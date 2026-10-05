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    പോ​ലെ

    Posted On date_range 5 Oct 2026 8:30 AM IST
    Updated On date_range 5 Oct 2026 8:30 AM IST
    പോ​ലെ
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    ജസ്റ്റിൻ പി. ജയിംസ്
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    ഏ​കാ​ന്ത​ത​യു​മാ​യി

    അ​തി​പ​രി​ച​യ​ത്തി​ലാ​യ ഒ​രു

    മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​വി​ള​ക്കി​ന്റെ ആ​ർ​ഭാ​ടം.

    ഇ​രു​ട്ടി​ന്റെ ചി​ല്ല​ക​ളി​ൽ

    ഉ​ട​ൽ കൊ​രു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വീ​ട്.

    അ​തി​നു​ള്ളി​ലെ പ​രു​ക്ക​ൻ പ​ശി​മ​യി​ൽ

    പി​ച്ച​വെ​ച്ചു​യി​ർ​ത്ത കു​ട്ടി​യു​ടെ

    ക്രി​സ്മ​സ് പോ​ലെ

    എ​ന്റെ പ്രേ​മം.

    ക​ത്താ​ൻ ഉ​യി​രി​ലൊ​രു​ല

    പ​ഴ​കി​പ്പ​ഴ​കി

    ബാ​ക്കി​യി​ല്ലാ​ത്ത

    വി​ല​കു​റ​ഞ്ഞ

    ബാ​റ്റ​റി​ട്ടോ​ർ​ച്ചി​ന്റെ

    വെ​ളി​ച്ച​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം

    ഉ​ൾ​ക്ക​ന​മാ​യി

    പ​ല​വ​ലി​പ്പ​ക്കാ​ലു​ക​ളി​ൽ

    ഏ​ങ്കോ​ണി​ച്ച ന​ക്ഷ​ത്രം.

    ര​ണ്ടാം രാ​ത്രി മു​ഴു​മി​ക്കാ​തെ

    ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​ലെ അ​പ​ക​ർ​ഷ​ത

    ഇ​ല്ലാ​യ്മ​യി​ലും പാ​ലി​ച്ച്

    അ​തു കെ​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു.

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    News Summary - malayalam poem
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