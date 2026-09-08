നാല് കവിതകൾ
1 തീവണ്ടി
തീവണ്ടിയേറി
വീട്ടിലെത്തിയതിൻ ശേഷം
ഒരു പെട്ടി ട്രെയിൻ മണം
മുറിയാകെ!
എനക്കും കൂടെ
കൊഞ്ചം തന്ത് വിടുങ്കോ
എന്ന്
ഒരു ചെറു ഡപ്പ നീട്ടി
അയൽ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്കു
താമസിക്കും
തമിഴ് പയ്യൻ!
അവനും
നാട്ടിലേക്കു പോകണമത്രേ!
2 പൂക്കൾ
മുടി പോയ നിന്റെ തലയിൽ
തലോടുന്നതോർത്തുകൊണ്ട്
ഒരു പൂവിനെ തഴുകി.
പൂവ് നിലത്തു പോയി.
ഇപ്പോൾ
നിന്റെ തലയിൽ നിറയെ
പുതിയ മുടികൾ
മുളച്ചിരിക്കുന്നു!
ചെടിയിൽ
നിറയെ പൂക്കൾ!
3 സമയം ഉരുകുന്ന നേരം
ക്ലോക്ക്, വാച്ച് ബാറ്ററികൾ ഊരി
സമയത്തെ ഊരിയിട്ടു
സമയത്തിനു പുറത്തെ
സമയമാവണം
ഇപ്പോൾ
ആകാശത്ത്
അക്കസൂചികളില്ലാതെ
വട്ടത്തിൽത്തിളങ്ങുന്നത്.
അതുരുകി വീണു പൊള്ളിയ
അടയാളങ്ങൾ വീടിനുചുറ്റും!
4 കാലം
വിജനമായ തുറസ്സിൽ
കാറ്റുപിടിക്കും പോലെ
ഒരോർമ
മരത്തെ
ഉലച്ചുകളയുന്നു.
കാറ്റു കാലംതാണ്ടി
പൂർവസ്ഥിതിയിലാവുന്നു!