെ​ക്ക​ടി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് യൂ​ണി​ഫോ​മി​ട്ട പോ​രാ​ളി​ക​ൾ കി​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ക​യ​റി​യ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഭൂ​മി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മാ​ര​ക​മാ​യ ആ​യു​ധം എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​മെ​ന്ന​വ​ര​റി​ഞ്ഞെ​ന്നു​തോ​ന്നു​ന്നു. എ​ന്റെ മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ർ അ​രി​ച്ച​രി​ച്ചു​ക​യ​റു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ക​ഠാ​ര​മു​ന​ക​ൾ എ​ന്റെ ഇ​ട​തു​നെ​ഞ്ച​ത്ത് തൊ​ടു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ ഒ​രു​ട​മ്പ​ടി​യി​ന്മേ​ൽ അ​വ​രി​ലൊ​രാ​ളു​ടെ ക​യ്യി​ലേ​ക്കു മാ​ത്രം ഞാ​നെ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​മു​രി​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്തു. നി​ബ​ന്ധ​ന​യി​ത്. അ​വ​സാ​ന​മേ...

    തു​റ​ന്നു എ​ന്റെ ജ​നാ​ല​ക​ൾ

    യു​ദ്ധ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ന്ന​പോ​ൽ.

    ക​ത്തും ച​ന്ദ്ര​നെ​ക്ക​ടി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച്

    യൂ​ണി​ഫോ​മി​ട്ട പോ​രാ​ളി​ക​ൾ

    കി​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ക​യ​റി​യ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    ഭൂ​മി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മാ​ര​ക​മാ​യ ആ​യു​ധം

    എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​മെ​ന്ന​വ​ര​റി​ഞ്ഞെ​ന്നു​തോ​ന്നു​ന്നു.

    എ​ന്റെ മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ർ അ​രി​ച്ച​രി​ച്ചു​ക​യ​റു​ന്നു.

    അ​വ​രു​ടെ ക​ഠാ​ര​മു​ന​ക​ൾ

    എ​ന്റെ ഇ​ട​തു​നെ​ഞ്ച​ത്ത് തൊ​ടു​ന്നു.

    ഒ​ടു​വി​ൽ ഒ​രു​ട​മ്പ​ടി​യി​ന്മേ​ൽ

    അ​വ​രി​ലൊ​രാ​ളു​ടെ ക​യ്യി​ലേ​ക്കു മാ​ത്രം

    ഞാ​നെ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​മു​രി​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്തു.

    നി​ബ​ന്ധ​ന​യി​ത്.

    അ​വ​സാ​ന​മേ ഇ​തു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ.

    ഇ​തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ക​വി​ത​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ

    ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ​തി​നു ശേ​ഷം മാ​ത്രം.

    യു​ദ്ധം കൊ​ടു​മ്പി​രി​കൊ​ണ്ടു.

    അ​യാ​ള​തു ചെ​യ്തു.

    ദൂ​രെ​യെ​ങ്ങോ എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം

    പൊ​ട്ടു​ന്ന​ത് ഞാ​ൻ കേ​ട്ടു.

    ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ണ​ർ​ച്ച​യി​ൽ

    തു​റ​ന്ന ജ​നാ​ല​യ്ക്ക​രി​കി​ൽ

    യു​ദ്ധ​ച്ച​ട​വു​ള്ള ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ

    പു​റ​ത്തേ​യ്ക്കു നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന

    എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്നു

    വീ​ണ്ടും ക​വി​ത​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ.


    News Summary - Malayalam Poem-marakayudham
