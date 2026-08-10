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    ദിവം

    Posted On date_range 10 Aug 2026 10:15 AM IST
    Updated On date_range 10 Aug 2026 10:15 AM IST
    ദിവം
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    സ്മിത പന്ന്യൻ
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    പുലർച്ചെ

    കുന്നിൻചെരുവിൽനിന്ന്

    മുകളിലേക്ക് അരിച്ചരിച്ച്

    കയറുന്നതുപോലെയാണയാൾ

    കാണപ്പെട്ടത്.

    മുഖം

    വായ

    ചുണ്ടുകൾ

    പറ്റെ വെട്ടിയ

    കൈനഖങ്ങൾ

    എല്ലാം ചുവന്നും മിനുത്തും

    തിളങ്ങി.

    നോക്കൂ,

    നമ്മളിപ്പോൾ അവളുമ്മ വെച്ചതിന്റെ

    പാടുകളുള്ള അയാളുടെ കഴുത്ത്

    ശീതാതപാദികളോടു* തോറ്റ്

    പതുക്കെ മര/മുലക്കൊമ്പുകൾക്കിടയിലിരുന്ന്

    വിറകൊള്ളുന്നതു കാണുകയാണ്…

    പ്രേമത്തിൽ

    ജയത്തോളം വലിയ

    തോൽവിയില്ലെന്നറിയുകയും.

    ----------------------

    *ആശാൻ –നളിനി

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    News Summary - malayalam poem
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