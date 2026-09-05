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    തീ​വ​ണ്ടി​യെ​ന്ന ആ​പേ​ക്ഷി​ക​താ​വാ​ദി (തീ​വ​ണ്ടി​ക്കൊ​പ്പം, ഐ​ൻ​സ്റ്റീ​നൊ​പ്പം )

    Posted On date_range 5 Sept 2026 11:32 AM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 11:32 AM IST
    തീ​വ​ണ്ടി​യെ​ന്ന ആ​പേ​ക്ഷി​ക​താ​വാ​ദി (തീ​വ​ണ്ടി​ക്കൊ​പ്പം, ഐ​ൻ​സ്റ്റീ​നൊ​പ്പം )
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    By
    നിഷ നാരായണൻ
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    തീ​വ​ണ്ടി​യി​ലി​പ്പോ​ഴും

    നേ​രം വെ​ളു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല

    അ​ക​ത്ത് രാ​ത്രി​യെ

    ഖ​രീ​ഭ​വി​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​ൻ

    പ​ല സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും

    ക​യ​റി​യ

    ഉ​റ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ

    കി​ണ​ഞ്ഞു​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    വെ​ളു​പ്പി​ന്

    അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്നും

    തീ​വ​ണ്ടി​ക​യ​റി​യ

    അ​മ്മ,

    നി​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന

    ഈ​ത്ത​യു​റ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്

    കു​ളി​ച്ചു​കു​റി​യി​ട്ട

    പ്ര​ഭാ​ത​ത്തെ

    ഉ​ണ​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു

    ‘‘അ​മ്മ ഗു​രു​വാ​യൂ​രേ​ക്കാ?’’

    കോ​ട്ടു​വാ​യ്ചോ​ദ്യം​കൊ​ണ്ട്

    തീ​വ​ണ്ടി​യി​ലെ

    ഒ​രു മൗ​ഢ്യം

    ത​ന്റെ ഉ​റ​ക്ക​ത്തെ ക​ഴു​കി​ക്ക​ള​യാ​ൻ

    ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    ‘‘ഉ​റ​ക്ക​വും പ്ര​ഭാ​ത​വും

    ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ഈ ​തീ​വ​ണ്ടി​യ​കം-

    മോ​നെ, ഇ​ത്

    ഓ​ക്സി​മോ​റോ​ണോ

    പാ​ര​ഡോ​ക്സോ’’

    റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ

    അ​മ്മ​യെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന

    എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് മ​ക​ന്റെ

    തൊ​ണ്ട​യി​ൽ

    പ​ഴം​പൊ​രി കു​രു​ങ്ങു​ന്നു

    ‘‘അ​മ്മേ, it is the coupling or hybridization of...’’

    ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ

    മ​ക​ൻ അ​മ്മ​യോ​ട് വി​ക്കി​വി​ക്കി

    മ​റു​പ​ടി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    പാ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന

    ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഗു​ഹ​യാ​യി

    തീ​വ​ണ്ടി,

    വേ​ഗ​ത​യും ഇ​രു​ട്ടും കൊ​ണ്ട്

    ഓ​രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കും

    തു​ള​ഞ്ഞു​ക​യ​റി

    ഓ​രോ​ന്നി​നെ​യും ഓ​രോ​രോ

    വി​ന്റേ​ജ് ദൃ​ശ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ

    ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​ഭാ​ത​മാ​യി​ട്ടും

    പ്ര​ഭാ​ത​മാ​വാ​ത്ത

    തീ​വ​ണ്ടി​യി​ൽ

    ത​ന്റെ അ​പ്ര​സ​ക്തി​യു​ടെ

    നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ

    പ്ര​ഭാ​തം സ്വ​യം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ

    ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    തീ​വ​ണ്ടി​യു​ടെ വേ​ഗ​വും

    ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ലാ​സ്യ​വും

    ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ഈ ​യാ​ത്ര,

    പാ​ള​ത്തി​ന്റെ നി​ശ്ച​ലാ​വ​സ്ഥ​യും തീ​വ​ണ്ടി​യു​ടെ

    ച​ല​നാ​വ​സ്ഥ​യും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ഈ ​യാ​ത്ര,

    തീ​വ​ണ്ടി ട​ണ​ലി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്കോ

    ട​ണ​ൽ തീ​വ​ണ്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലേ​ക്കോ..?

    ഈ ​സ​ന്ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടും

    ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ഈ ​യാ​ത്ര,

    ഓ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വു-

    മെ​ന്നാ​ൽ പാ​ള​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും

    ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ഈ ​യാ​ത്ര,

    കൂ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​വു-

    മെ​ന്നാ​ൽ കു​റ​യു​ന്ന ദൂ​ര​വും

    ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ഈ ​യാ​ത്ര..

    ‘‘ഡാ ​മോ​നെ പ​റ, ഇ​ത് ഓ​ക്സി​മോ​റോ​ണോ

    പാ​ര​ഡോ​ക്സോ’’

    ‘‘അ​മ്മ

    ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യോ?’’

    മ​ക​ൻ

    വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ച​ല​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    ‘കീ’ ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    അ​മ്മ

    രാ​വി​ലെ

    മ​ണി​യെ​ട്ട​ര​യോ​ടെ

    തീ​വ​ണ്ടി​യി​ലെ ഭൗ​തി​ക​ത​യി​ൽ​നി​ന്നും

    സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ ആ​ത്മീ​യ​ത​യി​ലേ​ക്ക്

    കാ​ലു​കു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

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    News Summary - Malayalam poem
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