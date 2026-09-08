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    ചി​ല ഭ​യ​ങ്ങ​ൾ

    Posted On date_range 8 Sept 2026 9:49 AM IST
    Updated On date_range 8 Sept 2026 9:49 AM IST
    ചി​ല ഭ​യ​ങ്ങ​ൾ
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    കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ
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    പു​തി​യ ചി​ല ഭ​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട് എ​നി​ക്കി​പ്പോ​ൾ. രോ​ഗ​ഭ​യ​മ​ല്ല, മ​ര​ണ​ഭ​യ​മ​ല്ല, അ​പ​ക​ട ഭീ​തി​യോ അ​പ​മാ​ന​ഭ​യ​മോ അ​ല്ല. മീ ​ടൂ, പോ​ഷ്, പോ​ക്സോ ഒ​ന്നും എ​ന്നെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല. കി​ഴ​ക്കു ദി​ക്കി​ലെ അ​യ​ൽ​ക്കാ​ര​ന്റെ കൊ​ച്ചു​മ​ക​ളു​ടെ പി​റ​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പ​തി​വു​ള്ള ക്ഷ​ണം ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ലേ എ​ന്ന് ഞാ​ൻ ഭ​യ​ക്കു​ന്നു. ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും, ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​താ​ൽ തെ​ക്കു ദി​ക്കി​ലെ അ​യ​ൽ​ക്കാ​ര​ൻ അ​തോ​ടെ ശ​ത്രു​വാ​കി​ല്ലേ എ​ന്നു ഞാ​ൻ ഭ​യ​ക്കു​ന്നു. അ​യ​ൽ​ക്കാ​രു​ടെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യെ ഞാ​ൻ ഭ​യ​ക്കു​ന്നു. ജാ​തി​യും മ​ത​വും...

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    പു​തി​യ ചി​ല ഭ​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട് എ​നി​ക്കി​പ്പോ​ൾ.

    രോ​ഗ​ഭ​യ​മ​ല്ല,

    മ​ര​ണ​ഭ​യ​മ​ല്ല,

    അ​പ​ക​ട ഭീ​തി​യോ

    അ​പ​മാ​ന​ഭ​യ​മോ അ​ല്ല.

    മീ ​ടൂ, പോ​ഷ്, പോ​ക്സോ ഒ​ന്നും

    എ​ന്നെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല.

    കി​ഴ​ക്കു ദി​ക്കി​ലെ അ​യ​ൽ​ക്കാ​ര​ന്റെ

    കൊ​ച്ചു​മ​ക​ളു​ടെ

    പി​റ​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്

    പ​തി​വു​ള്ള ക്ഷ​ണം

    ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ലേ എ​ന്ന് ഞാ​ൻ ഭ​യ​ക്കു​ന്നു.

    ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും, ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​താ​ൽ

    തെ​ക്കു ദി​ക്കി​ലെ അ​യ​ൽ​ക്കാ​ര​ൻ

    അ​തോ​ടെ ശ​ത്രു​വാ​കി​ല്ലേ

    എ​ന്നു ഞാ​ൻ ഭ​യ​ക്കു​ന്നു.

    അ​യ​ൽ​ക്കാ​രു​ടെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യെ ഞാ​ൻ ഭ​യ​ക്കു​ന്നു.

    ജാ​തി​യും മ​ത​വും നോ​ക്കാ​തെ പ്ര​ണ​യി​ച്ചാ​ൽ

    ചു​റ്റും ഉ​യ​രു​ന്ന വി​ഷ​പ്പു​റ്റോ​ർ​ത്തു ഞാ​ൻ ഭ​യ​ക്കു​ന്നു.

    മു​റി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ

    ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ണാ​മൃ​ഗം ക​യ​റി​പ്പ​റ്റി​യോ എ​ന്നാ​ണെ​ന്റെ ഭ​യം.

    ഭ​യ​ത്തി​നെ​യാ​ണ് ഭ​യ​ക്കേ​ണ്ട​ത്

    എ​ന്നു മ​റ​ന്നു​പോ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണെ​ന്റെ ഭ​യം.

    News Summary - Malayalam poem
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