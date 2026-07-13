Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightരണ്ടു കവിതകൾ

    രണ്ടു കവിതകൾ

    Posted On date_range 13 July 2026 9:00 AM IST
    Updated On date_range 13 July 2026 9:00 AM IST
    രണ്ടു കവിതകൾ
    cancel
    By
    സംഗീത് മോൻസി
    text_fields
    bookmark_border

    1. വികാരജീവി

    നനഞ്ഞുപോയ ഓർമകൾ

    എന്നെ വിസ്‌മൃതിയിലാഴ്ത്തി.

    കിടക്കയിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റു,

    വളഞ്ഞുനിന്നു, നടന്നു, കുതിച്ചു.

    മനുഷ്യൻ അല്ല,

    ഒരു ജീവിയാണത്–

    വികാരജീവി.

    ‘‘അവിടെ നിൽക്കൂ,

    ഞാൻ ഒന്നോർത്തോട്ടെ.’’

    ‘‘ബീപ് ബീപ്...’’

    ‘‘ആരോടു പറയാൻ?

    വികാരജീവി,

    താങ്കൾ ഈ ലോകത്തിന്റേതല്ലേ?’’

    ‘‘ബീപ് ബീപ്...’’

    മിന്നൽപിണറായി കുതിച്ചു,

    താരകംപോലെ മിന്നിത്തിളങ്ങി.

    കീശയിൽനിന്നൊരു തൂവാല വീണു.

    തിരിഞ്ഞുകിട്ടാത്തൊരു പരിമളം തൂകി അത്,

    അയാളുടെ മുഖം പതിഞ്ഞ

    ആ പഴയ തൂവാല.

    ‘‘അതല്ലേ ഇത്?’’

    തൂവാലത്തുമ്പിലെ എഴുത്ത്

    എന്നെ പുളകിതനാക്കി–

    ‘ഫ്രം ഹെവൻ.’

    2. പന്ത്

    ആർദ്രമാം മനസ്സ് എങ്ങോ പോയിമറഞ്ഞു,

    കടിഞ്ഞാൺ ഇല്ലാത്തൊരു പോക്ക്;

    എന്നെയത് ചകിതനാക്കി കുതിച്ചു

    ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ.

    ഞാൻ നേരിടുന്നത്

    വെറുമൊരു കാറ്റിനെയോ,

    വെറുമൊരു മഴയെയോ,

    വെറുമൊരു ചൂടിനെയോ

    അല്ല;

    ബീഭത്സമായി വീശിയടിക്കും

    ചുഴലിക്കാറ്റിനെയത്രേ.

    അതിൽ അകപ്പെട്ട് ഞാൻ വരിഞ്ഞു മുറുകി,

    എന്റെ തൊലി ചെറുതായൊന്ന്‌ ഇളകി.

    എന്റെ രക്ഷക്കായി ആരുമില്ല

    ഞാൻ മാത്രം.

    കയത്തിൽനിന്ന് ഒരു കൈ

    ഉയർന്നുവന്നു,

    എന്റെ വിരൽ അതിലൊന്ന് തൊട്ടതും

    വിചിത്രമായതെന്തോ എന്നിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചു;

    എന്റെ ഉള്ളം ഒന്ന് പൊങ്ങി

    ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിച്ചു,

    മെല്ലെ ആനന്ദമെന്തെന്ന്

    ഞാൻ അറിയാൻ തുടങ്ങി.

    ആഹാ! എന്തൊരു ലോകമാണിത്?

    ഇനിയും

    അറിയാൻ ഏറെ,

    ആഗ്രഹിക്കാൻ ഏറെ,

    നിറയാൻ ഏറെ.

    എന്റെ ഹൃദയം വെമ്പൽകൊള്ളുന്നു,

    ഒരു കുഞ്ഞിനെപോലെ കൊതിക്കുന്നു–

    പുതിയൊരു ചുവന്ന-മഞ്ഞ-നീല പന്തിനായി.*

    ----------------------

    *ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങും മുമ്പ് പല നിറത്തിലുള്ള പന്തുകൾ ഈ കുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും, അമ്മ അതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ചുവന്ന പന്ത്, പിന്നെ മഞ്ഞ, നീല... പിന്നീട് ചുവന്ന-മഞ്ഞ-നീല പന്ത് വേണം എന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ, അമ്മ കുഴങ്ങി സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “പന്തൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, അതങ്ങ് അവഗണിച്ചാൽ മതി, ഉറങ്ങിക്കോളും അവൻ.”

    Show More expand_more
    News Summary - Malayalam poem
    X