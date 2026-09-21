Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightഎരുമ

    എരുമ

    Posted On date_range 21 Sept 2026 8:15 AM IST
    Updated On date_range 21 Sept 2026 8:16 AM IST
    എരുമ
    cancel
    By
    രതീഷ് കൃഷ്ണ
    text_fields
    bookmark_border

    പട്ടം കെട്ടാതെ

    പഞ്ചവാദ്യ മുഴക്കമില്ലാതെ

    ഒരു തല്ലുകൊള്ളി മൃഗം

    പുരാണങ്ങളിൽനിന്ന്

    ഇറങ്ങിനടന്നു.

    എരുമഗോത്രങ്ങൾ

    എരുമദൈവങ്ങൾ

    ഏരുമ ഐതിഹ്യങ്ങൾ

    അമ്മദൈവങ്ങൾ പുറത്തേറി

    ഉറഞ്ഞു തുള്ളവേ

    പാറമേൽ പതിഞ്ഞ

    എരുമക്കുളമ്പുകൾ

    സഹ്യനെ വിറപ്പിച്ച

    പെരും വിളികൾ...

    അമറലായി

    നുകമേറ്റി

    ഉഴവുചാലുകളിൽ

    കുഴഞ്ഞുവീണപ്പോൾ

    എരുമ –

    ഒരു തല്ലുകൊള്ളി മൃഗം.

    ചെണ്ടക്ക്

    വെയിൽ തിന്ന്

    കറുകറുത്തൊരു തോല്.

    വെട്ടുകത്തിക്ക്

    പുല്ലുകാണാതെ

    പാൽ വറ്റി പശിമ വറ്റിയ

    മാംസം.

    കിനാവിന്‌

    ദുശ്ശകുനമാർന്ന

    രണ്ട് കൊമ്പ്.

    വാൽമുളച്ച കുട്ടിശ്ശങ്കരനെ

    സുബൈദ വിളിച്ചത്

    എരുമേ... എരുമേ.

    Show More expand_more
    News Summary - malayalam poem
    X