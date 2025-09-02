Begin typing your search above and press return to search.
    കവിതchevron_rightര​ണ്ട് ക​വി​ത​ക​ൾ

    ര​ണ്ട് ക​വി​ത​ക​ൾ

    Posted On date_range 2 Sept 2025 7:30 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 7:31 AM IST
    ര​ണ്ട് ക​വി​ത​ക​ൾ
    By
     കെ.​​ആ​​ർ.​ ടോ​​ണി
    1. പ്ര​കൃ​തി​വി​രു​ദ്ധം

    മു​റ്റ​ത്ത് പു​ല്ലു ത​ഴ​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു

    അ​താ​രും ന​ട്ട​ത​ല്ല

    ത​നി​യേ വ​ള​ർ​ന്നു ത​ഴ​ച്ചു പ​ട​ർ​ന്നു

    ഞാ​ൻ ന​ട്ട​തൊ​ന്നും മു​ള​ച്ചി​ല്ല

    മു​ള​ച്ച​വ വ​ള​ർ​ന്നി​ല്ല

    വ​ള​ർ​ന്ന​വ വി​രി​ഞ്ഞു​മി​ല്ല

    ആ​രും ന​ടാ​തെ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും മു​ള​ക്കു​മോ?

    ആ​രും ന​ടാ​തെ മു​ള​ച്ച​വ

    യാ​ത​ന കൂ​ടാ​തെ വ​ള​രു​ന്നു

    പ്ര​ത്യേ​കം കു​ഴി​കു​ത്തി

    പാ​കം നോ​ക്കി വ​ള​മി​ട്ട്

    പ​രി​പാ​ലി​ച്ച​വ കു​രു​ടി​ച്ചു പോ​കു​ന്നു

    പ്ര​കൃ​തി​യാ​ണേ​റ്റ​വും ന​ല്ല വ​ള​ർ​ത്ത​മ്മ

    പ​ക്ഷേ പ്ര​കൃ​തി എ​ല്ലാ​ത്തി​നേ​യും വ​ള​ർ​ത്തി​ല്ല

    ചി​ല​തി​നെ ന​ശി​പ്പി​ച്ചാ​ലേ പ്ര​കൃ​തി​ക്ക്

    ചി​ല​തി​നെ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി വ​ള​ർ​ത്താ​നാ​വൂ!

    എ​ന്തൊ​രു പ്ര​കൃ​തി​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി!

    2. അ​ടി​മ​ക​ൾ

    മൂ​ന്നോ നാ​ലോ വ​യ​സ്സു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ്

    ആ​ദ്യ​മാ​യി സി​നി​മ കാ​ണു​ന്ന​ത്;

    ഓ​ലമേ​ഞ്ഞ ജാ​ന​കി റാം ​ടാ​ക്കീ​സി​ൽ.

    അ​ടി​മ​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു സി​നി​മ.

    അ​ടി​മ എ​ന്നാ​ൽ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന്

    അ​ന്ന​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു;

    ആ​രാ​ണ് അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു​മ​റി​യി​ല്ല.

    സി​നി​മ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ,

    ‘‘എ​ന്താ വ​ന്നോ​രു ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും വ​ര​ണേ?’’

    എ​ന്നു ഞാ​ൻ ചോ​ദി​ച്ച​തുകേ​ട്ട്

    കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​യും

    ചേ​ച്ചി​യും, ആ​യി​ടെ ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ

    അ​മ്മാ​വ​നും ഭാ​ര്യ​യും പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ച്ചു.

    ഞാ​ൻ അ​ട​ങ്ങാ​താ​യ​പ്പോ​ൾ

    അ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘ദേ, ​പാ​ലു തി​ള​ച്ചു പോ​ണു!’’

    ഞാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു: ശ​രി​യാ​ണ്, സ്ക്രീ​നി​ൽ

    പാ​ലു തി​ള​ച്ചു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്!

    പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് എ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം

    എ​ന്തെ​ല്ലാം സി​നി​മ​ക​ൾ ഞാ​ൻ ക​ണ്ടു;

    പു​ത്ത​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത​യി​ൽ,

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ൾ​ട്ടി​പ്ല​ക്സു​ക​ളി​ൽ!

    അ​വി​ടെ​യൊ​ന്നും

    ഞാ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​തു കേ​ട്ടു പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക്കാ​ൻ

    ഇ​ന്നു​വ​രെ ആ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല

    പ​ണ്ടു പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ച്ച​വ​രാ​രും

    ഇ​ന്നി​ല്ലാ​താ​നും -അ​വ​ർ അ​ടി​മ​ക​ളാ​യി

    വീ​ണ്ടും വ​രു​മെ​ങ്കി​ൽ

    തി​ള​ച്ചു തൂ​വു​ന്ന പാ​ലി​ന് എ​ന്ത​ർ​ഥം!


