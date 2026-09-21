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എരുമ
Posted On date_range 21 Sept 2026 8:15 AM IST
Updated On date_range 21 Sept 2026 8:16 AM IST
News Summary - malayalam poem
പട്ടം കെട്ടാതെ
പഞ്ചവാദ്യ മുഴക്കമില്ലാതെ
ഒരു തല്ലുകൊള്ളി മൃഗം
പുരാണങ്ങളിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിനടന്നു.
എരുമഗോത്രങ്ങൾ
എരുമദൈവങ്ങൾ
ഏരുമ ഐതിഹ്യങ്ങൾ
അമ്മദൈവങ്ങൾ പുറത്തേറി
ഉറഞ്ഞു തുള്ളവേ
പാറമേൽ പതിഞ്ഞ
എരുമക്കുളമ്പുകൾ
സഹ്യനെ വിറപ്പിച്ച
പെരും വിളികൾ...
അമറലായി
നുകമേറ്റി
ഉഴവുചാലുകളിൽ
കുഴഞ്ഞുവീണപ്പോൾ
എരുമ –
ഒരു തല്ലുകൊള്ളി മൃഗം.
ചെണ്ടക്ക്
വെയിൽ തിന്ന്
കറുകറുത്തൊരു തോല്.
വെട്ടുകത്തിക്ക്
പുല്ലുകാണാതെ
പാൽ വറ്റി പശിമ വറ്റിയ
മാംസം.
കിനാവിന്
ദുശ്ശകുനമാർന്ന
രണ്ട് കൊമ്പ്.
വാൽമുളച്ച കുട്ടിശ്ശങ്കരനെ
സുബൈദ വിളിച്ചത്
എരുമേ... എരുമേ.