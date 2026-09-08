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    പാ​തി പാ​തി: മു​ഴു​വ​ൻ

    Posted On date_range 8 Sept 2026 9:46 AM IST
    Updated On date_range 8 Sept 2026 9:46 AM IST
    പാ​തി പാ​തി: മു​ഴു​വ​ൻ
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    By
    വി.എം. ഗിരിജ
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    പാ​തി​മാ​മ​തി ചൂ​ടി​യും, ത​ൻ

    പാ​തി പെ​ണ്ണി​നു ന​ൽ​കി​യും,

    കോ​തി​വെ​ച്ച ചു​രു​ൾ​മു​ടി​ത്തി​ര-

    യോ​ടു പൊ​ൻ​ജ​ട മി​ന്നി​യും,

    കാ​ണ​ണം ന​ര ജീ​വ​വേ​ദി​യി-

    ലാ​ടി​ടും പൊ​രു​ൾ​ന​ങ്ക​യെ.

    പാ​തി നീ​ല​വി​ഷ​ത്തി​നാ​ൽ മ​റു

    പാ​തി ച​ന്ദ​ന​സ​ത്തി​നാ​ൽ,

    നീ​ല ഗ​ഗ​ന​ത​ല​ത്തി​ല​ന്തി

    നി​ലാ​വു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​വ​ണം,

    ചൂ​ടു​വോ​ൻ നീ​ൾ​പ്പാ​മ്പു​ക​ൾ വ​ള,

    മാ​ല, കു​ണ്ഡ​ല രൂ​പ​മാ​യ്

    ചൂ​ടി​ടും പൂ​ങ്കൈ​ത കൊ​ന്ന​യു-

    മാ​മ്പ​ലും പൂ​ത്തു​മ്പ​യും;

    ചൂ​ടു​വോ​ൾ മ​ണി​മു​ല്ല​യും പ​നി-

    നീ​രു, ചെ​മ്പ​ക, പി​ച്ച​കം

    കാ​ണ​ണം പ​ല​താ​കി​ലും പ്രി​യ-

    മോ​ടി​രി​പ്പ​തു​മാ​യ് സ​ദാ.

    പാ​തി​പാ​തി പ​ക​ർ​ന്നു​ട​ൽ,

    മാ​യാ​വി​യാ​യ്, ത്തി​രു​മാ​യ​യാ​യ്,

    കൂ​ടി​യാ​ടി​ടു​മെ​ന്ന് സ​ഞ്ജ​യ്

    പാ​ടി​ടു​ന്ന​ത് മാ​യ​യോ?

    നീ​ല​ന​ദി​യി​ൽ നി​ന്നു പൂ​വു​ക​ൾ,

    താ​മ​ര​ക്കു​രു​മാ​ല​ക​ൾ,

    കാ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ വെ​യി​ൽ, ഹി​മം,

    ത​ല​യാ​ട്ടി​ടും പൂ​വ​ള്ളി​ക​ൾ,

    മേ​ഘ​മു​ര​സും മാ​മ​രം,

    മ​ല കാ​ത്തു​വെ​ച്ച സ​രോ​വ​രം

    നീ​യ​വ​ന്നു പ​കു​ത്തു​വോ ത​ൻ

    പാ​തി​യെ​ന്ന​തു പോ​ല​വേ.

    വാ​ഴ​ണം പെ​ണ്ണാ​ണു​മൊ​പ്പം

    വാ​ഴു​മെ​ൻ മി​ഴി കാ​ണു​മോ ?

    ------

    ‘മാ​നാ​ട മ​ഴു​വാ​ട മ​തി​യാ​ട പു​ന​ലാ​ട

    മ​ങ്കൈ ശി​വ​കാ​മി ആ​ട’

    ന​ട​രാ​ജ​പ്പ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്-

    ​ഗാ​യ​ക​ൻ സ​ഞ്ജ​യ് സു​ബ്ര​മ​ണ്യ​ൻ

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    News Summary - Malayalam poem
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