ഭഗത് സിങ് ചിരിക്കുന്നു

2025 ജനുവരി 301 രാജ്ഘട്ടിൽനിന്ന് ബാപ്പു ഇറങ്ങിനടന്നു 2025 മാർച്ച് 232 സത്ലജ് നദിയിൽനിന്ന് ഭഗത് കരക്കു കയറി നടന്നുനടന്ന് ബാപ്പു വൈക്കത്തെത്തി മനപ്പടിക്കൽനിന്ന് മനമുകളിൽ നോക്കി മേൽക്കൂര തുളച്ച് ഒരു കൊടിയടയാളം3 ബാപ്പു മോണകാട്ടി ചിരിച്ചു ഭഗത് കേരളത്തിന്റെ വടക്കാണെത്തിയത് നിർത്താത്ത നടത്തം ഇരുവരെയും മധ്യകേരളത്തിലെ ഒരു കൊച്ചുഗ്രാമത്തിലെത്തിച്ചു മുഖാമുഖം കണ്ട അവർ ശിവേട്ടന്റെ ചായക്കടയിലേക്ക് കയറി ‘‘ചിത്രത്തിൽ കാണണപോലെതന്നെണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് 15ന്റെ പരിപാട്യാവും ലെ, മൂന്നാൾക്കും എന്താ വേണ്ട്?’’ മൂന്നാൾ ബാപ്പുവും ഭഗതും തിരിഞ്ഞുനോക്കി പട്ടാളവേഷത്തി- ലൊരാൾ; ബോസ് എന്ന് നടന്നു തുടങ്ങി? എപ്പോൾ...
1 ജനുവരി 30, മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമദിനം.
2 മാർച്ച് 23, ഭഗത് സിങ് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട ദിവസം.
3 വൈക്കം സത്യഗ്രഹ സമയത്ത് ഗാന്ധി കയറിയാൽ അശുദ്ധമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇണ്ടംതുരുത്തി മന ഇപ്പോൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചെത്തു തൊഴിലാളി യൂനിയൻ ഓഫിസാണ്.
4 സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ മരണത്തിൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.
5 തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കൂട്ടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നപ്പോൾ ഭഗത് സിങ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ജർമൻ മാർക്സിസ്റ്റായ ക്ലാര സ്വെറ്റ്കിൻ എഴുതിയ Reminiscences of Lenin (ലെനിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമകൾ) എന്ന പുസ്തകമാണ്.
6 ലെനിൻ ദിനം ആചരണത്തിന് ഭഗത് സിങ്ങും സഖാക്കളും ചുവന്ന തൂവാല ധരിച്ച് വന്നു.
7 നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക?