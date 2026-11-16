Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightലീല

    ലീല

    Posted On date_range 16 Nov 2026 9:00 AM IST
    Updated On date_range 16 Nov 2026 9:00 AM IST
    ലീല
    cancel
    By
    സംഗീത ചേനംപുല്ലി
    text_fields
    bookmark_border

    അന്നത്തെയാ രാവിൽ ആകാശം നക്ഷത്രപ്പൂക്കളെ വിടർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു നാമവയെ നുള്ളിയെടുത്തുകൊണ്ടും നീയവയെ എന്റെ കവിളിൽ പതിച്ചു ഞാൻ നിന്റെ കൺപോളകളിലും മിനുമിനെ മിന്നും മിന്നാമിനുങ്ങുകളാക്കി നാലുപാടും ഊതിപ്പറത്തി വൈകിയുറങ്ങിയ കുഞ്ഞിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് അവ കൂട്ടത്തോടെ പറന്നുപോയി ചിലവ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിക്കണ്ണുകളായി മറ്റു ചിലത് ഏകാന്തനായ യാത്രക്കാരൻ വീശുന്ന വഴിച്ചൂട്ടായാളി കുന്നത്തെ ഒറ്റ വീടിന്റെ ഇറയത്ത് മുനിയുന്ന ചിമ്മിനി വിളക്കായി പറിച്ചെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പൂക്കൾ വിടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആകാശവും നമ്മളും ആരും തോൽക്കാത്ത കളി തുടർന്നു സൂര്യനെത്തി ഇരുട്ടിന്റെ കളം...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    അന്നത്തെയാ രാവിൽ

    ആകാശം നക്ഷത്രപ്പൂക്കളെ

    വിടർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു

    നാമവയെ നുള്ളിയെടുത്തുകൊണ്ടും

    നീയവയെ എന്റെ കവിളിൽ പതിച്ചു

    ഞാൻ നിന്റെ കൺപോളകളിലും

    മിനുമിനെ മിന്നും മിന്നാമിനുങ്ങുകളാക്കി

    നാലുപാടും ഊതിപ്പറത്തി

    വൈകിയുറങ്ങിയ കുഞ്ഞിന്റെ

    സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് അവ

    കൂട്ടത്തോടെ പറന്നുപോയി

    ചിലവ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിക്കണ്ണുകളായി

    മറ്റു ചിലത് ഏകാന്തനായ

    യാത്രക്കാരൻ വീശുന്ന വഴിച്ചൂട്ടായാളി

    കുന്നത്തെ ഒറ്റ വീടിന്റെ ഇറയത്ത്

    മുനിയുന്ന ചിമ്മിനി വിളക്കായി

    പറിച്ചെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്

    പൂക്കൾ വിടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു

    ആകാശവും നമ്മളും

    ആരും തോൽക്കാത്ത കളി തുടർന്നു

    സൂര്യനെത്തി ഇരുട്ടിന്റെ കളം

    വെളിച്ചത്തിന്റെ പൂക്കിലയാൽ മായ്ക്കുവോളം.

    News Summary - malayalam poem
    X