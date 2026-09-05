Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightചാ​പ്ലി​ന്റെ ചി​രി

    ചാ​പ്ലി​ന്റെ ചി​രി

    Posted On date_range 5 Sept 2026 1:03 PM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 1:03 PM IST
    ചാ​പ്ലി​ന്റെ ചി​രി
    cancel
    By
    സാവിത്രി രാജീവൻ
    text_fields
    bookmark_border

    ഫോ​ട്ടോ​സ്റ്റാ​റ്റ് മെ​ഷീ​നും പ്രി​ന്റ​റു​മാ​യി ക​വ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ ക​ട​വ​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ ക്യൂ​ബി​ക്കി​ളി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ നോ​ക്കാ​നും ഗെ​യി​മു​ക​ൾ ക​ളി​ക്കാ​നു​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ വ​രി​വെ​ച്ചു നി​ന്നു. ടൈ​പ്പ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​ക​ളും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ലാ​സ​വും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രും ക​ട​യി​ലെ​ത്തി. ക​ട​യു​ട​മ​സ്ഥ​ർ സു​ന്ദ​ര​നും സൗ​മ്യ​നു​മാ​യ ഒ​രു യു​വാ​വും അ​യാ​ളു​ടെ സു​ന്ദ​രി​യാ​യ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്രി​ന്റു​ക​ളോ...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    ഫോ​ട്ടോ​സ്റ്റാ​റ്റ് മെ​ഷീ​നും പ്രി​ന്റ​റു​മാ​യി

    ക​വ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ ക​ട​വ​ന്നു.

    പി​ന്നാ​ലെ

    ക്യൂ​ബി​ക്കി​ളി​ൽ ഇ​രു​ന്ന്

    ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ നോ​ക്കാ​നും

    ഗെ​യി​മു​ക​ൾ ക​ളി​ക്കാ​നു​മാ​യി

    കു​ട്ടി​ക​ൾ വ​രി​വെ​ച്ചു നി​ന്നു.

    ടൈ​പ്പ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​ക​ളും

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ലാ​സ​വും

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി

    ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രും ക​ട​യി​ലെ​ത്തി.

    ക​ട​യു​ട​മ​സ്ഥ​ർ

    സു​ന്ദ​ര​നും സൗ​മ്യ​നു​മാ​യ ഒ​രു യു​വാ​വും

    അ​യാ​ളു​ടെ സു​ന്ദ​രി​യാ​യ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള

    ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്രി​ന്റു​ക​ളോ

    ജോ​ലി​യ​പേ​ക്ഷ​യോ

    സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ കോ​പ്പി​യോ

    വ​യ​സ്സു​തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന,

    പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലെ മു​ൻ​പേ​ജ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളോ

    ഫോ​ട്ടോ​സ്റ്റാ​റ്റും പ്രി​ന്റു​മാ​ക്കാ​ൻ

    ഇ​ട​യ്ക്കി​ടെ

    ക​ട സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളാ​യി ഞാ​നും.

    സു​ന്ദ​ര മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    സ​ദാ മ​ന്ദ​ഹാ​സ​വും

    സ​ഹാ​യ​ഭാ​വം പു​ര​ണ്ട

    ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും

    ‘‘കു​റേ നാ​ളാ​യ​ല്ലോ ക​ണ്ടി​ട്ട്’’ തു​ട​ങ്ങി

    വി​ശേ​ഷാ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട്

    അ​വ​ർ ഇ​രു​വ​രും

    പ​ക​ർ​പ്പെ​ടു​ക്ക​ൽ മു​ഷി​യാ​ത്ത വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി.

    എ​ന്നാ​ൽ

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റും പ്രി​ന്റ​റു​മാ​യി

    സ​ഹാ​യി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം

    ക്ര​മേ​ണ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്

    ഞാ​ൻ ഫോ​ട്ടോ​സ്റ്റാ​റ്റ് ക​ട​യെ

    പ​തു​ക്കെ മ​റ​വി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി

    ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ

    പ​ണി​മു​ട​ക്കി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ

    നി​ന​ക്കാ​തെ,

    ക​ണ്ടി​ട്ടും കാ​ണാ​തെ പോ​കു​ന്ന,

    ഫോ​ട്ടോ​സ്റ്റാ​റ്റ് ക​ട

    ഓ​ർമയി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    ക​വ​ല​യി​ൽ

    സ്ഥാ​ന​ച​ല​ന​മി​ല്ലാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു ക​ട

    വെ​യി​ലേ​റ്റ് ചു​വ​രു​ക​ളും

    ക​ട​നാ​മം കൊ​ത്തി​യ ത​കി​ടും

    മ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തി​ക്കും തി​ര​ക്കും കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്

    യൂ​ണി​ഫോ​മി​ൽ, പു​തി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ

    ക്ഷ​മ​യോ​ടെ ഊ​ഴം കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    ഞാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ത​ല​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ

    പ​ഴ​യ സു​ന്ദ​ര​നേ​യും സു​ന്ദ​രി​യേ​യും തി​ര​ഞ്ഞു.

    അ​വ​രു​ടെ ചി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ​ങ്ങ​ളും

    കു​ശ​ലാ​ന്വേ​ഷ​ണ വാ​ക്കു​ക​ളും തി​ര​ഞ്ഞു.

    പ​ക്ഷേ

    മു​ന്നി​ലെ യ​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും

    ക​ണ്ണു​മാ​റ്റാ​തെ

    കൃ​ത്യ​നി​മ​ഗ്ന​രാ​യ

    റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ളെ​ന്ന പോ​ലെ അ​വ​ർ.

    ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ളു​ടെ നി​ര​ക​ള്‍ക്കു പി​ന്നി​ൽ

    കൈ​വി​ര​ലു​ക​ൾ

    അ​തി​വേ​ഗം ച​ലി​പ്പി​ച്ചു​നി​ന്നു..

    യ​ന്ത്ര​ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്കു മാ​റി​യ

    അ​വ​രു​ടെ മൊ​ഴി​ക​ളും ചി​രി​യും

    മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ല്ലി​ച്ചു കി​ട​ന്നു.

    അ​തേ നി​ൽ​പ്പു​നി​ൽ​ക്കേ

    അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക്

    ആ ​നേ​രം

    ക​റു​പ്പും ചാ​ര​വെ​ള്ള​യും ക​ല​ർ​ന്ന

    സ്‌​ക്രീ​നി​ൽ നി​ന്നെ​ന്ന​പോ​ലെ

    ചാ​ർ​ളി ചാ​പ്ലി​ൻ

    സ്പാ​ന​റു​ക​ൾ വി​റ​പ്പി​ച്ച്

    ബോ​ൾ​ട്ടു​ക​ൾ മു​റു​ക്കി മു​റു​ക്കി

    അ​ത്യ​ധി​ക വേ​ഗ​ത്തി​ൽ

    തെ​ന്നി​ത്തെ​ന്നി​വ​ന്നു

    നി​ൽ​ക്കാ​നി​ട​കി​ട്ടാ​തെ

    നീ​ങ്ങി മ​റ​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ

    ത​ല​തി​രി​ച്ച്‌ എ​ന്നെ നോ​ക്കി

    ചു​ണ്ടു വ​ക്രി​ച്ച ചി​രി​ചി​രി​ച്ചു.

    തി​രി​കെ ഞാ​നും.

    News Summary - Malayalam poem
    X