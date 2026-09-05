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    വി​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ

    Posted On date_range 5 Sept 2026 12:51 PM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 12:51 PM IST
    വി​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ
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    By
    വീരാൻകുട്ടി
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    സം​ശ​യം ‘‘മ​നു​ഷ്യ നി​ഴ​ലോ പ്രേ​ത നി​ഴ​ലോ ഏ​തി​നെ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ടി?’’ ‘‘എ​നി​ക്കേ​റ്റ​വും പേ​ടി സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​നെ’’ ധാ​ന്യ​മ​ണി​യി​ൽ ‘‘കൈ​യി​ലു​ള്ള ധാ​ന്യ​മ​ണി​യി​ൽ ദൈ​വം എ​ന്റെ പേ​ര് എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കു​മോ?’’ ‘‘അ​റി​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ൽ നീ ​പാ​ഴാ​ക്കു​ന്ന ധാ​ന്യ​മ​ണി​യി​ൽ വി​ശ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ പേ​ര് നി​ശ്ച​യ​മാ​യും ഉ​ണ്ട്’’ അ​വ​സ്ഥ വേ​ദ​ന എ​ന്ന വാ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷം എ​ന്ന വാ​ക്കി​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘നി​ന്റെ ജീ​വി​തം എ​ന്നും ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഞാ​നെ​ന്നും ക​ര​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ​യും’’ പ​ടം ജീ​വ​നു​ള്ള...

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    സം​ശ​യം

    ‘‘മ​നു​ഷ്യ നി​ഴ​ലോ

    പ്രേ​ത നി​ഴ​ലോ

    ഏ​തി​നെ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ടി?’’

    ‘‘എ​നി​ക്കേ​റ്റ​വും പേ​ടി

    സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​നെ’’

    ധാ​ന്യ​മ​ണി​യി​ൽ

    ‘‘കൈ​യി​ലു​ള്ള ധാ​ന്യ​മ​ണി​യി​ൽ

    ദൈ​വം

    എ​ന്റെ പേ​ര് എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കു​മോ?’’

    ‘‘അ​റി​യി​ല്ല

    എ​ന്നാ​ൽ

    നീ ​പാ​ഴാ​ക്കു​ന്ന ധാ​ന്യ​മ​ണി​യി​ൽ

    വി​ശ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ പേ​ര്

    നി​ശ്ച​യ​മാ​യും ഉ​ണ്ട്’’

    അ​വ​സ്ഥ

    വേ​ദ​ന എ​ന്ന വാ​ക്ക്

    സ​ന്തോ​ഷം എ​ന്ന വാ​ക്കി​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘നി​ന്റെ ജീ​വി​തം

    എ​ന്നും ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    ഞാ​നെ​ന്നും ക​ര​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ​യും’’

    പ​ടം

    ജീ​വ​നു​ള്ള പാ​മ്പ്

    ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ പാ​മ്പി​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘പ​ട​മാ​വു​ന്ന​തെ​ത്ര ന​ന്ന്

    ത​ല്ലി​ക്കൊ​ല്ലി​ല്ല

    വി​ഷ​ത്തി​ന്റെ കു​റ്റ​മേ​ൽ​ക്കേ​ണ്ട

    ഇ​ഴ​യേ​ണ്ട

    ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ പ​ത്തി

    താ​ഴി​ല്ല.’’

    News Summary - Malayalam poem
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