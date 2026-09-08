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    തൂലിക

    Posted On date_range 8 Sept 2026 2:52 PM IST
    Updated On date_range 8 Sept 2026 2:52 PM IST
    തൂലിക
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    By
    എസ്. ജോസഫ്
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    വി​ദൂ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ത്തി​ത്തീ​രു​ന്ന ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളേ,

    ഭൂ​മി​യി​ൽ ഒ​രു ന​ദി​യു​ടെ വ​ള​വി​ൽ

    ആ​രോ ഒ​രു ക​ല്ലി​ൽ കൊ​ളു​ത്തി​വ​ച്ച വി​ള​ക്കാ​ണ് ഞാ​ൻ

    കാ​റ്റി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ല​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​ണ​യാ​തെ

    ഇ​രു​ട്ടി​ന്റെ ഇ​രു​മ്പു ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ

    ചെ​റു​നാ​ള​ത്താ​ൽ

    ഒ​രു നീ​ണ്ട ക​വി​ത ഞാ​ൻ എ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ്

    ദി​വ​സ​വും

    എ​ഴു​തു​ന്ന വ​രി​ക​ൾ ഇ​രു​ട്ട് വി​ഴു​ങ്ങു​ന്നു.

    ക​രി​മ്പ​ടം പു​ത​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​ത​ത്തെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും

    ഭാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ ക​റു​ത്ത പ​ഞ്ഞി​ക്കെ​ട്ടാ​ണ് ഇ​രു​ട്ട്

    അ​തി​ന് തീ ​പി​ടി​ക്കി​ല്ല

    അ​ത് ന​ദി​യി​ലെ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ന​ന​യി​ല്ല

    അ​തി​ന് ത​ണു​പ്പോ ചൂ​ടോ ഇ​ല്ല

    അ​ത് ക​ര​യു​ക​യോ ചി​രി​ക്കു​ക​യോ ഇ​ല്ല

    അ​ത് അ​ന്ധ​ബ​ധി​ര മൂ​ക​മാ​ണ്.

    എ​ങ്കി​ലും അ​തു​ള്ള​തി​നാ​ൽ

    ഞാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ക്കു​ന്നു

    നീ​ണ്ട നീ​ണ്ട ക​വി​ത​ക​ൾ

    ഈ ​ചെ​റി​യ നാ​ളം​കൊ​ണ്ട് എ​ഴു​തു​ന്നു

    വി​ദൂ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ത്തി​ത്തീ​രു​ന്ന ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ,

    നി​ങ്ങ​ൾ ഈ ​നീ​ണ്ട ക​വി​ത നീ​ളു​ന്നോ​ളം

    വാ​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മോ?


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    News Summary - Malayalam poem
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