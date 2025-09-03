Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_right...

    ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ദി​വ​സം

    Posted On date_range 3 Sept 2025 8:30 AM IST
    Updated On date_range 3 Sept 2025 8:30 AM IST
    poem
    cancel
    By
    നിഷ നാരായണൻ
    text_fields
    bookmark_border

    തി​രി​ച്ചു​പ​റ​ക്കു​ന്ന

    ഒ​രു കു​യി​ലി​ന്റെ ആ​കൃ​തി​യി​ൽ

    വീ​ട് ചി​റ​കു​വി​ട​ർ​ത്തു​ന്നു.

    കു​യി​ലി​ട്ട ഒ​രു മു​ട്ട

    ഏ​തോ കാ​ക്ക​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ കി​ട​ന്ന്

    വീ​ടി​നു നേ​രെ വി​രി​യു​ന്നു.

    വീ​ട് പ​റ​ന്നു​ന​ട​ന്ന്

    കാ​ക്ക​യു​ടെ ചി​റ​കു​ള്ള കു​യി​ൽ​മു​ട്ട​ക​ൾ

    ആ​കാ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന്

    പെ​റു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    വീ​ട്, മു​റ്റ​ത്ത്

    കു​യി​ൽ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ

    ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു.

    വീ​ടി​നു​ ചു​റ്റും

    നി​ലാ​വി​ന്റെ ക​വ​ര​ങ്ങ​ൾ

    കു​യി​ലി​ന്റെ തൂ​വ​ലു​ക​ൾ പൊ​ഴി​ക്കു​ന്നു.

    മു​ള​ച്ചു​വ​രു​ന്ന

    കാ​ക്ക​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ

    കു​യി​ൽ​മു​ട്ട​ക​ളെ

    അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    കു​യി​ൽ​ലോ​കം

    സം​ഭീ​ത​രാ​കു​ന്നു.

    അ​വ​രു​ടെ വ​ഴി,

    കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ,

    പാ​ട്ട്,

    ചി​രി,

    ക​ര​ച്ചി​ൽ,

    വി​ശ​പ്പ്,

    ദാ​ഹം,

    മൂ​ത്രം,

    കാ​ട്ടം

    എ​ല്ലാം

    അ​മ​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വീ​ട്ടു​ട​മ​സ്ഥ​യാ​യ വൃ​ദ്ധ

    ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും

    ഇ​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന്

    ക​യ്യി​ലു​ള്ള ക​ട്ടി​ൽ​വി​രി

    പു​റ​ത്തേ​ക്കു കു​ട​യു​ന്നു.

    പി​ടി​വി​ട്ട്

    അ​ത് ആ​കാ​ശ​ത്തേ​യ്ക്ക്‌

    പ​റ​ക്കു​ന്നു.

    വീ​ടി​നെ നി​രാ​ക​രി​ച്ച്

    ചു​മ​രു​ക​ളും വാ​തി​ലു​ക​ളും

    ജ​ന​ലു​ക​ളും

    ഓ​രോ​രോ കു​യി​ലു​ക​ളാ​യി

    പ​റ​ന്നു​പോ​കു​ന്നു.

    തി​രി​ച്ചു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന

    ഒ​രു തി​ര​യു​ടെ ആ​കൃ​തി​യി​ൽ

    വീ​ട്, വൃ​ദ്ധ​യെ ന​ന​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നി​ട്ട്

    ആ ​നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്തെ

    മ​റ്റു വീ​ടു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം

    വി​ള​ക്ക​ണ​യ്ക്കു​ന്നു.


    Show More expand_more
    News Summary - Malayalam Poem-almaratam
    X