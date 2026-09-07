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    ഒപ്പം ബാബൂക്ക

    Posted On date_range 7 Sept 2026 9:45 AM IST
    Updated On date_range 7 Sept 2026 9:45 AM IST
    ഒപ്പം ബാബൂക്ക
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    By
    രാജന്‍ സി.എച്ച്
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    1. ചായമക്കാനി ചായ തണുക്കും മു- മ്പൂതിക്കുടിച്ചൊരാ ചായമക്കാനി തൻ ചായ്പിൽ തോരാമഴയിലായ് ചോരുന്ന സന്ധ്യയിൽ ചീറിയലയ്ക്കുന്ന കാറ്റിൽ ചാരെയെത്തും മഴ- ത്തൂളലിൻ നേർമയിൽ ചാറിയിരുന്നാരോ പാടും സ്നേഹസദിരിലായ് മുങ്ങിയിരുന്നു നാ- മൂതിക്കുടിച്ചതാം വേവിൽ രാവലിയുമ്പോൽ മധുരവുമോർമയും നേർത്തലിഞ്ഞാർദ്രം വിഷാദം. ചായക്കടയിലെ ​െബഞ്ചും കിനാക്കളും ഏതോ വിദൂര സ്മൃതിയായ് മാഞ്ഞകന്നെങ്കിലു- മോർമയിലുണ്ടെന്നും ബാബൂക്കയായ് രാഗശാന്തം: താമസമെന്തേ വരുവാൻ... 2. പാതിരാ ഷാപ്പ് പാതിരാ ഷാപ്പിൽ പടിഞ്ഞിരുന്നൂറുന്ന രാഗവിഷാദിയാം ഗ്ലാസിൽ താനേ പതഞ്ഞൊഴു- കീടുന്ന കുപ്പി തൻ ദാഹനീർത്തൊണ്ടയിൽ നിന്നും ഏതോ...

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    1. ചായമക്കാനി

    ചായ തണുക്കും മു-

    മ്പൂതിക്കുടിച്ചൊരാ

    ചായമക്കാനി തൻ

    ചായ്പിൽ

    തോരാമഴയിലായ്

    ചോരുന്ന സന്ധ്യയിൽ

    ചീറിയലയ്ക്കുന്ന

    കാറ്റിൽ

    ചാരെയെത്തും മഴ-

    ത്തൂളലിൻ നേർമയിൽ

    ചാറിയിരുന്നാരോ

    പാടും

    സ്നേഹസദിരിലായ്

    മുങ്ങിയിരുന്നു നാ-

    മൂതിക്കുടിച്ചതാം

    വേവിൽ

    രാവലിയുമ്പോൽ

    മധുരവുമോർമയും

    നേർത്തലിഞ്ഞാർദ്രം

    വിഷാദം.

    ചായക്കടയിലെ

    ​െബഞ്ചും കിനാക്കളും

    ഏതോ വിദൂര

    സ്മൃതിയായ്

    മാഞ്ഞകന്നെങ്കിലു-

    മോർമയിലുണ്ടെന്നും

    ബാബൂക്കയായ്

    രാഗശാന്തം:

    താമസമെന്തേ

    വരുവാൻ...

    2. പാതിരാ ഷാപ്പ്

    പാതിരാ ഷാപ്പിൽ

    പടിഞ്ഞിരുന്നൂറുന്ന

    രാഗവിഷാദിയാം

    ഗ്ലാസിൽ

    താനേ പതഞ്ഞൊഴു-

    കീടുന്ന കുപ്പി തൻ

    ദാഹനീർത്തൊണ്ടയിൽ

    നിന്നും

    ഏതോ നിലാവി-

    ന്നലിവിലപാരമാം

    സ്നേഹവിഷാദിയാം

    നോവിൽ

    പാടുന്നതാരത്ര

    കണ്ഠം മറന്നൊരു

    മോഹക്കലിപ്പിൻ

    ലഹരി

    പാതിരയെന്ന-

    തോർക്കാതെ, പക-

    ലെരിവൂറുന്ന

    നാദമോർക്കാതെ

    കൊട്ടിക്കയറുന്ന

    ജീവന്‍റെ സങ്കട-

    മുൾച്ചൂടിൽ കെട്ടി

    നിർത്താതെ

    വിട്ടെങ്ങോ പോയൊരാ

    പാർവണമാം മുഖ-

    മുറ്റു നോക്കും ഗൂഢ-

    നോവിൽ

    സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചൊരാ

    പുഷ്പമൊന്നാത്മാവിൽ

    വാടാതെ ചൂടിക്കും

    ഗാനം

    ബാബൂക്ക തൻ സ്മിതം

    നേരില്‍പ്പകരുന്നു

    പാതിപ്പുളിപ്പിൽ

    ലയാത്മം.

    3. സംഗീതമാടം

    മാടത്തിന്മേലെ

    നിലാവുദിക്കും ചില്ലു

    ജാലകമൊട്ടടയാതെ

    താനേയിരിക്കും പതിവ്

    ഹാർമോണിയം

    താണുയരും രാഗവായ്പിൽ

    തൊണ്ടയടഞ്ഞെന്നായ്

    പാടുന്നു തംബുരു-

    വെന്നപോലാത്മശ്രുതിയിൽ

    പാതിരാവായില്ലെ-

    ന്നപ്പോഴും പാതിര

    താളമയഞ്ഞു വീഴുമ്പോൽ.

    നിത്യമിരുളിൻ

    മതില്‍ക്കെട്ടു ചാടി നാ-

    മെത്തുമ്പൊഴേക്കുമുസ്താദിൻ

    നഗ്നവിരലിൻ ത്രസിപ്പിൽ

    തബലയിൽ കെട്ടുപൊട്ടും

    വിസ്മയത്തിൽ

    കത്തിച്ച ബീഡിയോ

    കൈമാറിയെത്തുന്നൊ-

    രിത്തിരി ശ്വാസക്കുരുക്കിൽ

    പാടാതെ മൂളും

    മധുരിതമാമൊരു

    രാഗവിശ്രാന്തിയിൽ ശാന്തം

    ബാബൂക്കയെന്നേ

    പടിയിറങ്ങുന്നോർമ

    പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ കാലം.

    News Summary - Malayalam poem
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