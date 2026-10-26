രാത്രിക്കരയിൽ
1
രാത്രിനിലാക്കടലരുകിൽ
പലവുരി പുരികക്കപ്പൽ താളമിടുന്നു
ചാരേ നെറുകിൽ വട്ടപൊട്ടിൻ ചന്ദ്രനുദിച്ചു
പൗർണമി തോണ്ടി വിളിച്ച രസങ്ങൾ
കണ്ണിൽ തിരയായാടി മയങ്ങി.
2
വിസ്മയമെന്ന് വിളിക്കുന്നവരിൽ
വിളക്കുകൾ കെട്ടു പലകുറിയവിടെ
ഇതിലെന്തിത്രയിരിക്കുന്നാശയമെന്ന്
ചിരിക്കും ചിലരിൽ വിളക്കും മിന്നി
രാത്രിയിതൾക്കരയങ്ങനെയാണ്
പിടികൂടില്ലിവരാരും തന്നെ.
3
ചെടികളിൽ കാറ്റ് തളർന്ന് കിടക്കേ
ഇലകളിലാകെ വഴിയും രാഗം
കാറ്റ് തുടങ്ങും നേരമതൊഴിയും
രാത്രി വിഭാവരി തനിയെ പാടും.
4
ഒരിടത്തൊരിടത്തൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ
ജീവനഴിച്ചൊരു ദേഹംപോലെ
വിയർപ്പു പതിഞ്ഞൊരു കട്ടിൽ ചാഞ്ഞു
രാത്രിമഴക്കരയൊന്നത് ചെയ്തു
ഉള്ളിലെ വെട്ടം താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി
ഇരുളിൻ വിരലാൽ
കട്ടിൽക്കാൽ വരെ
ഓർമയുഴിഞ്ഞു.
5
കാറ്റിൽ പഞ്ഞികളൊഴുകും പോലെ
ശലഭക്കൂട്ടം പാറി പാറി
രാത്രിവഴിക്കരയാകെ നിറഞ്ഞു
അവിടന്നാണവരോരോ വഴിയായ്
ഓരോ വീടിൻ മുറികളിലിതളായ്
ചില നേരങ്ങൾ ചില കാലങ്ങളിൽ
രാത്രിക്കരയൊന്നാകെ മെലിഞ്ഞു.