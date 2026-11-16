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    ഒ.പിയിൽ ഒരു ദിവസം

    Posted On date_range 16 Nov 2026 9:15 AM IST
    Updated On date_range 16 Nov 2026 9:15 AM IST
    ഒ.പിയിൽ ഒരു ദിവസം
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    By
    കൊന്നമൂട് വിജു
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    ​പഴയ കുറിപ്പുകൾ, ‘എക്സ്റേ, ബ്ലഡ് റിസൽട്ടുകൾ രാത്രി തന്നെ ഫയലാക്കി രാവിലത്തെ ബാഗിൽ കരുതിവെക്കണം. ​കുപ്പിയിൽ വെള്ളം, പാത്രത്തിൽ കാപ്പി, ഉച്ചക്കുള്ള ഊണ് അതീവ രാവിലെ ഒരുക്കിയെടുക്കണം. ​കിട്ടിയ ടോക്കൺ മുറുകെപ്പിടിക്കണം മുന്നിലത്തെ നമ്പർ കണ്ട് ആശങ്കപ്പെടുമ്പോൾ പുറകിലത്തെ എണ്ണം കണ്ട് ആശ്വാസപ്പെടണം. ​കാത്തിരിപ്പിന് കാലത്തെ വെല്ലുന്ന മടുപ്പാണ്. ​ഇന്നലെവരെ സമയം കുതിരകളിച്ച് നടന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒച്ചിനെപ്പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന മട്ടാണ്. ​കാത്തിരിപ്പ് തരുന്നു ഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ “ഇപ്പോൾ വിളിക്കുമോ മോനെ?” “കുറേ നേരമായല്ലോ വന്നിട്ട്!” “എനിക്ക് ശേഷം വന്നവരെല്ലാം പോയി” ​തൂക്കുകയർ...

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    ​പഴയ കുറിപ്പുകൾ,

    ‘എക്സ്റേ,

    ബ്ലഡ് റിസൽട്ടുകൾ

    രാത്രി തന്നെ

    ഫയലാക്കി

    രാവിലത്തെ ബാഗിൽ

    കരുതിവെക്കണം.

    ​കുപ്പിയിൽ വെള്ളം,

    പാത്രത്തിൽ കാപ്പി,

    ഉച്ചക്കുള്ള ഊണ്

    അതീവ രാവിലെ

    ഒരുക്കിയെടുക്കണം.

    ​കിട്ടിയ ടോക്കൺ

    മുറുകെപ്പിടിക്കണം

    മുന്നിലത്തെ നമ്പർ കണ്ട്

    ആശങ്കപ്പെടുമ്പോൾ

    പുറകിലത്തെ എണ്ണം കണ്ട്

    ആശ്വാസപ്പെടണം.

    ​കാത്തിരിപ്പിന്

    കാലത്തെ വെല്ലുന്ന

    മടുപ്പാണ്.

    ​ഇന്നലെവരെ സമയം

    കുതിരകളിച്ച് നടന്നതാണ്

    ഇപ്പോൾ ഒച്ചിനെപ്പോലും

    നാണിപ്പിക്കുന്ന മട്ടാണ്.

    ​കാത്തിരിപ്പ് തരുന്നു

    ഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ

    “ഇപ്പോൾ വിളിക്കുമോ മോനെ?”

    “കുറേ നേരമായല്ലോ വന്നിട്ട്!”

    “എനിക്ക് ശേഷം വന്നവരെല്ലാം പോയി”

    ​തൂക്കുകയർ പ്രതീക്ഷിച്ച്

    രാവ് വെളുപ്പിക്കുന്ന

    പ്രതികൾപോലും

    ഇതിലും ഭേദപ്പെട്ട

    മാനസ സഞ്ചാരത്തിലാവാം.

    ​റെക്കമന്റേഷൻ

    റിസർവേഷൻ ഒക്കെ

    വരുന്നു; പോകുന്നു!

    ഇവിടെയിരുന്നിരുന്ന്

    കസേരയിൽ

    വേരിറങ്ങിയ മട്ടാണ്.

    ​“മോനെ ഷുഗറുണ്ട്;

    അടുത്തൊന്ന് വിളിക്കാമോ?’’

    ‘‘ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വാ

    നമ്പറായിട്ടില്ല.”

    ​ആഹാരം

    കഴിച്ചിട്ടിറങ്ങുന്നില്ല

    കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ

    നമ്പർ വിളിക്കുമോ?

    വിളിക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേൽ

    വീണ്ടും അടിയിൽ

    തിരുകിവെക്കുമോ?

    ​ഇരുന്നിരുന്ന്

    മയങ്ങിപ്പോയി

    മയക്കത്തിലൊരു

    മഴപെയ്തു

    മഴയത്തിറങ്ങിനിന്നു

    മഴയോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്തു

    നൃത്തത്തിനിടക്ക്

    അമ്മ വിളിച്ചു

    തലതടവി ഉച്ചിയിൽ

    തിരുന്നൂറ് തിരുമ്മിതന്നു.

    ​അമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച്

    അഗാധമായ ഇരുട്ടിലേക്ക്

    പടവുകളിറങ്ങിപ്പോയി

    ​ശരീരം

    ഒരു കരിയിലപോലെ

    കനം കുറഞ്ഞു.

    ഒരു തണുത്ത കാറ്റ്

    അലസമായി എന്നെ തഴുകി

    ഞാനതിനോടൊപ്പം

    പറന്നു നടന്നു...

    ​സമയം എവിടെയൊക്കെയോ

    കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ്

    എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചുണർത്തി

    കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ

    കയ്യിൽ സൂചി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    തലക്കു മീതെ തൂങ്ങുന്നുണ്ട്

    ഡ്രിപ്പ് കുപ്പി.

    ​വെളുത്ത മാലാഖ ചോദിച്ചു:

    “ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുണ്ട്?”

    ‘‘അപ്പോഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ

    സിസ്റ്ററേ,

    ​എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന്...”

    News Summary - malayalam poem
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