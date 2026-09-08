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    നാ​ല് ക​വി​ത​ക​ൾ

    Posted On date_range 8 Sept 2026 11:45 AM IST
    Updated On date_range 8 Sept 2026 11:45 AM IST
    നാ​ല് ക​വി​ത​ക​ൾ
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    By
    സന്ധ്യ എൻ.പി
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    1 തീ​വ​ണ്ടി

    തീ​വ​ണ്ടി​യേ​റി

    വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​തി​ൻ ശേ​ഷം

    ഒ​രു പെ​ട്ടി ട്രെ​യി​ൻ മ​ണം

    മു​റി​യാ​കെ!

    എ​ന​ക്കും കൂ​ടെ

    കൊ​ഞ്ചം ത​ന്ത് വി​ടു​ങ്കോ

    എ​ന്ന്

    ഒ​രു ചെ​റു ഡ​പ്പ നീ​ട്ടി

    അ​യ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ വാ​ട​ക​യ്ക്കു

    താ​മ​സി​ക്കും

    ത​മി​ഴ് പ​യ്യ​ൻ!

    അ​വ​നും

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു പോ​ക​ണ​മ​ത്രേ!

    2 പൂ​ക്ക​ൾ

    മു​ടി പോ​യ നി​ന്റെ ത​ല​യി​ൽ

    ത​ലോ​ടു​ന്ന​തോ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട്

    ഒ​രു പൂ​വി​നെ ത​ഴു​കി.

    പൂ​വ് നി​ല​ത്തു പോ​യി.

    ഇ​പ്പോ​ൾ

    നി​ന്റെ ത​ല​യി​ൽ നി​റ​യെ

    പു​തി​യ മു​ടി​ക​ൾ

    മു​ള​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു!

    ചെ​ടി​യി​ൽ

    നി​റ​യെ പൂ​ക്ക​ൾ!

    3 സ​മ​യം ഉ​രു​കു​ന്ന നേ​രം

    ക്ലോ​ക്ക്, വാ​ച്ച് ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ ഊ​രി

    സ​മ​യ​ത്തെ ഊ​രി​യി​ട്ടു

    സ​മ​യ​ത്തി​നു പു​റ​ത്തെ

    സ​മ​യ​മാ​വ​ണം

    ഇ​പ്പോ​ൾ

    ആ​കാ​ശ​ത്ത്

    അ​ക്ക​സൂ​ചി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ

    വ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത്തി​ള​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    അ​തു​രു​കി വീ​ണു പൊ​ള്ളി​യ

    അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ വീ​ടി​നു​ചു​റ്റും!

    4 കാ​ലം

    വി​ജ​ന​മാ​യ തു​റ​സ്സി​ൽ

    കാ​റ്റു​പി​ടി​ക്കും പോ​ലെ

    ഒ​രോ​ർ​മ

    മ​ര​ത്തെ

    ഉ​ല​ച്ചു​ക​ള​യു​ന്നു.

    കാ​റ്റു കാ​ലം​താ​ണ്ടി

    പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​വു​ന്നു!

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    News Summary - Malayalam poem
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