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ദിവം
Posted On date_range 10 Aug 2026 10:15 AM IST
Updated On date_range 10 Aug 2026 10:15 AM IST
News Summary - malayalam poem
പുലർച്ചെ
കുന്നിൻചെരുവിൽനിന്ന്
മുകളിലേക്ക് അരിച്ചരിച്ച്
കയറുന്നതുപോലെയാണയാൾ
കാണപ്പെട്ടത്.
മുഖം
വായ
ചുണ്ടുകൾ
പറ്റെ വെട്ടിയ
കൈനഖങ്ങൾ
എല്ലാം ചുവന്നും മിനുത്തും
തിളങ്ങി.
നോക്കൂ,
നമ്മളിപ്പോൾ അവളുമ്മ വെച്ചതിന്റെ
പാടുകളുള്ള അയാളുടെ കഴുത്ത്
ശീതാതപാദികളോടു* തോറ്റ്
പതുക്കെ മര/മുലക്കൊമ്പുകൾക്കിടയിലിരുന്ന്
വിറകൊള്ളുന്നതു കാണുകയാണ്…
പ്രേമത്തിൽ
ജയത്തോളം വലിയ
തോൽവിയില്ലെന്നറിയുകയും.
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*ആശാൻ –നളിനി