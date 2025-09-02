തുറന്നു എന്റെ ജനാലകൾ യുദ്ധത്തിലേക്കെന്നപോൽ. കത്തും ചന്ദ്രനെക്കടിച്ചുപിടിച്ച് യൂണിഫോമിട്ട പോരാളികൾ കിടങ്ങുകൾ കയറിയടുക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ആയുധം എന്റെ ഹൃദയമെന്നവരറിഞ്ഞെന്നുതോന്നുന്നു. എന്റെ മുറിയിലേക്ക് അവർ അരിച്ചരിച്ചുകയറുന്നു. അവരുടെ കഠാരമുനകൾ എന്റെ ഇടതുനെഞ്ചത്ത് തൊടുന്നു. ഒടുവിൽ ഒരുടമ്പടിയിന്മേൽ അവരിലൊരാളുടെ കയ്യിലേക്കു മാത്രം ഞാനെന്റെ ഹൃദയമുരിഞ്ഞുകൊടുത്തു. നിബന്ധനയിത്. അവസാനമേ...
