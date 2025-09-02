Begin typing your search above and press return to search.
    ജാ​ന​കീ​യാ​സൂ​ത്ര​ണം

    Posted On date_range 2 Sept 2025 8:15 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 8:15 AM IST
    ജാ​ന​കീ​യാ​സൂ​ത്ര​ണം
    By
    വിജില
    പ​ത്താം​ക്ലാ​സ് വ​രെ പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടും പെ​ണ്ണ് പോ​ത്തു​പോ​ലെ വ​ള​ര്‍ന്നെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ജാ​ന​കി​യെ പ​തി​നാ​റാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ ത​ന്നെ പാ​റ​ശ്ശാ​ല​യി​ലെ ക​റ​വ​ക്കാ​ര​ന്‍ രാ​ഘ​വ​ന് കെ​ട്ടി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. ചാ​പം മു​റി​ച്ചി​ല്ല. ത​ന്‍റെ പ്രേ​മ​ത്തി​ന്‍റെ അ​മ്പ് പി​ന്‍വ​ലി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ക​ലി​പ്പി​ല്‍ പാ​ല്‍പ്പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര​ന്ന പു​ല​ര്‍ച്ച​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​യെ​ണീ​റ്റ​വ​ള്‍ അ​ടു​പ്പ് പു​ക​ച്ച് ചെ​രു​വ​ത്തി​ല്‍ കു​ളി​ക്കാ​ന്‍ ചൂ​ടു​വെ​ള്ള​വും ഒ​രു​ക്കി മാ​പ്പി​ള​യെ മ​യ​ത്തി​ല്‍...

    പ​ത്താം​ക്ലാ​സ് വ​രെ പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടും

    പെ​ണ്ണ് പോ​ത്തു​പോ​ലെ

    വ​ള​ര്‍ന്നെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ്

    വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ജാ​ന​കി​യെ

    പ​തി​നാ​റാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ ത​ന്നെ

    പാ​റ​ശ്ശാ​ല​യി​ലെ

    ക​റ​വ​ക്കാ​ര​ന്‍ രാ​ഘ​വ​ന്

    കെ​ട്ടി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു.

    ചാ​പം മു​റി​ച്ചി​ല്ല.

    ത​ന്‍റെ പ്രേ​മ​ത്തി​ന്‍റെ അ​മ്പ്

    പി​ന്‍വ​ലി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ക​ലി​പ്പി​ല്‍

    പാ​ല്‍പ്പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര​ന്ന

    പു​ല​ര്‍ച്ച​ക​ളി​ലേ​ക്ക്

    ചാ​ടി​യെ​ണീ​റ്റ​വ​ള്‍

    അ​ടു​പ്പ് പു​ക​ച്ച് ചെ​രു​വ​ത്തി​ല്‍

    കു​ളി​ക്കാ​ന്‍ ചൂ​ടു​വെ​ള്ള​വും ഒ​രു​ക്കി

    മാ​പ്പി​ള​യെ മ​യ​ത്തി​ല്‍

    വേ​ല​യ്ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാ​ണ്മ​ക്ക​ള്‍

    അ​ഞ്ചു​കൊ​ല്ല​ത്തി​നി​പ്പു​റം

    അ​മ്മ​യ്ക്കു ചു​റ്റും ഇ​ടം​വ​ലം​വെ​ച്ചു.

    വാ​ഴ​ത്ത​ട​പോ​ലു​ള്ള ല​വ​ന്മാ​ര്‍ക്ക്

    ല​വ​നെ​ന്നും കു​ശ​നെ​ന്നും പേ​രി​ടാ​തെ

    ഇ​നി​യൊ​രു ചൊ​ണ​യു​ള്ള പെ​ണ്ണി​നെ

    പെ​റ​ണ​മെ​ന്ന് അ​തി​യാ​യ് ആ​ശി​ച്ചു.

    മ​ദി​രാ​ശി​ക്ക് വ​ണ്ടി കേ​റി

    ക​ടു​കു​പാ​ട​ങ്ങ​ളെ​യും

    മു​ന്തി​രി​ത്തോ​പ്പു​ക​ളെയും പി​ന്നി​ട്ട്

    രാ​ഹു​ല​നെ​യും സു​ഗു​ണ​നെ​യും

    അ​മ്മ​നാ​ട് കാ​ണി​ച്ചു.

    പൊ​ങ്ക​ലി​ന് മു​മ്പ്

    ല​ക്ഷ്മ​ണ​നെ​ന്ന ക​ളി​ക്കൂ​ട്ടു​കാ​ര​നെ

    ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി.

    ഒ​ട​പ്പി​റ​പ്പു​ക​ളെ ഓ​രോ​ന്നി​നെ​യും

    ഓ​രോ വ​ഴി​ക്കാ​ക്കി

    കെ​ട്ടാ​ന്‍ മ​റ​ന്ന

    ഒ​റ്റ​യ്ക്ക് പാ​ര്‍ക്കു​ന്ന​വ​ന്

    ജാ​ന​കി തു​ണ​യാ​യി.

    ജ്ഞാ​ന​മ്മ എ​ന്ന വി​ളി കേ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കേ

    പ​വി​ഴ​മ​ല്ലി​ക​ള്‍ കു​ട​ഞ്ഞി​ട്ട

    ദാ​വ​ണി പി​ന്നെ​യും ചു​റ്റി.

    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഇ​രു​വ​രും

    താ​രാ​ട്ടു​പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ പാ​ടി

    വി​ത്തു​വി​ത​യു​ടെ​യും

    കൊ​യ്ത്തു​കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​ഥ​ക​ളി​ലൂ​ടെ

    ക​തി​ര്‍ക്ക​ന​വു​മാ​യി ഒ​ഴു​കി

    സ്വ​യം മ​റ​ന്നു.

    ഉ​ണ​രു​മ്പോ​ള്‍ ക​വി​ളി​ലെ

    സൂ​ര്യ​മ​ല്ലി​ക​ക​ള്‍ ക​ണ്ട്

    ന​ന​വു​ള്ള ഭൂ​മി​യി​ലി​രു​ന്ന്

    പെ​റാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന​ത്

    പെ​ണ്‍കു​ഞ്ഞ് ത​ന്നെ എ​ന്നു​റ​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​റ്റുകാ​ല​മ്മ​യ്ക്ക് പൊ​ങ്കാ​ല​യി​ടാ​ന്‍

    അ​മ്മാ​വി വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍

    ക​മ്പി​ളി​പ്പു​ത​പ്പെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞൊ​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    ആ​ഴ്ച ര​ണ്ടാ​കും മു​മ്പേ

    മ​ന​സ്സ് നി​റ​ച്ചൊ​രു മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര.

    ‘അ​മ്മാ അ​മ്മേ​രെ വ​യ​റ്റി​ല്‍

    വാ​വ​യു​ണ്ടോ’ എ​ന്ന്

    മ​ക്ക​ള്‍ ഒ​രേ സ്വ​ര​ത്തി​ല്‍

    ദീ​ര്‍ഘ​ദ​ര്‍ശ​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ള്‍

    ഇ​രു​കൈ​ക​ള്‍കൊ​ണ്ടും

    ര​ണ്ടു​വാ​ക​ളെ​യും മൂ​ടി.

    അ​പ്പ​നെ പ​ത്തു​ത​ല​യു​ള്ളോ​ന്‍ എ​ന്ന്

    വി​ളി​ക്കാ​റു​ള്ള​തോ​ര്‍ത്ത്

    ത​ന്‍റെ മ​ണ്ട​യി​ലും അ​തേ

    ത​ള്ളി​ച്ച​യി​ല്‍ ബു​ദ്ധി ഉ​ദി​ച്ചു,

    ആ​സൂ​ത്ര​ണം എ​ന്ന വാ​ക്കി​ല്‍

    ആ​ശ്വാ​സം കൊ​ണ്ടു.

    കി​ഴ​ക്കു​മ്മൂ​ട് കു​ടും​ബ​വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​തും

    ക​ണ​ക്ക​റി​യാ​ത്ത മാ​പ്പി​ള

    കു​ളി​ക്ക​ണ​ക്കും തി​ര​ക്കി​യി​ല്ല.

    വ​രു​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​ക​ളും പൊ​ട്ടി​ച്ചി​ല്ല.

    വി​ളി​പ്പു​റ​ത്താ​രെ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ല.

    കൊ​ച്ചു​സീ​ത​യെ പെ​റ്റ്

    ആ​റു​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ്

    ആ​റ്റു​കാ​ല​മ്മ​യു​ടെ ന​ട​യി​ല്‍ പോ​യി

    ല​ക്ഷ്മ​ണ​ന് കു​ട്ടി​യെ കാ​ണി​ച്ചു.

    കാ​ഞ്ച​ന​സീ​ത​യെ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടു.

    പി​റ്റേ​ന്ന് മ​ദ​നി ശാ​ന്ത​ക്കൊ​പ്പം

    ത​യ്ക്കാ​ട്ടാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ

    ക്യാ​മ്പി​ല്‍ പോ​യി

    തി​രി​കെ വ​രു​മ്പോ​ള്‍

    ‘നി​ര്‍ത്തി നി​ര്‍ത്തി’ എ​ന്ന്

    നൃ​ത്തം വെ​ച്ചു.

    പ​ത്ത് പ​വ​ന്‍ പൊ​ന്ന് വി​റ്റ്

    ഇ​രു​പ​ത് സെ​ന്‍റ് പു​ര​യി​ടം വാ​ങ്ങി

    മ​ര​ച്ചീ​നി കൃ​ഷി ചെ​യ്ത്

    ച​ന്ത​യി​ലെ സ്ഥി​രം ക​ച്ചോ​ട​ക്കാ​രി​യാ​യി

    യൂ​ണി​യ​ന്‍കാ​രി എ​ന്നും പേ​രെ​ടു​ത്തു

    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ള്‍ മൂ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം

    പി​ന്നെ​യും മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ള്‍

    രാ​ഘ​വ​നെ ക്വാ​റ​ന്‍റ​യി​നി​ലാ​ക്കി.

    ആ​ണ്മ​ക്ക​ള്‍

    അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന​ക്കാ​രാ​യി,

    പി​എ​ച്ച്.ഡി ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ഞ്ച​ന

    മ​ദ്രാ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ല്‍ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി

    നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു കോ​ളേ​ജി​ല്‍ കേ​റി.

    മ​ക​ള്‍ മെ​നോ​പ്പോ​സ് എ​ന്തെ​ന്ന്

    വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കും മു​മ്പേ

    അ​തൊ​ന്നും കാ​തോ​ര്‍ക്കാ​തെ

    വെ​റി​സ​മ​യ​ത്തും

    മ​ര​ച്ചീ​നി വി​ള​യും

    മ​ല​ര​ണി​ക്കാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നും ഇ​റ​ങ്ങാ​ത്ത ജാ​ന​കി

    ച​ത​യ​ധി​ക​ല്ലാ​ത്ത ത​ന്‍റെ ഉ​ട​ലു​നോ​ക്കി

    വി​യ​ര്‍പ്പ് കി​നി​യും വ​രെ

    വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലി​ങ്കേ​ജ് ലോ​ണു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും ക​ര​കേ​റി

    മേ​റ്റാ​യി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​നും ഇ​റ​ങ്ങി.

    ഓ​രോ ആ​ണ്ടി​ലും

    നൂ​റ് തൊ​ഴി​ല്‍ദി​ന​ങ്ങ​ള്‍ തി​ക​ച്ച്

    ജ​മ​ന്തി​പ്പൂ​ക്ക​ള്‍ മ​ണ​ക്കും

    തെ​ക്ക​ന്‍ കാ​റ്റേ​റ്റ്

    പി​ന്നെ​യും ആ​സൂ​ത്ര​ക​യാ​യി.


