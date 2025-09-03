Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightഅ​ച്ഛ​ൻ

    അ​ച്ഛ​ൻ

    Posted On date_range 3 Sept 2025 9:15 AM IST
    Updated On date_range 3 Sept 2025 9:16 AM IST
    അ​ച്ഛ​ൻ
    cancel
    By
    പി. ​രാ​​മ​​ൻ
    text_fields
    bookmark_border

    മ​ക​ൾ ക​സേ​ര​യി​ലി​രു​ന്ന് മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തു പു​സ്ത​കം തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ചു പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ള​റി​യാ​തെ പ​തു​ങ്ങി​വ​ന്ന് ക​സേ​ര​ക്ക​രി​കെ കാ​ലു​ക​ൾ പി​ൻ​മ​ട​ക്കി കൈ​ക​ൾ നി​ല​ത്തു കു​ത്തി തൊ​ട്ടു​മു​ന്നി​ലെ ചു​മ​രി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യോ​ടെ നാ​വു പു​റ​ത്തി​ട്ട് ക​ണ്ണു​ക​ൾ മെ​ല്ലെ അ​ട​ച്ച് കാ​ല​ങ്ങ​ളോ​ളം അ​വ​സാ​ന​മി​ല്ലാ​തെ അ​ണ​യ്ക്കാ​നാ​യി ഞാ​ൻ ഇ​രി​പ്പു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ നോ​ക്കി അ​വ​ൾ ത​ന്ന​ത്താ​ന​റി​യാ​തെ കൈ ​നീ​ട്ടി ശാ​ന്ത​മാ​യി അ​ണ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ന്റെ ത​ല​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ലോ​ടാ​ൻ...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    മ​ക​ൾ ക​സേ​ര​യി​ലി​രു​ന്ന്

    മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തു പു​സ്ത​കം തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ചു പ​ഠി​ക്കു​ന്നു.

    അ​വ​ള​റി​യാ​തെ പ​തു​ങ്ങി​വ​ന്ന്

    ക​സേ​ര​ക്ക​രി​കെ

    കാ​ലു​ക​ൾ പി​ൻ​മ​ട​ക്കി

    കൈ​ക​ൾ നി​ല​ത്തു കു​ത്തി

    തൊ​ട്ടു​മു​ന്നി​ലെ ചു​മ​രി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി

    വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യോ​ടെ

    നാ​വു പു​റ​ത്തി​ട്ട്

    ക​ണ്ണു​ക​ൾ മെ​ല്ലെ അ​ട​ച്ച്

    കാ​ല​ങ്ങ​ളോ​ളം

    അ​വ​സാ​ന​മി​ല്ലാ​തെ അ​ണ​യ്ക്കാ​നാ​യി

    ഞാ​ൻ ഇ​രി​പ്പു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു

    ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ നോ​ക്കി

    അ​വ​ൾ ത​ന്ന​ത്താ​ന​റി​യാ​തെ കൈ ​നീ​ട്ടി

    ശാ​ന്ത​മാ​യി അ​ണ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന

    എ​ന്റെ ത​ല​യി​ൽ

    ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ലോ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നു

    സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട്

    ഇ​രി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ക്ഷേ എ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം

    ഞാ​നി​താ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നോ

    അ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം

    അ​വ​ൾ ചി​രി​ച്ച്

    ത​ല​ക്കൊ​രു കി​ഴു​ക്കു ത​ന്ന്

    ഓ​ടി​ച്ചു വി​ടു​ന്നു.

    അ​പ്പോ​ളെ​ല്ലാം ഞാ​ൻ

    ക​ളി​യാ​യി മോ​ങ്ങു​ന്നു: പൈ... ​പൈ... :


    News Summary - Malayalam Poem-achan
    X