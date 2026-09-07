Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightമില്ല്

    മില്ല്

    Posted On date_range 7 Sept 2026 7:45 AM IST
    Updated On date_range 7 Sept 2026 7:45 AM IST
    മില്ല്
    cancel
    By
    ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് മാത്തൂർ
    text_fields
    bookmark_border

    മില്ലെന്തിനാണീർച്ച വാളിനാൽ

    കൂറ്റൻ മരത്തിലാഞ്ഞു കൊത്തി-

    ശ്ശബ്ദപ്പരിക്കേൽപിക്കുന്നത്.

    എങ്ങും മുറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും

    തുള്ളികൾ കൂട്ടക്കരച്ചിലായ്

    ചോട്ടിലേക്കാഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞത്

    കണ്ടുല്ലസിച്ചട്ടഹസിച്ചത്.

    തൂക്കണാംകിളി പോലുയരെ

    ഓങ്ങലിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറി

    കാ പടർത്തും തിരക്കിലേയ്ക്കി-

    ക്കുലുക്കമാഞ്ഞെറിയുന്നത്.

    സ്വവർഗശരീരപ്പകുപ്പി-

    ന്നായൂർവൃത്തമെണ്ണിയെണ്ണി

    വാൾകയറ്റിപ്പരിചയിക്കും

    നിത്യഭീതി വിതച്ചിരിപ്പത്.

    ഏതുനേരത്തുമൂറിയെത്തും

    ആർത്തി നോട്ടവു മറക്കവാൾ-

    പ്പോർവിളിത്താളവുമായി

    ചുറ്റുവട്ടം നിറച്ചുനിൽപത്.

    ‘‘തടി’’ച്ചല്ലോയെന്നതിന്റെയീ

    ആത്മഗതപ്പകർച്ചവ്യാധി

    ഭയപ്പെടുത്തുന്നെന്നെയും, ഞാൻ

    ജീവനിൽക്കൊതിപൂണ്ടിരുളുന്നു...

    Show More expand_more
    News Summary - Malayalam poem
    X