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    വ​ള​വ്

    Posted On date_range 5 Sept 2026 11:25 AM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 11:25 AM IST
    വ​ള​വ്
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    By
    പി.​എ. നാ​സി​മു​ദ്ദീ​ൻ
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    പാ​തി​രാ​യ്ക്ക്

    പ​ട്ട​ണ​യോ​ര​ത്ത്

    ഇ​രു​വ​ശ​വു​മാ​യു​യ​ർ​ന്ന

    കൂ​റ്റ​ൻ മ​തി​ൽ​ക്കെ​ട്ടി-

    നി​ട​യി​ലൂ​ടെ​പോ​കും

    ടാ​റി​ട്ട ചെ​റു​റോ​ഡി​ൽ

    ഉ​റ​ഞ്ഞ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യി​ൽ

    സി​ഗ​ര​റ്റ് പു​ക​ച്ചൊ​രാ​ൾ

    ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു.

    മ​തി​ൽ​ക്കെ​ട്ടി​ന​പ്പു​റം

    സ​മ്പ​ന്ന​ത​യി​ല​ർ​മാ​ദി​ക്കും

    മാ​ളി​ക​ക​ളി​ൽ

    ഒ​രു​വ​ൻ ഒ​രു​വ​ളെ ക​ഴു​ത്തു ഞെ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കു​മോ

    ചും​ബി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കു​മോ

    ചെ​റു​വാ​ല്യ​ക്കാ​ർ മ​രു​ന്ന​ടി​ച്ചു കൂ​ത്താ​ടു​ന്നു​ണ്ടാ​കു​മോ

    സീ​റോ​വള്‍ട്ടി​ൽ ഇ​ണ​ക​ൾ പി​ണ​യു​ന്നു​ണ്ടാ​കു​മോ

    ചെ​റു​പൈ​ത​ൽ

    ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളെ

    ഉ​മ്മ​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കു​മോ

    ഒ​രു ത​രു​ണ​ൻ

    പ​രീ​ക്ഷാ​പ്പേ​ടി​യി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കു​മോ

    എ​ന്നൊ​ക്കെ നി​ന​ച്ച് നി​ന​വു​ക​ളി​ൽ ര​സി​ച്ച്

    വ​ള​വു തി​രി​യു​മ്പോ​ള​യാ​ളെ കാ​ണാ​താ​കു​ന്നു

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    News Summary - Malayalam poem
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