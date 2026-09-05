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    ആ​ന

    Posted On date_range 5 Sept 2026 11:38 AM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 11:38 AM IST
    ആ​ന
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    By
    ഇ. സന്തോഷ് കുമാർ
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    തേ​റാ​ട്ടി​ല്‍ ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍, അ​ച്ഛ​ന്‍വ​ഴി​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ബ​ന്ധു ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം വീ​ട്ടി​ല്‍ വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍ വ​രു​മ്പോ​ള്‍ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ളി​നി​ര്‍ത്തി. അ​യാ​ളെ കാ​ണാ​നോ അ​യാ​ളോ​ടു സം​സാ​രി​ക്കാ​നോ അ​ല്ല. ആ​ന​യെ​ക്കാ​ണാ​ന്‍. ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​റ്റ​യ്ക്കു വ​ന്നി​ല്ല. എ​പ്പോ​ഴും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ന​യു​ടെ ക​ന​മു​ള്ള ച​ങ്ങ​ല ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ മു​തു​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ല്‍ ചു​റ്റി​ക്കി​ട​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ആ​ന​യെ കാ​ണാ​ന്‍ പോ​യി. ദൈ​വം പോ​ലും വി​ട്ടു​പോ​യ പ​ഴ​യൊ​രു...

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    തേ​റാ​ട്ടി​ല്‍ ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍,

    അ​ച്ഛ​ന്‍വ​ഴി​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ബ​ന്ധു

    ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം

    വീ​ട്ടി​ല്‍ വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍ വ​രു​മ്പോ​ള്‍

    ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ളി​നി​ര്‍ത്തി.

    അ​യാ​ളെ കാ​ണാ​നോ

    അ​യാ​ളോ​ടു സം​സാ​രി​ക്കാ​നോ അ​ല്ല.

    ആ​ന​യെ​ക്കാ​ണാ​ന്‍.

    ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​റ്റ​യ്ക്കു വ​ന്നി​ല്ല.

    എ​പ്പോ​ഴും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന

    ഒ​രാ​ന​യു​ടെ ക​ന​മു​ള്ള ച​ങ്ങ​ല

    ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ

    മു​തു​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ല്‍ ചു​റ്റി​ക്കി​ട​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ആ​ന​യെ കാ​ണാ​ന്‍ പോ​യി.

    ദൈ​വം പോ​ലും വി​ട്ടു​പോ​യ

    പ​ഴ​യൊ​രു അ​മ്പ​ല​ത്തി​ന്‍റെ

    കൂ​റ്റ​ന്‍ ആ​ല്‍മ​ര​ത്തി​ല്‍

    അ​തി​നെ ത​ള​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    തു​മ്പി കൊ​ണ്ട് അ​ത് ഓ​ല​യെ​ടു​ത്തു,

    ക​ല്‍ഭ​ര​ണി​യി​ലെ വെ​ള്ളം കു​ടി​ച്ചു

    എ​പ്പോ​ഴും ചി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ​ത്തോ​ടെ

    ഞ​ങ്ങ​ളെ നോ​ക്കി ത​ല​യാ​ട്ടി.

    സൗ​മ്യ​മാ​യ ഇ​രു​ട്ടി​നെ​പ്പോ​ലെ

    ഹൃ​ദ​യാ​ലു​വാ​യ ഒ​രു ജ​ന്തു.

    മെ​ലി​ഞ്ഞ്, നീ​ണ്ട ഈ ​വെ​റും ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍,

    ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ ഒ​രാ​ന​യ്ക്കു പാ​പ്പാ​നോ!

    അ​യാ​ള്‍ക്കും വി​ശ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​രൂ, ചേ​ട​ത്തീ,

    അ​യാ​ള്‍ അ​മ്മ​യോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍ ഊ​ണു-

    ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തു ക​ണ്ടു​നി​ന്നു.

    പ​തു​ക്കെ, സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്ത്

    ആ​ന ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തു മാ​തി​രി.

    അ​പ്പോ​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു:

    അ​യാ​ള്‍ക്ക് ആ​ന​ച്ചൂ​രു​ണ്ട്,

    എ​വി​ടേ​യും, എ​പ്പോ​ഴും.

    പി​ന്നെ

    ഉ​ച്ച​വെ​യി​ലും മ​യ​ക്ക​മാ​യെ​ന്നു വി​ചാ​രി​ച്ച്

    മാ​വി​ന്‍ചു​വ​ട്ടി​ലെ നി​ഴ​ലി​ല്‍

    അ​യാ​ള്‍ മ​യ​ങ്ങാ​ന്‍ കി​ട​ന്നു.

    ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​നെ വി​ളി​ച്ചു​ണ​ര്‍ത്തി;

    അ​യ്യോ! ആ​ന​യു​ടെ കെ​ട്ട​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു!

    മ​യ​ക്കം വി​ട്ടു​ണ​ര്‍ന്ന്

    അ​യാ​ള്‍ ചി​രി​ച്ചു:

    സാ​ര​മി​ല്ല കു​ട്ടി​ക​ളേ,

    അ​ക്കാ​ര്യം അ​തി​ന് അ​റി​യി​ല്ല.

    എ​മ്പാ​ടും ഭൂ​മി പി​ള​ര്‍ന്നു​പോ​യാ​ലും

    ആ​ന അ​ന​ങ്ങു​ക​യേ​യി​ല്ല.

    ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം അ​ടി​മ​ത്തം

    ഒ​രു സ​ങ്ക​ൽ​പം മാ​ത്ര​മാ​ണ്,

    സ​ത്യ​മ​ല്ല.

    ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ആ​ന​വാ​ലി​ലെ

    രോ​മം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    അ​തു വ​ള​ച്ചു മോ​തി​ര​മാ​ക്കി വി​ര​ലി​ലി​ട്ടാ​ല്‍

    പേ​ടി​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ണു​ക​യി​ല്ല.

    മോ​തി​ര​മി​ട്ടി​ട്ടും പ​ക്ഷേ, ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും

    ദു:​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ട്ടു​പോ​കാ​ന്‍ മ​ടി​ച്ചു.

    കു​റെ​ക്കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഒ​രു ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക്

    ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ വ​ന്നു.

    ഒ​റ്റ​യ്ക്ക്.

    എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ക്കൂ, ഉ​ണ്ണീ

    അ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ശ​ക്കു​ന്നി​ല്ല, ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു

    ഇ​നി വി​ശ​ന്നാ​ലും ക​ഴി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല.

    ഒ​രാ​ഴ്ച​മു​മ്പ്

    എ​ന്‍റെ ആ​ന മ​രി​ച്ചു​പോ​യി.

    ഞ​ങ്ങ​ള​പ്പോ​ള്‍ മു​തി​ര്‍ന്ന കു​ട്ടി​ക​ള്‍;

    നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​യി, വ​യ​സ്സ​നൊ​രാ​ള്‍

    ഒ​രാ​ന​യെ​യോ​ര്‍ത്തു ക​ര​യു​ന്ന​തു

    നോ​ക്കി​നി​ന്നു.

    താ​ഴെ​യു​ള്ള അ​നി​യ​നും ക​ര​ഞ്ഞു;

    കു​റ​ച്ചു​നാ​ള്‍മു​മ്പേ

    അ​വ​ന്‍ ആ​ന​യെ ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്രേ,

    അ​തു മി​ണ്ടി​യി​ല്ല, ത​ട​ഞ്ഞി​ല്ല,

    വെ​റു​തേ ത​ല​യാ​ട്ടു​ക​മാ​ത്രം.

    പാ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍ ക​ണ്ണു​ക​ള്‍ തു​ട​ച്ചു.

    അ​തു​പോ​ലൊ​ന്ന് ഇ​നി ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യി​ല്ല.

    ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ അ​തി​നെ എ​നി​ക്കു കി​ട്ടി.

    എ​നി​ക്ക​റി​യാ​വു​ന്ന​തെ​ല്ലാം പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ഥ​വാ,

    അ​റി​യേ​ണ്ട​തു മാ​ത്രം പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ട​ത്താ​നേ, വ​ല​ത്താ​നേ;

    ഇ​ട​ത്തും വ​ല​ത്തും അ​തു തി​രി​ഞ്ഞു.

    മു​മ്പോ​ട്ടും പി​മ്പോ​ട്ടും പി​ച്ച​വെ​ച്ചു

    കൊ​മ്പും തു​മ്പി​യും​കൊ​ണ്ട്

    ആ​ര്‍ക്കു​മാ​വാ​ത്ത ക(​ദ)​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​വ​ര്‍ത്തി.

    ലോ​ക​ത്തി​നു കു​റു​കെ

    ആ​ന​ത്താ​ര​ക​ള്‍ നി​ർ​മി​ച്ചു.

    കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ശാ​സ​ന​ക​ള്‍ കേ​ട്ടു.

    നാ​ട്ടു​ദൈ​വ​ത്തി​ന്‍റെ തി​ട​മ്പേ​റ്റി.

    ഇ​ടി​മു​ഴ​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ട്ടി​ട്ടും

    വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ള്‍ ആ​കാ​ശ​ത്തെ

    നി​ണ​മ​ണി​യി​ക്കു​ന്ന​തു ക​ണ്ടി​ട്ടും

    ആ​രോ​ടും ക​ല​ഹി​ച്ചി​ല്ല.

    ഒ​ന്നു​മാ​ത്ര​മേ,

    എ​നി​ക്ക​തി​നെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍

    സാ​ധി​ക്കാ​തി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

    - സ്വ​യം ഒ​രാ​ന​യാ​ണെ​ന്ന അ​റി​വു​മാ​ത്രം.

    കാ​ട്ടി​ല്‍പ്പി​റ​ന്ന്

    മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ക്കൊ​പ്പം പാ​ര്‍ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന,

    നാ​ട്ടു​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ത്രം ത​ള​യ്ക്ക​പ്പെ​ട്ട

    ഒ​രു

    കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​ന്‍റെ വ​ന്യ​ത​യാ​ണെ​ന്നു മാ​ത്രം.

    അ​തെ​ങ്ങ​നെ എ​നി​ക്കു

    പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ന്‍ ക​ഴി​യും?

    ഉ​ണ്ണി​ച്ചേ​ട്ട​ന്‍ പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ

    ക​ണ്ണു​ക​ള​ട​ച്ച് ത​ന്‍റെ​യു​ള്ളി​ലെ

    ദൂ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു പോ​യി.

    അ​യാ​ളി​ല്‍നി​ന്നും ആ​ന​ച്ചൂ​രു പൊ​യ്പോ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ത്ര​കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞു!

    ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ട​ക്കെ​ല്ലാം

    ഉ​ച്ച​യു​റ​ക്ക​ത്തി​ലെ ദു:​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍

    ആ​ള്‍പ്പെ​രു​മാ​റ്റം കു​റ​ഞ്ഞ,

    മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ക്കു​ത​ന്നെ ന​ട​ക്കാ​നി​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത

    ഇ​ടു​ങ്ങി​യ തെ​രു​വു​ക​ളി​ല്‍പ്പെ​ട്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ള്‍

    ആ ​ച​ങ്ങ​ല​ക്കി​ലു​ക്കം മാ​ത്രം കേ​ള്‍ക്കാം.

    -ആ​ന​യി​ല്ല.

    പ​ക​ലു​റ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ട​രു​ന്ന

    പ​ശി​മ​യി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​രു​ട്ടു​മാ​ത്രം.

    News Summary - Malayalam poem
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