ഒപ്പം ബാബൂക്ക

1. ചായമക്കാനി ചായ തണുക്കും മു- മ്പൂതിക്കുടിച്ചൊരാ ചായമക്കാനി തൻ ചായ്പിൽ തോരാമഴയിലായ് ചോരുന്ന സന്ധ്യയിൽ ചീറിയലയ്ക്കുന്ന കാറ്റിൽ ചാരെയെത്തും മഴ- ത്തൂളലിൻ നേർമയിൽ ചാറിയിരുന്നാരോ പാടും സ്നേഹസദിരിലായ് മുങ്ങിയിരുന്നു നാ- മൂതിക്കുടിച്ചതാം വേവിൽ രാവലിയുമ്പോൽ മധുരവുമോർമയും നേർത്തലിഞ്ഞാർദ്രം വിഷാദം. ചായക്കടയിലെ െബഞ്ചും കിനാക്കളും ഏതോ വിദൂര സ്മൃതിയായ് മാഞ്ഞകന്നെങ്കിലു- മോർമയിലുണ്ടെന്നും ബാബൂക്കയായ് രാഗശാന്തം: താമസമെന്തേ വരുവാൻ... 2. പാതിരാ ഷാപ്പ് പാതിരാ ഷാപ്പിൽ പടിഞ്ഞിരുന്നൂറുന്ന രാഗവിഷാദിയാം ഗ്ലാസിൽ താനേ പതഞ്ഞൊഴു- കീടുന്ന കുപ്പി തൻ ദാഹനീർത്തൊണ്ടയിൽ നിന്നും ഏതോ...
ചായ തണുക്കും മു-
മ്പൂതിക്കുടിച്ചൊരാ
ചായമക്കാനി തൻ
ചായ്പിൽ
തോരാമഴയിലായ്
ചോരുന്ന സന്ധ്യയിൽ
ചീറിയലയ്ക്കുന്ന
കാറ്റിൽ
ചാരെയെത്തും മഴ-
ത്തൂളലിൻ നേർമയിൽ
ചാറിയിരുന്നാരോ
പാടും
സ്നേഹസദിരിലായ്
മുങ്ങിയിരുന്നു നാ-
മൂതിക്കുടിച്ചതാം
വേവിൽ
രാവലിയുമ്പോൽ
മധുരവുമോർമയും
നേർത്തലിഞ്ഞാർദ്രം
വിഷാദം.
ചായക്കടയിലെ
െബഞ്ചും കിനാക്കളും
ഏതോ വിദൂര
സ്മൃതിയായ്
മാഞ്ഞകന്നെങ്കിലു-
മോർമയിലുണ്ടെന്നും
ബാബൂക്കയായ്
രാഗശാന്തം:
താമസമെന്തേ
വരുവാൻ...
പാതിരാ ഷാപ്പിൽ
പടിഞ്ഞിരുന്നൂറുന്ന
രാഗവിഷാദിയാം
ഗ്ലാസിൽ
താനേ പതഞ്ഞൊഴു-
കീടുന്ന കുപ്പി തൻ
ദാഹനീർത്തൊണ്ടയിൽ
നിന്നും
ഏതോ നിലാവി-
ന്നലിവിലപാരമാം
സ്നേഹവിഷാദിയാം
നോവിൽ
പാടുന്നതാരത്ര
കണ്ഠം മറന്നൊരു
മോഹക്കലിപ്പിൻ
ലഹരി
പാതിരയെന്ന-
തോർക്കാതെ, പക-
ലെരിവൂറുന്ന
നാദമോർക്കാതെ
കൊട്ടിക്കയറുന്ന
ജീവന്റെ സങ്കട-
മുൾച്ചൂടിൽ കെട്ടി
നിർത്താതെ
വിട്ടെങ്ങോ പോയൊരാ
പാർവണമാം മുഖ-
മുറ്റു നോക്കും ഗൂഢ-
സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചൊരാ
പുഷ്പമൊന്നാത്മാവിൽ
വാടാതെ ചൂടിക്കും
ഗാനം
ബാബൂക്ക തൻ സ്മിതം
നേരില്പ്പകരുന്നു
പാതിപ്പുളിപ്പിൽ
ലയാത്മം.
മാടത്തിന്മേലെ
നിലാവുദിക്കും ചില്ലു
ജാലകമൊട്ടടയാതെ
താനേയിരിക്കും പതിവ്
ഹാർമോണിയം
താണുയരും രാഗവായ്പിൽ
തൊണ്ടയടഞ്ഞെന്നായ്
പാടുന്നു തംബുരു-
വെന്നപോലാത്മശ്രുതിയിൽ
പാതിരാവായില്ലെ-
ന്നപ്പോഴും പാതിര
താളമയഞ്ഞു വീഴുമ്പോൽ.
നിത്യമിരുളിൻ
മതില്ക്കെട്ടു ചാടി നാ-
മെത്തുമ്പൊഴേക്കുമുസ്താദിൻ
നഗ്നവിരലിൻ ത്രസിപ്പിൽ
തബലയിൽ കെട്ടുപൊട്ടും
വിസ്മയത്തിൽ
കത്തിച്ച ബീഡിയോ
കൈമാറിയെത്തുന്നൊ-
രിത്തിരി ശ്വാസക്കുരുക്കിൽ
പാടാതെ മൂളും
മധുരിതമാമൊരു
രാഗവിശ്രാന്തിയിൽ ശാന്തം
ബാബൂക്കയെന്നേ
പടിയിറങ്ങുന്നോർമ
പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ കാലം.