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    തോ​ട്ടം

    Posted On date_range 5 Sept 2026 2:05 PM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 2:05 PM IST
    തോ​ട്ടം
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    By
    സച്ചിദാനന്ദൻ
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    നീ​യൊ​രു​ക്കു​ന്നൂ തോ​ട്ടം ന​മ്മു​ടെ മു​റ്റ, ത്ത​തി​ല്‍ പൂ​വി​ടു​ന്നെ​ന്‍ മോ​ഹം പോ​ല്‍ മു​ല്ല​യും പ​നി​നീ​രും. ഏ​റെ​യു​ണ്ട​ല്ലോ പൂ​ക്ക​ള്‍, മ​ഴ​വി​ല്ലു പോ​ല്‍ പ​ല ചേ​ലി​ലും നി​റ​ത്തി​ലും നീ ​ന​ട്ടു ന​ന​ച്ച​വ നീ​യൂ​ട്ടി ലാ​ളി​ച്ച​വ നീ ​ത​ന്നെ​യ​വ​യ്ക്ക​മ്മ, നീ ​തെ​ന്ന​ല്‍, ശ​ല​ഭ​വും. ഭാ​ഷ​യെ വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്നു വാ​ക്കി​നെ​ത്താ​ലോ​ലി​ച്ചും വാ​ക്യ​ത്തെ​യെ​ന്‍ പ്രാ​ണ​ന്റെ ക​ണ്ണാ​ടി പോ​ലേ കാ​ത്തും ഈ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല മ​ട്ടി- ലേ​കി​യും, നി​റം, മ​ണം, ഏ​റെ​യാം ര​സ​ങ്ങ​ള്‍, എ​ന്‍ ലോ​ല​മാം സ്പ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ളും ഓ​ര്‍മ്മ​ക​ള്‍, ഞാ​ന്‍ പി​ന്നി​ട്ട വേ​ന​ലും...

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    നീ​യൊ​രു​ക്കു​ന്നൂ തോ​ട്ടം

    ന​മ്മു​ടെ മു​റ്റ, ത്ത​തി​ല്‍

    പൂ​വി​ടു​ന്നെ​ന്‍ മോ​ഹം പോ​ല്‍

    മു​ല്ല​യും പ​നി​നീ​രും.

    ഏ​റെ​യു​ണ്ട​ല്ലോ പൂ​ക്ക​ള്‍,

    മ​ഴ​വി​ല്ലു പോ​ല്‍ പ​ല

    ചേ​ലി​ലും നി​റ​ത്തി​ലും

    നീ ​ന​ട്ടു ന​ന​ച്ച​വ

    നീ​യൂ​ട്ടി ലാ​ളി​ച്ച​വ

    നീ ​ത​ന്നെ​യ​വ​യ്ക്ക​മ്മ,

    നീ ​തെ​ന്ന​ല്‍, ശ​ല​ഭ​വും.

    ഭാ​ഷ​യെ വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്നു

    വാ​ക്കി​നെ​ത്താ​ലോ​ലി​ച്ചും

    വാ​ക്യ​ത്തെ​യെ​ന്‍ പ്രാ​ണ​ന്റെ

    ക​ണ്ണാ​ടി പോ​ലേ കാ​ത്തും

    ഈ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല മ​ട്ടി-

    ലേ​കി​യും, നി​റം, മ​ണം,

    ഏ​റെ​യാം ര​സ​ങ്ങ​ള്‍, എ​ന്‍

    ലോ​ല​മാം സ്പ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ളും

    ഓ​ര്‍മ്മ​ക​ള്‍, ഞാ​ന്‍ പി​ന്നി​ട്ട

    വേ​ന​ലും വ​സ​ന്ത​വും,

    വേ​റൊ​രു ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ

    സ്വ​പ്ന​വും പ​ല​വ​ഴി

    നൂ​ണു​പോം വ​രി​ക​ള്‍ ത​ന്‍

    ക​ളി​യും കു​സൃ​തി​യു-

    മാ​യി ഞാ​ന്‍ മു​റി​ക്ക​കം,

    ദേ​ഹ​മേ വി​യ​ര്‍ക്കാ​തെ.

    എ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു ദി​നം

    നീ​യെ​ന്റെ വാ​ക്കാ​യ് മാ​റും

    എ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു ദി​നം

    ഞാ​ന്‍ പൂ​ക്കും നി​ന്‍ തോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍.

    ആ ​ദി​ന​മി​ന്നേ കാ​ണാ​ന്‍

    പ്രാ​യ​മാ​യ് ന​മു​ക്കി​പ്പോ​ള്‍

    താ​ര​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലെ-

    മേ​ഘം പോ​ല​വ്യ​ക്ത​മാ​യ്.

    പോ​രു​കെ​ന്‍ മു​റി​ക്ക​കം,

    പോ​കാം ഞാ​ന്‍ നി​ന്‍ തോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍

    മാ​റു​ക വ​രി​ക​ളാ​യ്

    എ​ന്‍ താ​ളി​ല്‍, മാ​റാം ഞാ​നും

    കേ​വ​ലം വ​ള​വാ​യി

    വ​ള്ളി​യി​ല്‍ നി​ന്‍ തോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍.

    News Summary - Malayalam poem
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