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    ന​ര​വെ​യി​ൽ

    Posted On date_range 5 Sept 2026 11:17 AM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 11:17 AM IST
    ന​ര​വെ​യി​ൽ
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    വിജില
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    എ​തി​രെ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന

    ചേ​ച്ചി​യു​ടെ വ​യ​സ്സ​റി​യാ​ൻ

    എ​ന്തുവ​ഴി?

    ജ​ൻ​ശ​താ​ബ്ദി​യി​ലാ​ണ്

    കൃ​ത്യ​ത പാ​ലി​ച്ച്

    ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ൽ​പം മു​മ്പ്

    കൈ​ക​ൾ വീ​ശാ​തെ

    അ​വ​ർ നി​റ​ഞ്ഞ

    ക​ണ്ണു​ക​ളാ​ൽ

    യാ​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞ​ത്

    മ​ക​ളോ​ടാ​വ​ണം

    ഇ​വ​രു​ടെ പേ​ര്

    സൗ​ദ​യെ​ന്നോ ഷ​രീ​ഫ എ​ന്നോ ആ​കാം

    കൂ​ടെ​യു​ള്ള​ത് ഭ​ർ​ത്താ​വ്

    ത​ന്നെ​യാ​വ​ണം.

    ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ മൗ​ന​നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ആ ​ക​ണ്ണു​ക​ൾ പി​ന്നെ​യും

    വ​റ്റി​പ്പോ​യ ന​ദി​ക​ളെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ

    പു​റ​ത്തേ​ക്ക്

    ഇ​ട​യ്ക്ക് ഫോ​ണെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    പെ​ട്ടെ​ന്നു​ത​ന്നെ ഒ​ര​പ​രാ​ധി​യെ പോ​ലെ

    തി​രി​കെ ബാ​ഗി​ൽ വെ​യ്ക്കു​ന്നു.

    ഞാ​ൻ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി

    ചി​രി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കി

    അ​വ​ർ ഒ​രേ ഭാ​വ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    നെ​റ്റി​യി​ലെ നി​സ്കാ​ര​വ​ര​ക​ളി​ൽ

    വി​ര​ലു​ക​ൾ പ​ര​തു​ന്നു

    ന​ര തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന്

    മൈ​ലാ​ഞ്ചി നി​റ​മു​ള്ള

    മ​റ​യാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന

    മു​ടി​ച്ചു​രു​ളു​ക​ൾ

    അ​വ​രു​ടെ ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ

    കാ​ത് കൂ​ർ​പ്പി​ച്ച​തും വെ​റു​തെ​യാ​യി

    വെ​യി​ൽ വീ​ണ നേ​രം

    എ​ന്റെ ഒ​റ്റ വെ​ള്ളി​മു​ടി​യി​ഴ

    കാ​റ്റ​ത്ത്

    ക​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് പാ​റി​വീ​ഴും മു​മ്പേ

    ഞാ​ന​വ​രോ​ട് മൗ​ന​മാ​യി യാ​ത്ര പ​റ​യാ​നൊ​രു​ങ്ങി

    എ​ന്റെ കൈ​യി​ലെ

    ഒ​രു ത​ടി​ച്ച ഞ​ര​മ്പ്

    അ​വ​രു​ടെ കൈ​യി​ലെ

    അ​ഞ്ച് ത​ടി​ച്ച ഞ​ര​മ്പു​ക​ളോ​ട്

    മി​ണ്ടും വ​രെ

    എ​നി​ക്ക​വ​രു​ടെ വ​യ​സ്സ്

    അ​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു...

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    News Summary - Malayalam poem
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