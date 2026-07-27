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    ഇരിപ്പ്

    Posted On date_range 27 July 2026 10:30 AM IST
    Updated On date_range 27 July 2026 10:31 AM IST
    ഇരിപ്പ്
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    ദിവാകരൻ വിഷ്ണുമംഗലം
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    വരാന്തയിലൊരു

    പഴേ കസേരയിൽ

    അകലെ നോക്കിക്കൊ-

    ണ്ടിരിക്കയാണയാൾ.

    ഇതിലേ രാവിലെ

    പണിക്കു പോകുമ്പോൾ

    ദിനവും കാണും ഞാൻ,

    അതേ ഇരിപ്പാണ്;

    തിരിച്ച് വൈകീട്ട്

    വരുമ്പൊഴും കാണാം

    അതേയിടത്തിലായ്!

    അരികത്തില്ലാരും.

    അകത്തുള്ളാളുകൾ

    അയാൾക്കു വേണ്ടുന്ന-

    തെടുത്തുവെച്ചിട്ടു-

    ണ്ടടുത്ത്, ഭദ്രമായ്

    പുറത്തുള്ളാളുകൾ

    ദിനവുമെങ്ങോട്ടോ

    കിതച്ചുപായുന്നൂ

    ധൃതിയിലാവഴി.

    ഒരു പുരാണത്തിൻ

    നിഗൂഢമന്ത്രം പോൽ

    പിറുപിറുക്കുന്നു-

    ണ്ടരയാൽ മുന്നിലായ്.

    വെളുത്ത ഡ്രോൺ വന്നു

    വെടിയുതിർക്കുന്നൂ,

    ക്ഷണത്തിൽ മാനത്തു

    പുക പടരുന്നു

    പിടപിടച്ചൊരു

    ശകാരപ്പക്ഷി,യാ

    മരത്തിൽനിന്നെങ്ങോ

    ചിറകടിക്കുന്നു.

    കരിഞ്ഞ മാംസത്തി-

    ന്നുറവിടം ശ്വസി-

    ച്ചൊരു നായ് ഭ്രാന്തമായ്

    പകയ്ക്കുന്നങ്ങിങ്ങായ്!

    അതൊന്നുപോലുമേ

    യറിയാതങ്ങനെ

    അരക്ഷണംപോലും

    അനങ്ങാതങ്ങനെ

    ഇരിക്കയാണയാൾ

    അകലെ നോക്കിക്കൊ-

    ണ്ടതേയിരിപ്പുകൾ;

    അതേയിരിപ്പിടം.

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    News Summary - Malayalam poem
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