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    മ​നു​ഷ്യ​ച്ച​ന്ത​യി​ൽ

    Posted On date_range 8 Sept 2026 2:45 PM IST
    Updated On date_range 8 Sept 2026 2:46 PM IST
    മ​നു​ഷ്യ​ച്ച​ന്ത​യി​ൽ
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    റഫീക്ക്​ അഹമ്മദ്​
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    പെ​രു​മ്പി​ലാ​വി​ലെ പ​ഴ​യ​ച​ന്ത​യ്ക്ക്

    പെ​രു​മ​യേ​റെ​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്

    അ​റ​വു​മാ​ടി​നെ,യു​ഴ​വു​കാ​ള​യെ

    പ​ശു​ക്ക​ളെ, തു​ള്ളി​ക്ക​ളി​യ്ക്കും കു​ഞ്ഞാ​ടി​ൻ

    കു​രു​ന്നു വെ​ള്ളാ​മ്പ​ൽ​നി​ര​ക​ളെ​ക്കാ​ണാ

    നി​ട​യ്ക്കു പോ​കാ​റു​ണ്ട,തു​മൊ​രു കാ​ലം.

    അ​വി​ടെ​യ​ത്ര​യും പൊ​രു​ത്തു​കാ​ർ,പ​ല

    യി​ട​ത്തു​നി​ന്നെ​ത്തി വി​ല​പേ​ശു​ന്ന​വ​ർ

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ക​ല​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ക്കു​ത​കു​മൗ​ഷ​ധം വി​ളി​ച്ചു വി​ൽ​ക്കു​വോ​ർ

    വ​ള​രെ സൂ​ക്ഷ്മ‌​മാ​യ്, ക​ലാ​പ​ര​മാ​യി

    തി​ര​ക്കി​ൽ കീ​ശ​ക​ള​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റു​വോ​ർ

    മു​ഖ​ച്ചു​ളി​വോ​ലും കു​റ​ത്തി​ക​ൾ ക​യ്യി​ൻ

    ചു​ളി​വി​ലെ ഫ​ലം ചി​ക​ഞ്ഞി​ടു​ന്ന​വ​ർ

    കു​രു​ട്ടു​മു​ച്ചീ​ട്ടു​ക​ളി​ക്കാ​ർ, സൈ​ക്കി​ളി​ൽ

    ക​റ​ങ്ങു​മ​ഭ്യാ​സി, മ​ല​ർ​പ്പൊ​ടി​ക്കാ​രി

    എ​ളി​യ ഗു​ണ്ട​ക​ൾ ചെ​റി​യ പി​ച്ചാ​ത്തി-

    യെ​ളി​യി​ൽ സാ​ദ​രം തി​രു​പ്പി​ടി​ക്കു​വോ​ർ

    ഇ​രു​ട്ടി​ലെ​യോ​ല​മ​റ​വി​ലാ​രെ​യും

    പു​ണ​രും മെ​ല്ലി​ച്ച വി​ള​ർ നി​ലാ​വു​ക​ൾ

    ചെ​റു ക​ശ​പി​ശ, ചി​രി​ത​മാ​ശ​ക​ൾ

    പ​റ​ഞ്ഞാ​ലൊ​ക്കെ​യും ഗൃ​ഹാ​തു​രം ത​ന്നെ.

    ക​വി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​ട്ടോ പി​രാ​ന്ത​ർ​ക്കാ​യി​ട്ടോ

    കു​നി​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കി​ല്ല വി​ക​സ​നം, കാ​ലം.

    അ​തി​നാ​ലി​പ്പൊ​ഴു​മ​വി​ടെ​ച്ചെ​ല്ലു​ന്നു

    തു​ടു​ത്ത ചേ​ലു​ള്ള മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്നു.

    പ​ഴ​യ​കൂ​ട്ട​ര​ല്ലി​വ​രെ​ന്നാ​ലൊ​രു

    ക​ടു​ത്ത ദേ​ജാ​വു" ശ്ര​മി​പ്പി​ക്കും പോ​ലെ.

    സ​ദാ​ശ​രി​യു​ടെ ക​സ​വു​വേ​ഷ്ടി​ക​ൾ

    മി​നു​ത്ത കു​പ്പാ​യം, ക​ടും ചാ​യ​ച്ചി​രി

    കൊ​ടു​പ്പും വാ​ങ്ങ​ലു​മ​ഭം​ഗു​രം ന​ട

    ന്നി​ടു​ന്നു. ഞാ​നെ​ന്റെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ത​പ്പു​ന്നു

    അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടൊ​രു ക​യ​റ​തെ​ന്നെ​യും

    വ​ലി​ച്ചു​നീ​ങ്ങു​ന്നു മ​നു​ഷ്യ​ച്ച​ന്ത​യി​ൽ.

    എ​ടു​ക്കു​കെ​ന്നെ​യെ​ന്നൊ​രു നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ

    മ​പേ​ക്ഷ ക​ണ്ഠ​ത്തി​ൽ​കു​രു​ങ്ങും മാ​തി​രി

    അ​റ​വി​നും വേ​ണ്ടെ​ന്ന​റി​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്റെ

    ക​ര​ത്തി​ലാ​കെ​യു​ള്ളൊ​രു​പി​ടി വാ​ടി

    യു​ണ​ങ്ങി, നീ​ർ​വ​റ്റി​ക്ക​രി​ഞ്ഞ വാ​ക്കു​ക​ൾ.

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    *Deja vu

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    News Summary - Malayalam poem
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