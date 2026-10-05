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    തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറുങ്കവിതകൾ

    Posted On date_range 5 Oct 2026 7:30 AM IST
    Updated On date_range 5 Oct 2026 7:30 AM IST
    തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറുങ്കവിതകൾ
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    സു​കേ​തു
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    1. മ​ന​പ്പീ​ട്യ വി​ശ്വാ​സം? പ​റ്റെ തീ​ർ​ന്നു. പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ..? വെ​റു​തെ കൊ​ടു​ത്താ​ലും വേ​ണ്ട. സ​ദാ ഷ​ട്ട​റി​ട്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​പ്പോ... ഇ​രു​ട്ടൊ​ഴി​ഞ്ഞ് പോ​കാ​നും തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. 2. ആ​ഴം പാ​ർ​ട്ടി​മു​റ്റം നി​റ​യെ കി​ണ​ർ പ​ണി​ക്കാ​ർ, എ​ന്തി​ത്? തി​ര​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ- കൂ​ട്ട​ത്തി​ലൊ​രാ​ൾ മു​ന്നാ​ക്കം വ​ന്നു: ‘പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​ന്തോ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ണ്ട​ത്രെ!’ 3. അ​രി​ഷ്ടം അ​രി​ഷ്ട​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ര​ണ്ടാ​ളു​ണ്ട്: അ​രി-​ഇ​ഷ്ടം ശ​ത്രു-​മി​ത്രം. അ​ഥ​വാ ഇ​ഷ്ടാ​നി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ അ​രി​ഷ്ടി​ച്ച ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ​ല്ലോ...

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    1. മ​ന​പ്പീ​ട്യ

    വി​ശ്വാ​സം?

    പ​റ്റെ തീ​ർ​ന്നു.

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ..?

    വെ​റു​തെ കൊ​ടു​ത്താ​ലും വേ​ണ്ട.

    സ​ദാ ഷ​ട്ട​റി​ട്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​പ്പോ...

    ഇ​രു​ട്ടൊ​ഴി​ഞ്ഞ് പോ​കാ​നും തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല.

    2. ആ​ഴം

    പാ​ർ​ട്ടി​മു​റ്റം നി​റ​യെ കി​ണ​ർ പ​ണി​ക്കാ​ർ,

    എ​ന്തി​ത്?

    തി​ര​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ-

    കൂ​ട്ട​ത്തി​ലൊ​രാ​ൾ മു​ന്നാ​ക്കം വ​ന്നു:

    ‘പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​ന്തോ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ണ്ട​ത്രെ!’

    3. അ​രി​ഷ്ടം

    അ​രി​ഷ്ട​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ര​ണ്ടാ​ളു​ണ്ട്:

    അ​രി-​ഇ​ഷ്ടം

    ശ​ത്രു-​മി​ത്രം.

    അ​ഥ​വാ ഇ​ഷ്ടാ​നി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ

    അ​രി​ഷ്ടി​ച്ച ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും

    ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ​ല്ലോ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്,

    സ്വ​യം ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും:

    വേ​ണോ വേ​ണ്ട​യോ... വേ​ണോ വേ​ണ്ട​യോ..?

    4. ച​വി​ട്ടി

    ക​ഥ​യി​ൽ നാ​യി​ക​യാ​ക്കാ​മെ​ന്നേ​റ്റു.

    എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് കൂ​ടെ ചെ​ന്നു.

    ന​ട തു​ട​ങ്ങി.

    ആ​ളൊ​ന്നും മി​ണ്ടു​ന്നി​ല്ല. ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ഡ​യ​ലോ​ഗെ​ന്തി​ന്, അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ല​ല്ലേ... ന്ന്

    ​ഓ... മ​തി. അ​ങ്ങ​നെ​ങ്കി​ല​ങ്ങ​നെ.

    പ​ക്ഷേ ഇ​ന്നും അ​ര​ങ്ങി​ല​യാ​ൾ മാ​ത്രം.

    നി​റ​ഞ്ഞാ​ട്ടം ത​ന്നെ. അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ട്ടം.

    എ​ന്നി​ട്ടും വി​ട്ടി​ല്ല പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ഇ​രു​ന്നു. ഇ​രു​ന്നി​രു​ന്ന് മ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    കെ​ട​പ്പാ​യി.. കാ​ത്തു​കെ​ട​പ്പ്.

    ആ​ക്കെ​ട​പ്പാ​ണി​പ്പൊ​ഴും:

    അ​ടു​ക്ക​ള​പ്പ​ടി​യി​ലി​ട്ട കീ​റ​ൻ മാ​ക്സി​പ്പ​രു​വം!

    5. വ​ഴ​ക്ക്

    ഒ​ഴു​ക്ക് നി​ന്നാ​ൽ അ​ഴു​ക്ക്

    അ​ഴു​ക്കി​ലോ നി​ൽ​ക്കാ​നും വ​യ്യ, വ​ഴു​ക്കും

    വ​ഴു​ക്കൊ​ട്ടും വ​ഴ​ങ്ങാ​റു​മി​ല്ല

    വ​ഴ​ങ്ങാ​താ​യാ​ൽ വ​ഴ​ക്കാ​യി!

    6. അ​തി​യാ​ൻ

    അ​തി​യാ​ന് അ​തേ വേ​ണ്ടൂ

    അ​തൊ​ന്നു മാ​ത്രം.

    അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞേ​യു​ള്ളൂ മ​റ്റെ​ന്തും

    അ​തി​ക്ര​മ​മാ​ണ​തി​യാ​ന്റെ ക്ര​മം

    ‘പ​രാ​ക്ര​മം ചെ​യ്യു​കി​ലെ​ന്തി​നേ​യും വ​ശ​ത്തി​ലാ​ക്കാം’

    അ​തി​യാ​ൻ, ക​വി​വാ​ക്യം ചു​ര​ണ്ടി​ത്തി​രു​ത്തി!

    News Summary - malayalam poem
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