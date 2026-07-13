രണ്ടു കവിതകൾ
1. വികാരജീവി
നനഞ്ഞുപോയ ഓർമകൾ
എന്നെ വിസ്മൃതിയിലാഴ്ത്തി.
കിടക്കയിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റു,
വളഞ്ഞുനിന്നു, നടന്നു, കുതിച്ചു.
മനുഷ്യൻ അല്ല,
ഒരു ജീവിയാണത്–
വികാരജീവി.
‘‘അവിടെ നിൽക്കൂ,
ഞാൻ ഒന്നോർത്തോട്ടെ.’’
‘‘ബീപ് ബീപ്...’’
‘‘ആരോടു പറയാൻ?
വികാരജീവി,
താങ്കൾ ഈ ലോകത്തിന്റേതല്ലേ?’’
‘‘ബീപ് ബീപ്...’’
മിന്നൽപിണറായി കുതിച്ചു,
താരകംപോലെ മിന്നിത്തിളങ്ങി.
കീശയിൽനിന്നൊരു തൂവാല വീണു.
തിരിഞ്ഞുകിട്ടാത്തൊരു പരിമളം തൂകി അത്,
അയാളുടെ മുഖം പതിഞ്ഞ
ആ പഴയ തൂവാല.
‘‘അതല്ലേ ഇത്?’’
തൂവാലത്തുമ്പിലെ എഴുത്ത്
എന്നെ പുളകിതനാക്കി–
‘ഫ്രം ഹെവൻ.’
2. പന്ത്
ആർദ്രമാം മനസ്സ് എങ്ങോ പോയിമറഞ്ഞു,
കടിഞ്ഞാൺ ഇല്ലാത്തൊരു പോക്ക്;
എന്നെയത് ചകിതനാക്കി കുതിച്ചു
ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ.
ഞാൻ നേരിടുന്നത്
വെറുമൊരു കാറ്റിനെയോ,
വെറുമൊരു മഴയെയോ,
വെറുമൊരു ചൂടിനെയോ
അല്ല;
ബീഭത്സമായി വീശിയടിക്കും
ചുഴലിക്കാറ്റിനെയത്രേ.
അതിൽ അകപ്പെട്ട് ഞാൻ വരിഞ്ഞു മുറുകി,
എന്റെ തൊലി ചെറുതായൊന്ന് ഇളകി.
എന്റെ രക്ഷക്കായി ആരുമില്ല
ഞാൻ മാത്രം.
കയത്തിൽനിന്ന് ഒരു കൈ
ഉയർന്നുവന്നു,
എന്റെ വിരൽ അതിലൊന്ന് തൊട്ടതും
വിചിത്രമായതെന്തോ എന്നിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചു;
എന്റെ ഉള്ളം ഒന്ന് പൊങ്ങി
ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിച്ചു,
മെല്ലെ ആനന്ദമെന്തെന്ന്
ഞാൻ അറിയാൻ തുടങ്ങി.
ആഹാ! എന്തൊരു ലോകമാണിത്?
ഇനിയും
അറിയാൻ ഏറെ,
ആഗ്രഹിക്കാൻ ഏറെ,
നിറയാൻ ഏറെ.
എന്റെ ഹൃദയം വെമ്പൽകൊള്ളുന്നു,
ഒരു കുഞ്ഞിനെപോലെ കൊതിക്കുന്നു–
പുതിയൊരു ചുവന്ന-മഞ്ഞ-നീല പന്തിനായി.*
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*ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങും മുമ്പ് പല നിറത്തിലുള്ള പന്തുകൾ ഈ കുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും, അമ്മ അതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ചുവന്ന പന്ത്, പിന്നെ മഞ്ഞ, നീല... പിന്നീട് ചുവന്ന-മഞ്ഞ-നീല പന്ത് വേണം എന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ, അമ്മ കുഴങ്ങി സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “പന്തൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, അതങ്ങ് അവഗണിച്ചാൽ മതി, ഉറങ്ങിക്കോളും അവൻ.”