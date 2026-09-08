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    നീ​ല

    Posted On date_range 8 Sept 2026 11:49 AM IST
    Updated On date_range 8 Sept 2026 11:49 AM IST
    നീ​ല
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    By
    സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ധ
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    പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട പ​ഴ​യ ചി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ മു​ഖ​മെ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ചി​ട്ട​വ​ൾ പ​ഴ​യ​മു​ഖ​വു​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന നേ​രം, വ​ഴി​യ​രി​കി​ലാ​യ് ഒ​രു ന​ര​ച്ച മു​ടി​ക്കാ​ര​ന​വ​ളെ ക​ണ്ടു. ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ടോ മാ​ഷേ... ഇ​ല്ല: കു​ഞ്ഞേ..... അ​യാ​ൾ തി​രി​ഞ്ഞും മ​റി​ഞ്ഞും നോ​ക്കി​ട്ടും മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല. മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ലേ ? ങ്ഹും ... ​ഓ​ർ​ത്തു​നോ​ക്കൂ... നീ ​മാ​ധ​വേ​ട്ട​ന്റെ മോ​ള​ല്ലേ നീ​ല. നീ​യ​ല്ലേ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ഴ്ച വ​യ​സ്സ​ത്തി​യാ​യ​തും ഈ​യാ​ഴ്ച സു​ന്ദ​രി​യും. എ​ന്താ ര​ഹ​സ്യം. ര​ഹ​സ്യം ഉം... ആ​മ്പ​ൽ​പ്പ​റ​മ്പ് പ​ണ്ടെ​ഴു​തി കൊ​ടു​ത്ത പ്രേ​മ​ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ...

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    പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട പ​ഴ​യ ചി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    പു​തി​യ മു​ഖ​മെ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ചി​ട്ട​വ​ൾ

    പ​ഴ​യ​മു​ഖ​വു​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന നേ​രം,

    വ​ഴി​യ​രി​കി​ലാ​യ് ഒ​രു ന​ര​ച്ച മു​ടി​ക്കാ​ര​ന​വ​ളെ ക​ണ്ടു.

    ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ടോ മാ​ഷേ...

    ഇ​ല്ല: കു​ഞ്ഞേ.....

    അ​യാ​ൾ തി​രി​ഞ്ഞും മ​റി​ഞ്ഞും

    നോ​ക്കി​ട്ടും മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല.

    മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ലേ ?

    ങ്ഹും ...

    ​ഓ​ർ​ത്തു​നോ​ക്കൂ...

    നീ ​മാ​ധ​വേ​ട്ട​ന്റെ മോ​ള​ല്ലേ നീ​ല.

    നീ​യ​ല്ലേ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ഴ്ച വ​യ​സ്സ​ത്തി​യാ​യ​തും

    ഈ​യാ​ഴ്ച സു​ന്ദ​രി​യും. എ​ന്താ ര​ഹ​സ്യം.

    ര​ഹ​സ്യം

    ഉം...

    ആ​മ്പ​ൽ​പ്പ​റ​മ്പ്

    പ​ണ്ടെ​ഴു​തി കൊ​ടു​ത്ത പ്രേ​മ​ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന്റെ

    പേ​രി​ൽ അ​മ്പ​ല​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വെ​ച്ച് അ​വ​ളു​ടെ

    അ​ണ്ണ​നും മാ​മ​നും കൂ​ട്ട​രും കു​ടും​ബ ത​ല്ല്

    ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ന​ക്ഷ​ത്ര​പൊ​രി​ക​ൾ മി​ന്നി

    പ്ര​ണ​യം മൊ​ട്ടാ​യ്...

    സ്നേ​ഹ​ത്തി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ​തും

    പ​ടി​ക​ളി​റ​ങ്ങി​യി​റ​ങ്ങി നാ​ട്ടി​ൽ പാ​ട്ടാ​യ

    ജ​ല​ജാ​ല​കം തു​റ​ന്നു​നോ​ക്കി​യ​തും

    പ​തി​നെ​ട്ടു തി​ക​ഞ്ഞ ചെ​മ്പ​ക​പ്പൂ​വി​ന്റെ

    ഇ​ത​ളു​ക​ളെ​ല്ലാം കു​ള​ക്ക​ട​വി​ലെ-

    കു​ഴി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​രി​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത

    ആ​കാ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്കൊ​രു വ​ടം​കെ​ട്ടി

    വ​ലി​ഞ്ഞു വ​ലി​ഞ്ഞു ക​യ​റി കു​ലു​ക്കി-

    വീ​ഴ്ത്തി​യ മ​ഴ​ത്തു​ള്ളി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും

    പ​ഴ​യ ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ ക​റു​ത്ത മു​ടി​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം

    ചീ​കി​യെ​ടു​ത്ത് അ​ല​ക്കു​ക​ല്ലി​ന​രി​കി​ലാ​യി

    ചു​രു​ട്ടി​വെ​ച്ചി​ട്ട് മ​തി​ലും​ചാ​രി നി​ന്ന​വ​ന്റെ

    ക​രി​മ​ഷി​ക്കു​റി​ക​ളെ​ല്ലാം വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ

    കു​ള​ക്ക​ട​വി​ലെ അ​ല​ക്കു​ക​ല്ലി​ൽ

    പ​റ്റി​ക്കി​ട​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യാ​ണ്

    ഇ​വി​ടെ​യാ​രോ ഒ​രാ​ൾ കു​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്.

    ശ​രി

    സ​മ്മ​തി​ച്ചു

    വ​രും

    ഒ​രു ക​ര​യാ​മ

    ക​ന​മു​ള്ള കാ​ന്താ​രി എ​രി​വു​മാ​യ്

    ഉ​ണ​രു​ന്ന വെ​ളു​പ്പി​ൽ നി​റ​യാ​ൻ

    ഒ​രു​പാ​ട് കൊ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​ന്നു​യ​രും.

    മാ​ഷേ..... ഓ....​എ​ന്താ മോ​ളേ

    എ​ന്റെ ര​ഹ​സ്യം പൂ​ത്തു​ല​യാ​ൻ

    വെ​ളു​ത്ത മു​ടി​യു​മാ​യ​വ​ൾ

    പു​തി​യ മു​ഖ​ച്ചി​രി​യു​മാ​യി

    എ​ങ്ങോ​ട്ടോ ന​ട​ന്നു​പോ​യി.

    സാ​ർ സോ​റി.

    കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റി​യി​ല്ല.

    കു​ഞ്ഞേ നീ ​വീ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യ​ണം

    ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യം

    സൗ​ന്ദ​ര്യം വീ​ട്ടി​ലെ​ണ്ണാ​ൻ കി​ട്ടു​മെ​ങ്കി​ലും

    നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ നൂ​റാ​വും കേ​ട്ടോ.

    മ​ന മാ​വി​ല മാ​മ്പ​ഴ​ക്ക​ഥ​ക​ൾ

    പൂ​മ​ര​ക്കൊ​മ്പി​ലെ തു​മ്പി​യെ തൊ​ട്ടു

    പു​തു​മ​ഴ പെ​യ്തൊ​രു രാ​ത്രി​യി​ൽ

    കൊ​ടു​മ​ഴ പെ​യ്തി​ട്ട് കൂ​ണ് മു​ള​ച്ചു.

    വെ​യി​ലേ വെ​യി​ലേ വേ​ഗം വാ ​വാ

    മ​ര​മ​ര​ക്കി​ളി​ക​ൾ പാ​ട്ടാ​യി മെ​ല്ലെ

    ഉ​റ​ക്ക​മു​ണ​ർ​ന്ന ചി​രി​ക്കാ​യി

    നേ​രം പു​ല​രാ​ൻ കാ​ത്താ​യി.

    മോ​നെ കാ​ത്തി​രി​ക്കൂ

    വ​യ​സ്സ​റി​യി​ച്ച ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​യ​ട്ടെ

    ഇ​ത് ഒ​രാ​ണി​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണ്.

    ഒ​രാ​ണി​ന്റെ ക​വി​ത​യാ​ണ് നീ​ല.

    News Summary - Malayalam poem
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