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    മ​ധു​ര​ഘാ​ത​കി

    Posted On date_range 5 Sept 2026 12:58 PM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 12:58 PM IST
    മ​ധു​ര​ഘാ​ത​കി
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    സ്റ്റാ​ലി​ന
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    അ​ച്ഛ​നോ​ർ​മ​ക​ളെ​ന്ന്

    ക​ണ്ണീ​രി​ൽ​ക്കു​തി​ർ​ന്നൊ​രെ​ഴു​ത്തും

    പ​ട​വു​മാ​യ​മ​വ​ക്ക​ടെ സ്റ്റാ​റ്റ​സ്

    ക​ണ്ടു​മ്മ​ച്ച്

    ചി​രി​ച്ചു​മ​റി​യു​മൊ​രു

    മോ​ന്ത​പ്പ​ടം മ​റു​പ​ടി​യാ​യി​ട്ട​വ​ള്ക്ക​യ​ച്ച​പ്പോ

    തെ​ര​ക്കാ​ണെ​ന്ന്

    നെ​ന​ക്കെ​ത്ര ത​ന്ത​യു​ണ്ടെ​ടീ​ന്ന്

    ചോ​ദി​ക്കു​മ്പ

    ആ​ണ്ടു​വ​ലി​യ്ക്ക്

    വ​ന്നോ​ർ​ക്ക്

    വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്ന്

    ആ ​അ​മ്മാ​യി​യ​പ്പ​ൻ കെ​ള​വ​നെ

    നീ ​എ​ന്നാ​ണെ​ടീ നി​ന്റെ​യ​ച്ഛ​ൻ

    കേ​ശ​വ​മ്പി​ള്ള​യ്ക്കൊ​പ്പം വെ​ച്ച​തെ​ന്ന്

    വീ​ണ്ടു​മൊ​ന്ന് കൊ​ത്തി​യ​പ്പൊ

    വൈ​കു​ന്നേ​ര​മൊ​ളി​ച്ച് കാ​ണു​മ്പ വെ​ച്ചി​ട്ടൊ​ണ്ടെ​ന്ന്

    തി​രി​ച്ച് കി​ട്ടി,

    കൂ​ടെ കൊ​റേ ഉ​മ്മ​യും.

    വ​ന്നി​ട്ട് ത​ന്നാ മ​തീ​ന്ന്

    ക​ണ്ണി​റു​ക്കി കാ​ണി​ക്കു​കേം

    ചെ​യ്തു ഞാ​ൻ

    കൊ​ച്ചി​ലേ​യൊ​ള്ള കൂ​ട്ടാ​ണ​വ​ള്

    ഞാ​മ്പ​ടി​ക്കാ​നി​ച്ചി​രെ

    പൊ​റ​കോ​ട്ടാ​യോ​ണ്ട്

    പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​ത്തി​ലെ

    ക​ഞ്ഞി​പ്പെ​രേ​ലെ പ​ണി​ക്കൊ​ള്ള

    നേ​ര​ത്തേ കേ​റാ​നൊ​ത്ത്

    പ​പ്പ​നാ​വ​ന്റെ പ​ത്തു​കാ​ശും

    പി​ന്നെ ശ​നീം ഞാ​യ​റും

    കാ​ടു​വെ​ട്ട​ലും

    എ​ട​ക്ക് ഷാ​പ്പി​ലെ ക​റി​വെ​ക്ക​ലും...

    ക​ഴി​ഞ്ഞ്;

    ഒ​റ്റാ​ന്ത​ടി

    സൊ​ഖം.

    കെ​ട്ടാ​ത്ത​തെ​ന്തെ​ന്ന്

    ചോ​ദി​ക്കാ​നോ​രോ​രു​ത്ത​ര്

    വ​ന്നാ​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും

    കാ​ടു​വെ​ട്ടാ​നും

    ക​റി​യ്ക്കൊ​രു​ക്കാ​നും

    മാ​ത്റ​മ​ല്ല​ല്ലോ ക​ത്തി

    എ​ല്ലാ​രു​മ​ത​ങ്ങ്

    നി​റ്ത്തി.

    അ​വ​ള് മി​ടു​ക്കി​യാ

    കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​നി​ല്

    ക്ല​ർ​ക്ക​ത്തി​യാ

    പ​ക്ഷേ കൊ​റേ​വ​ർ​ഷം

    കെ​ട​ന്ന് പെ​ട​ച്ചി​ട്ടാ...

    കെ​ട്ടി​യോ​ന്റ​വ​ടു​ത്തെ

    അ​ടു​ക്ക​ളേ​ല്,

    തൊ​ഴു​ത്തി​ല്,

    ആ​ദ്യം പ​ശൂ​ന്റെ

    പി​ന്നെ വീ​ട്ടി​ലാ

    ത​ള്ള കെ​ട​പ്പാ​യ​പ്പോ

    അ​വ​ര​ടെ

    തീ​ട്ടോം മൂ​ത്രോം

    കോ​രീ​ട്ട്.

    പ​ണ്ട്

    വീ​ട്ടീ​ന​ടു​ത്തൂ​ന്നാ​യോ​ണ്ട്

    ഒ​രു​മി​ച്ചാ​രു​ന്ന്

    പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​ത്തി​പ്പോ​ക്ക്

    അ​വ​ക്ക​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​ര്ടെ

    ക​ണ്ണീ​പ്പെ​ടാ​ണ്ടെ

    ഞ​ങ്ങ​ള​ങ്ങൊ​രു​മി​ച്ച് ന​ട​ന്ന്.

    ക​ണ​ക്കി​ല് കു​രു​ങ്ങി

    പെ​രേ​ലെ പ​ണീ​ലും പെ​ട്ട്

    ഞാ​നെ​ട്ടി​ല് പൊ​ട്ടി

    പി​ന്നെ​ത്ത​ട്ടീം മു​ട്ടീം

    പ​ത്തി​ലെ​ങ്ങ​നോ ചാ​ടി​ക്ക​ട​ന്ന്

    ല​വ​ള് പ​ക്ഷേ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം

    കോ​ളേ​ജു​ങ്കൂ​ടെ നെ​ര​ങ്ങി

    പൊ​ന്നും പ​റ​മ്പു​മി​ച്ചി​രി​യെ​ന്താ​ണ്ടോ

    കൊ​ടു​ത്ത് കെ​ട്ടി​ച്ച​യ​ക്കാ​നാ​വ​തു​ണ്ടാ​ർ​ന്ന

    കു​ടും​ബ​മാ​ർ​ന്ന​വ​ക്ക​ടെ

    ഞ​ങ്ങ​ടെ കൂ​ട്ടും

    കൊ​റ​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന​വ​ട​ത്തെ

    ത​ള്ള​യ്ക്ക​ന്നേ

    തോ​ന്നി​യാ​ർ​ന്ന് പോ​ലും

    ഞ​ങ്ങ​ള് ത​മ്മി​ല് തീ​ണ്ട​ലും തൊ​ടീ​ലും

    പ​ണ്ടേ തീ​ർ​ന്ന​താ​ന്നാ

    ത​ള്ള​യോ​ട് പ​റ​യാ​മ്മേ​ല​ല്ലോ...

    ക​ര​ഞ്ഞു​വി​ളി​ക്കാ​നൊ​ന്നും പോ​യി​ല്ല

    പ​ക്ഷേ അ​തി​ന്റ​ടു​ത്താ​ഴ്ച ല​വ​ള്

    ക​ര​ഞ്ഞു വി​ളി​ച്ചാ​ണ് വ​ന്ന​ത്

    കൊ​ടു​ത്ത​തൊ​ന്നും

    പോ​രെ​ന്നാ ത​ന്തേം ത​ള്ളേം

    അ​വ​ര് പ​ണി​ക്കാ​ര​ത്തി​യെ പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ട്ട്

    പ​റ​ഞ്ഞ പ​ണി​യെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞ്

    വെ​ള​ക്കു​വെ​ക്കു​മ്പോ

    അ​തു​വ​രേ​മൊ​ള്ള കു​റ്റം പ​റ​ച്ചി​ലും

    കി​ഴു​ക്ക​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ട്

    ത​ള്ള രാ​മാ​യ​ണം ചൊ​ല്ലും

    അ​തി​ന്റെ പെ​റ​കേ പി​ന്നെ

    കെ​ട​ക്ക​ണേ​ടം വ​രേം

    ത​ന്തേ​ടെ ഭ​ര​ണി​പ്പാ​ട്ട്

    വേ​റേം

    കെ​ട്ടി​യ​വ​നാ​ണെ​ങ്കി

    ത​ന്തേ​ടെ വാ​ലാ​ട്ടി​യൊ​രു

    കോ​ന്ത​നും

    ഇ​നി തി​രി​ച്ചു പോ​ണി​ല്ലെ​ന്ന്

    കാ​റി​യി​ട്ടു​മി​തി​ന്റെ​ടേ​ലെ​ങ്ങ​നാ​ണ്ടോ

    കു​ളി​തെ​റ്റി​യോ​ണ്ട​വ​ളെ

    പി​ന്നേ​മ​ങ്ങോ​ട്ട് ത​ന്നെ

    പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ട്ട്

    കൊ​ച്ചൊ​ണ്ടാ​യി​പ്പോ​യോ​ണ്ട്

    പി​ന്നേ​മാ മാ​ര​ണം

    രാ... ​മാ​യ​ണം ത​ന്നെ

    ശ​ര​ണ​മെ​ന്ന​വ​ള്

    എ​ന്നാ​ലും

    അ​തി​ന്റെ​ടേ​ക്കൂ​ടെ​ങ്ങ​നോ

    കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​നാ​പ്പീ​സി​ല​വ​ള്

    പ്യൂ​ൺ പ​ണി​യൊ​പ്പി​ച്ച്

    പു​റ​ത്ത് പ​ണി​ക്ക് വി​ടൂ​ല​ന്ന്

    പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പൊ

    ക​ര​ഞ്ഞ് കാ​ല് പി​ടി​ച്ച്

    പി​ന്നെ സ്ത്രീ​ധ​ന​ക്ക​ണ​ക്ക്

    ക​ടം തീ​ർ​ത്തൊ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന്

    വീ​ട്ടു​പ​ണി​യെ​ല്ലാം തീ​ർ​ത്തി​ട്ട്

    പൊ​യ്ക്കോ​ളാ​മെ​ന്നൊ​റൊ​പ്പ്

    കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടാ​ണ് പോ​ലു​മൊ​ടു​ക്കം

    പോ​വാ​നൊ​ത്ത​ത്.

    പി​ന്നെ​യെ​ട​യ്ക്ക​വ​ള് വ​രും

    ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യാ​യോ​ണ്ട്

    പോ​ണേ​നും വ​ര​ണേ​നും

    വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും ത​ന്തോ​യം

    അ​പ്പൊ ഞ​ങ്ങ​ളു​മെ​ട​യ്ക്കൊ​ന്നു കൂ​ട​ലാ​ക്കി

    ഞാ​ന്ന​ല്ല വാ​റ്റ് മേ​ടി​ക്കും

    അ​പ്പൊ​ഴ​വ​ള് പ​ണ്ട്

    കോ​ളേ​ജി​പ്പോ​യ​പ്പോ വാ​യി​ച്ച

    ഏ​താ​ണ്ട് നീ​ർ​മാ​ത​ളോം

    ച​ന്ന​ന​മ​ര​ങ്ങ​ടെ മ​ണോം

    ഒ​ക്കെ പൊ​ക്കി​ക്കോ​ണ്ട് വ​രും

    ആ​യ​മ്മ​ത​യി​തെ​ന്തെ​രി​ന്നാ​ണ്

    എ​ഴു​തി​വെ​ച്ചേ​ക്ക​ണ​തെ​ന്നു​മ്പ​റ​ഞ്ഞ്

    ഞാ​ഞ്ചി​രി​ക്കും

    ആ​പ്പീ​സി​ലെ പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ടൊ​ക്കെ ക​ഥേം

    ഞാ​ങ്കേ​ക്ക​ണം

    അ​വ​ക്ക​ടെ മ​ണ​ത്തി​നാ​യി​ട്ട്

    ഞാ​ന​ങ്ങ് കേ​ട്ട് കൊ​ടു​ക്കും

    ആ ​വീ​ട്ടി​ലാ​രും കേ​ക്കാ​നി​ല്ലാ​ത്തേ​ന്റെ

    കേ​ട​ങ്ങ് തീ​ര​ട്ടേ​ന്ന് വെ​ക്കും

    പി​ന്നെ​യ​വ​ളൊ​രു ദെ​വ​സം

    വെ​റ​ച്ചോ​ണ്ട് കേ​റി വ​ന്ന്

    പോ​തോം പൊ​ക്ക​ണോം കെ​ട്ട്

    കെ​ട​പ്പി​ലാ​യ ത​ള്ളേ​നെ

    കു​ളി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നേ​രം

    കെ​ട്ടി​യ​വ​ന്റെ ത​ന്ത

    പെ​റ​കീ​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ന്ന്

    ക​റി​ക്ക​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത്

    കൊ​ടു​ത്ത​പ്പോ

    കൊ​ച്ചു​മോ​ളെ​യോ​ർ​ത്തി​ട്ട്

    ക​ര​ഞ്ഞോ​ണ്ട് തി​രി​ച്ചോ​ടി​യോ​ളെ

    പി​ന്നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്

    ത​ള്ളേ​ട​യ​ടി​യ​ന്ത​ര​ത്തി​നാ​ണ്

    പി​ന്നെ വ​ര​വൊ​ക്കെ​യ​ങ്ങ് കൊ​റ​ഞ്ഞ്

    കെ​ട്ട്യോ​ൻ കു​ടി​യ​ന്റെ

    ക​ടം തീ​ർ​ക്കാ​നെ​ര​ട്ടി​പ്പ​ണി വേ​റെ​യു​മെ​ടു​ത്ത്

    പെ​ങ്കൊ​ച്ചി​നെ​പ്പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ

    ലോ​ണി​നൊ​ള്ള

    പേ​പ്പ​റ് ശ​രി​യാ​ക്കാ​ന്നേ​ര​ത്ത്

    വ​ന്ന ദെ​വ​സം

    വീ​ട്ടി​ലും വ​ന്ന്

    കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണ നേ​ര​ത്ത്

    പി​ന്നൊ​ന്നും

    കേ​ക്കാ​നു​മൊ​ത്തി​ല്ല.

    ഇ​ന്ന​വ​ള് വ​ന്ന്-

    മൂ​ത്ത ക​ള്ള് മോ​ന്തി

    കോ​ഴീം ച​വ​ച്ച്

    ന​ല്ല ത​രി​പ്പാ​യ​പ്പോ

    കൊ​റേ ക​ട​ലാ​സ്

    കാ​ട്ടി​ത്ത​ന്ന്

    ച​ത്തു​പോ​യ

    അ​മ്മാ​യി​യ​പ്പ​ന്റെ

    മ​രു​ന്നു​കു​റി​പ്പ​ടി​യാ​ണ് പോ​ലും

    ആ ​ത​ന്ത​യോ​ടെ​ന്നു മൊ​ത​ലാ​ടി

    നി​ന​ക്കി​ത്ര പൊ​ന്നാ​ര​മാ​യ​തെ​ന്ന്

    തോ​ണ്ടി​യ​പ്പോ

    പ​റ​യു​ന്ന കേ​ട്ട്

    നാ​വെ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി

    അ​ന്ന് തി​രി​ച്ച് ചെ​ന്ന​പ്പൊ

    തൊ​ട്ട​വ​ള് കെ​ട്ടി​യോ​ന്റെ കൂ​ടെ​യേ ന​ട​ക്കൂ​ന്ന്

    അ​യാ​ളോ​ട് കൊ​ഞ്ചീ​ട്ട​മ്മാ​വ​നോ​ട്

    കൊ​ഴ​ഞ്ഞി​ട്ട്

    ത​ഞ്ച​ത്തീ മാ​റാ​ൻ പ​ഠി​ച്ചി​ട്ട്

    പ​ഞ്ചാ​ര ന​ല്ലോ​ണം ക​ല​ക്കി ചാ​യ​യി​ട്ട്

    പി​ന്നെ പ​ല​ഹാ​ര​മൊ​ണ്ടാ​ക്കി

    മ​ധു​രം കൊ​ട്ടി​ത്തൂ​വി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​ങ്ങേ​ർ​ക്ക്

    മാ​ത്രം പ്റ​ത്യേ​കം

    പി​ന്നെ പ​തു​ക്ക​നെ പ​തു​ക്ക​നെ

    പെ​ട്ടെ​ന്ന് ത​ട്ടി​പ്പോ​കാ​ത്ത പ​ല​തും

    ചെ​റു​ങ്ങ​നെ കൊ​ടു​ത്തി​ട്ട്

    ആ​പ്പീ​സി​ന്നും ലീ​വെ​ടു​ത്തി​ട്ട്

    ഡോ​ക്ട​റെ​ക്കാ​ണി​ക്ക​ൽ

    പ​തി​വാ​ക്കി​യ​തു​മ​വ​ള് ത​ന്നെ

    പ്ര​മേ​ഹം കൊ​ണ്ട​ങ്ങ് ക​യ​റി

    അ​ങ്ങേ​ർ​ക്ക്

    ക​ണ്ണ് മ​ങ്ങി

    ന​ല്ല ഷാ​പ്പു​ക​റി പോ​ല​ത്തെ

    കി​ടു​ക്കാ​ച്ചി ക​റീം ചോ​റും

    കൊ​ടു​ത്ത് നെ​യ്യും തേ​നും

    ചേ​ർ​ത്ത് ത​ടി​പ്പി​ച്ച്

    അ​റ​ക്കാ​ൻ പോ​ണ

    പ​ന്നി​യെ​പ്പോ​ല​ങ്ങ്

    പെ​രു​പ്പി​ച്ച്

    ത​ന്തേ​ടെ​യൊ​ടു​ക്ക​ത്തെ

    ഉ​ശി​രും പ​വ്വ​റു​മ​ങ്ങ് പോ​യി

    പ്ര​ഷ​റ​ങ്ങ് കൂ​ടി

    പി​ന്നെ പ​യ്യ​നെ പ​യ്യ​നെ

    ത​ന്ത​യ​ങ്ങ​ട​ങ്ങി

    അ​വ​സാ​നം

    ചോ​രേ​ല് പ​ഞ്ചാ​ര കൂ​ടി​ക്കൂ​ടി

    ഒ​രു കാ​ല​ങ്ങ് മു​റി​ച്ച്

    പ​ണ്ട് തെ​റി​വി​ളി​ച്ച

    നാ​വും കൂ​ടി ത​ള​ർ​ന്ന്

    കെ​ട​പ്പാ​യ​പ്പോ

    പ​ഞ്ചാ​ര​യൊ​ഴി​ച്ച്

    കു​ടി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന്

    മ​രു​ന്നൊ​ക്കെ പൊ​ടി​ച്ചി​ട്ട്

    മ​ണ​ലി​ട്ടെ​ന്ന്

    വെ​ള്ളം കേ​ട്ട​പ്പോ

    മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​ക​ല​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്തെ​ന്ന്

    നാ​വി​ല് ന​ഞ്ച് പോ​ല​ത്ത​തെ​ന്ത​രോ

    തേ​ച്ച് കൊ​ടു​ത്ത് പൊ​ള്ളി​ച്ച്...

    ഒ​റ്റ​പ്പോ​ക്ക് പോ​കാ​തെ

    ഇ​ങ്ങ​നെ ഇ​ഞ്ചി​ഞ്ചാ​യി​ച്ചാ​വാ​നും

    വേ​ണ്ടേ ഒ​രു​യോ​ഗ​മെ​ന്ന്

    എ​ട​യ്ക്ക് ഇ​തൊ​ക്കെ ഒ​ന്നു നോ​ക്കാ​ൻ

    അ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ ഒ​ക്കാ​ത്തോ​ണ്ടി​വി​ടെ

    വെ​ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ് പോ​ലും

    ഭീ​ക​രി!

    ത​രി​പ്പെ​റ​ങ്ങി

    എ​നി​ക്ക​ങ്ങ് ത​ല​ചു​റ്റി

    എ​ടി പ​ന്ന*​മോ​ളെ നീ​യി​തെ​ത്ര

    കേ​മി​യാ​യ​തെ​ന്ന​ടീ

    കു​രി​പ്പേ​ന്ന്

    ചോ​യി​ക്കു​ന്നേ​രം

    പി​ന്നെ​ന്റെ കു​ഞ്ഞു​മോ​ളെ

    പി​ടി​ക്കാ​മ്മ​ന്നോ​നെ

    പൂ​ശി​ക്ക​ണാ​ർ​ന്നാ​ന്ന്

    അ​വ​ള് ചീ​റു​ന്ന ക​ണ്ടി​ട്ട്

    ഞാ​ന്തി​രി​ഞ്ഞു കെ​ട​ന്നു

    പ​ക്ഷേ

    എ​ട​യ്ക്കി​ങ്ങ​നെ​യ​വ​ള്

    വ​രു​മ്പ​ള​ല്ലേ കാ​ണാ​നൊ​ക്ക​ത്തൊ​ള്ളു​ന്നോ​ർ​ത്ത​പ്പോ

    നാ​ലു മൊ​ല

    കൂ​ടു​മ്പൊ​ഴൊ​ള്ള

    സൊ​ഖ​മോ​ർ​ത്ത​പ്പൊ

    വീ​ണ്ടും ചെ​ന്ന് പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ച്

    അ​വ​ക്ക​ടെ കാ​തി​ക്ക​ടി​ച്ച്

    ഞാ​മ്പ​റ​ഞ്ഞ്

    നീ​യൊ​രൊ​ന്നാ​ന്ത​രം

    മൊ​ത​ലാ​ണെ​ന്റെ

    കാ​ത കീ/​കാ​ത ലീ

    ​അ​വ​ള​പ്പം പ​റ​യേ​ണ്

    എ​ടീ മോ​ളേ

    കാ​ത കി

    ​അ​ല്ലെ​ടീ;

    ഘാ​ത​കി,

    ഞാ​ൻ

    മ​ധു​ര​ഘാ​ത​കി​യെ​ന്ന് !

    കെ​ത​ച്ചാ​കെ

    കി​നി​ഞ്ഞ മ​തു​രം

    തൊ​ട​ച്ചി​ട്ട്

    ചോ​ദി​ക്കാ​നും

    പ​റ​യാ​നും

    ആ​രു​മി​ല്ലോ​ത്തോ​രി​ങ്ങ​ന​ല്ലേ​ടി

    ഉ​ത്ത​രം കി​ട്ടാ​ത്ത

    ചോ​ദ്യ​മാ​വ​ണ​തെ​ന്ന​വ​ൾ ...

    ഈ ​പ്യൂ​ൺ ബു​ദ്ധി പി​ൻ​ബു​ദ്ധി​യെ​ന്ന്

    സാ​റ​മ്മാ​രെ കൊ​ത്തു​നോ​ട്ടോം കൊ​ണ്ട് ക​ളി​വാ​ക്കും

    കേ​ട്ട് വാ​ശി​ക്ക് പ​ഠി​ച്ചോ​ണ്ട്

    അ​വ​ളി​പ്പം

    ക്ല​ർ​ക്ക​ത്തി​യാ​യി

    രാ​വി​ലെ ര​ണ്ട് കു​റീം വ​ര​ച്ച്

    തൊ​ള​സി​ക്ക​തി​രും വെ​ച്ച്

    മു​ടി​യു​വാ​ട്ടി​യ​ങ്ങ് പോ​യാ മ​തി

    ഇ​തി​പ്പം കേ​ട്ട​പ്പോ മൊ​ത​ല്

    വെ​യ​ർ​ക്ക​ണ​തും ഉ​ച്ച​ക്ക​ഞ്ഞീ​ല്

    വെ​ന്ത് മ​ല​ര​ണ​തും

    ഉ​ച്ച​ക്ക​ടു​പ്പി​ൽ അ​രി​ഞ്ഞേ​നൊ​പ്പം

    എ​രി​യ​ണ​തും ഞാ​ന്ത​ന്നെ

    അ​താ, ആ​രോ​ടെ​ങ്കി​ലും

    പ​റ​യാ​ണ്ടേ വ​യ്യാ​ത്തോ​ണ്ടാ

    ഈ ​വൈ​ന്നേ​രം

    ഷാ​പ്പും​ങ്ക​റീ​ക്കെ​ട​ന്ന്

    ക​ണ്ണും ത​ള്ളി​ത്തെ​ള​യ്ക്ക​ണ

    ഈ ​അ​യ​ല​ത്ത​ല​യെ​ല്ലാ​ത്തി​നോ​ടും

    ഇ​ങ്ങ​നെ പൊ​റു​പൊ​റു​ക്ക​ണ​ത്.

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    News Summary - Malayalam poem
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