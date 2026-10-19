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    ആകാശങ്ങൾക്കിടയിൽ

    Posted On date_range 19 Oct 2026 8:45 AM IST
    Updated On date_range 19 Oct 2026 8:45 AM IST
    ആകാശങ്ങൾക്കിടയിൽ
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    By
    കെ.ജെ. വിനോദ്
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    പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​നേ,

    നി​ന്നോ​ടു​ള്ള പ്ര​ണ​യം​കൊ​ണ്ടാ​ണ്

    ആ​കാ​ശ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ഞാ​ൻ

    ക​വി​ത​യെ​ഴു​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്

    രാ​ത്രി വ​ന്ന​പ്പോ​ഴും

    എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു

    നീ​ലി​ച്ചും

    ക​റു​ത്തും നീ​യ​തി​ല​ങ്ങ​നെ

    നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു

    നീ​യി​പ്പോ​ൾ പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ

    ആ​കാ​ശം നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്

    എ​നി​ക്ക​റി​ഞ്ഞു​കൂ​ടാ

    ഞാ​ൻ കാ​ണു​ന്ന ആ​കാ​ശം

    നീ ​കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്നും

    അ​റി​യി​ല്ല

    എ​ന്നാ​ലും

    ഞാ​ൻ എ​ഴു​തു​ന്നു

    ആ​കാ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ

    എ​നി​ക്ക് നി​ന്നെ കാ​ണാം

    അ​തി​നീ പ്ര​പ​ഞ്ചം മു​ഴു​വ​ൻ

    വേ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല

    ആ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യൊ​രു

    കീ​റു​മ​തി

    അ​തു​വ​രെ

    മ​തി​ലു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട്

    നി​ങ്ങ​ളെ​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്തെ

    ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്ക​രു​ത്

    പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ളേ,

    ഞാ​നൊ​രു ജ​യി​ലി​ലാ​ണ്

    കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ലി​വി​ടെ

    മ​നു​ഷ്യ​ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ൾ

    അ​ന​ങ്ങു​ന്നു

    ഉ​റ​ങ്ങു​ന്നു

    ക​ഴി​ക്കു​ന്നു

    നി​ന്നെ കു​റി​ച്ച്

    ക​വി​ത​യെ​ഴു​ത​ണ​മെ​ന്ന്

    കു​റേ​നാ​ളാ​യി വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നു

    എ​ഴു​തു​വാ​ൻ തോ​ന്നു​മ്പോ​ൾ

    പേ​പ്പ​റും പേ​ന​യും

    കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല

    ദ​യ​വു​തോ​ന്നി

    ആ​രെ​ങ്കി​ലു​മ​ത് എ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ

    അ​പ്പോ​ൾ ക​വി​ത​യും

    ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല

    ഞാ​നി​പ്പോ​ൾ ക​വി​ത

    ചൊ​ല്ലി​ച്ചൊ​ല്ലി

    ഹൃ​ദി​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്

    ന​മ്മ​ളി​നി കാ​ണു​മ്പോ​ൾ

    നി​ന്നെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്നു–

    വേ​ണ​മെ​നി​ക്ക​തു

    പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ

    മ​റി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ,

    നി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക്

    ഞാ​നെ​ന്റെ

    ക​വി​ത​ക​ളെ പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ക്കും

    അ​തു​വ​രെ നീ

    ​ആ​കാ​ശ​ത്തേ കു​റി​ച്ച്

    എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക.

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    News Summary - malayalam poem
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