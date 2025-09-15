Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഡോക്ടർ

    Posted On date_range 15 Sept 2025 8:15 AM IST
    Updated On date_range 15 Sept 2025 8:15 AM IST
    By
    ടി.​​കെ. സ​​ന്തോ​​ഷ് കുമാ​​ർ
    ഉ​ട​ലു​തു​ന്നി​ക്കെ​ട്ടി-

    യ​സ്ഥി​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു

    പി​ട​യും ജീ​വ​ൻ താ​ങ്ങി

    ഗസ്സ​യി​ൽ നീ ​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    നീ​യെ​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്താ​ണു

    ഞാ​ന​തി​ലാ​ഹ്ലാ​ദി​പ്പൂ

    മ​നു​ഷ്യ​ർ വീ​ഴു​ന്നി​ട-

    ത്തൊ​ക്കെ നീ​യെ​ത്തു​ന്ന​ല്ലോ.

    പ്ര​ള​യ​മു​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ

    യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​ക​മ്പ​ങ്ങ​ൾ

    കെ​ടു​തി മ​നു​ഷ്യ​രെ

    വി​ഴു​ങ്ങു​ന്നി​ട​ത്തെ​ല്ലാം

    ഹൃ​ദ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു

    കൈ​ത്താ​ങ്ങും മ​രു​ന്നു​മാ​യ്

    അ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത സ്വാ​ന്തം

    പ​ക​രും കൈ​പ്പു​ണ്യം നീ

    ​ശ​ത്രു​മി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ജാ​തി

    മ​ത​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ

    ഏ​വ​രു​മൊ​രു ജാ​തി

    നി​ന​ക്കു ധ്യാ​നം ജീ​വ​ൻ

    വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ അ​സ്ഥി​രോ​ഗ-

    ചി​കി​ത്സ​യ്ക്കെ​ന്നാ​ൽ​ക്കൊ​ടും

    യു​ദ്ധ​ഭൂ​മി​യി​ലെ​ന്തും

    കൈ​യേ​ൽ​ക്കും പ്രാ​ഗ​ല്ഭ്യം നീ

    ​പേ​റ്റു​നോ​വി​നാ​ല​ന്തം

    വി​ട്ടു​തേ​ങ്ങി​യ പെ​ണ്ണി​ൻ

    കു​ഞ്ഞി​നെ; അ​വ​ളെ​യും

    ര​ക്ഷി​ച്ച​ ക​ര​ങ്ങ​ൾ നീ

    ​അ​ങ്ങ​നെ​ത്ര​യോ, അ​ന്ത​ർ-

    വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക​ങ്ങ,ള​ന്ത-

    സ്സ​ന്നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ജൈ​വ

    താ​ള​ത്തി​ൻ ചാ​തു​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    ഒ​ടു​വി​ൽ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ നീ

    ​പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ർ​ക്കു​ന്നു ഞാ​ൻ:

    ‘‘യു​ദ്ധ​വെ​റി​ത​ൻ ഭ്രാ​ന്തു

    ഭൂ​മി​യെ​യി​ല്ലാ​താ​ക്കും!’’

    നി​ന​ക്കു വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടാം

    ഫൈ​വ് സ്റ്റാ​റി​ൻ നി​ല​ക​ളി​ൽ

    മ​ണി​ക്കൂ​ർ നോ​ക്കി​പ്പ​ണം

    ജീ​വ​ന്റെ മി​ടി​പ്പെ​ണ്ണി.

    ആ​ണ്ടി​ലാ​യൊ​ന്നോ ര​ണ്ടോ

    ടൂ​റി​സ്റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    യാ​ത്ര, വി​ല്ല​ക​ൾ ഫ്ലാ​റ്റും

    കാ​റു​ക​ൾ ‘വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ’ നീ

    ​അ​ങ്ങ​നെ​യാ​യു​ഷ്‍കാ​ലം

    വി​ദ​ഗ്ധ​പ്പ​ട്ട​ത്തി​ന്മേ​ൽ

    പേ​രെ​ടു​ത്തി​ടാം പ​ണം

    കൂ​ട്ടി​ടാം ‘പൊ​ളി’​ച്ചി​ടാം

    നി​ന്നെ​പ്പോ​ല​ലി​വു​ള്ളോ​ർ

    പ​ല​താ​മി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ

    അ​ന്യ​നെ താ​നെ​ന്നെ​ണ്ണി

    താ​ങ്ങാ​കു​ന്ന​തു കാ​ൺ​കെ

    ഒ​ന്നെ​ന്നു തോ​ന്നീ​ടു​മോ

    മാ​നു​ഷ​ർ? അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ?

    ഛിദ്ര​ത്വ, മീ ​ഭൂ​മി​യെ

    ചീ​ന്താ​തെ കാ​ത്തീ​ടു​മോ?

    =============

    (ലോ​ക​ത്തെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ദു​ര​ന്ത​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വൈ​ദ്യ​സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ് വി​ത്തൗ​ട്ട് ബോ​ർ​ഡേ​ഴ്സ് എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് ക​ു​മാ​ർ എ​സ്.​എ​സ്, ഗ​സ്സ​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ചി​കി​ത്സാ​ചി​ത്രം എ​ഫ്.​ബി​യി​ൽ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ എ​ഴു​തി​യ​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്താ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ഴു​കു​ന്ന​ത്)

