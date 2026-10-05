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    നാ​​ല് ക​​വി​​ത​​ക​​ള്‍

    Posted On date_range 5 Oct 2026 8:15 AM IST
    Updated On date_range 5 Oct 2026 8:15 AM IST
    നാ​​ല് ക​​വി​​ത​​ക​​ള്‍
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    പി.ആര്‍. രതീഷ്
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    1

    ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളി​​ൽ നീ​​യി​​പ്പോ​​ഴും

    പെ​​യ്യു​​ന്ന​​തു​കൊ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം

    ഞാ​​നി​​പ്പോ​​ഴും

    ഉ​​ണ​​ങ്ങാ​​തെ നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    2

    ഞാ​​ൻ എ​​ന്നെ​​ഴു​​തു​​മ്പോ​​ഴേ​​ക്കും തീ​​ർ​​ന്നു​​പോ​​യി

    ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്റെ മ​​ഷി

    ന​​മ്മ​​ൾ എ​​ന്നെ​​ഴു​​താ​​ൻ വേ​​ണം

    മ​​റ്റൊ​​രു ജീ​​വി​​തം.

    3

    വേ​​ന​​ൽ​​ക്ക​​ണ്ണാ​​ടി​​യി​​ൽ നോ​​ക്കി

    മ​​ഴ മു​​ടി ചീ​​കു​​മ്പോ​​ൾ

    മി​​ന്ന​​ലാ​​യി ഞാ​​ൻ കാ​​വ​​ൽ​നി​​ൽ​​ക്കും.

    4

    എ​​ന്നി​​ലെ​​ന്നും നീ​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു

    നി​​ന്നി​​ലെ​​ത്ര ഞാ​​നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു?

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    News Summary - malayalam poem
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