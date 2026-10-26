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    രാത്രിക്കരയിൽ

    Posted On date_range 26 Oct 2026 9:45 AM IST
    Updated On date_range 26 Oct 2026 9:46 AM IST
    രാത്രിക്കരയിൽ
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    By
    പ്രേംകൃഷ്ണൻ
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    രാത്രിനിലാക്കടലരുകിൽ

    പലവുരി പുരികക്കപ്പൽ താളമിടുന്നു

    ചാരേ നെറുകിൽ വട്ടപൊട്ടിൻ ചന്ദ്രനുദിച്ചു

    പൗർണമി തോണ്ടി വിളിച്ച രസങ്ങൾ

    കണ്ണിൽ തിരയായാടി മയങ്ങി.

    2

    വിസ്മയമെന്ന് വിളിക്കുന്നവരിൽ

    വിളക്കുകൾ കെട്ടു പലകുറിയവിടെ

    ഇതിലെന്തിത്രയിരിക്കുന്നാശയമെന്ന്

    ചിരിക്കും ചിലരിൽ വിളക്കും മിന്നി

    രാത്രിയിതൾക്കരയങ്ങനെയാണ്

    പിടികൂടില്ലിവരാരും തന്നെ.

    3

    ചെടികളിൽ കാറ്റ് തളർന്ന് കിടക്കേ

    ഇലകളിലാകെ വഴിയും രാഗം

    കാറ്റ് തുടങ്ങും നേരമതൊഴിയും

    രാത്രി വിഭാവരി തനിയെ പാടും.

    4

    ഒരിടത്തൊരിടത്തൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ

    ജീവനഴിച്ചൊരു ദേഹംപോലെ

    വിയർപ്പു പതിഞ്ഞൊരു കട്ടിൽ ചാഞ്ഞു

    രാത്രിമഴക്കരയൊന്നത് ചെയ്തു

    ഉള്ളിലെ വെട്ടം താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി

    ഇരുളിൻ വിരലാൽ

    കട്ടിൽക്കാൽ വരെ

    ഓർമയുഴിഞ്ഞു.

    5

    കാറ്റിൽ പഞ്ഞികളൊഴുകും പോലെ

    ശലഭക്കൂട്ടം പാറി പാറി

    രാത്രിവഴിക്കരയാകെ നിറഞ്ഞു

    അവിടന്നാണവരോരോ വഴിയായ്

    ഓരോ വീടിൻ മുറികളിലിതളായ്

    ചില നേരങ്ങൾ ചില കാലങ്ങളിൽ

    രാത്രിക്കരയൊന്നാകെ മെലിഞ്ഞു.

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    News Summary - malayalam poem
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