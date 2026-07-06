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    അച്ഛൻ കൊളോണിയലിസം

    Posted On date_range 6 July 2026 8:30 AM IST
    Updated On date_range 6 July 2026 8:30 AM IST
    അച്ഛൻ കൊളോണിയലിസം
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    പ​ടി​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ

    ഒ​ച്ച​യി​ല്ലാ​തെ

    ഉ​മ്മ​​െവ​ക്കു​വാ​ൻ അ​റി​യു​മോ

    എ​ന്ന​വ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു

    ഞാ​ൻ ‘‘ഇ​ല്ല’’

    എ​ങ്കി​ൽ

    അ​തെ​ങ്ങനെ​യെ​ന്നു ഞാ​ൻ

    പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു​ത​രാ​മെ​ന്ന​വ​ൻ

    പി​ന്നീ​ട​വ​ൻ

    പ​ടി​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും

    ക​യ​റു​മ്പോ​ഴു​മെ​ല്ലാം

    ഉ​മ്മ​ക​ൾകൊ​ണ്ടെ​ന്നെ പൊ​തി​ഞ്ഞു

    ചി​ല​പ്പോ​ൾ വ​ലി​യ ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ

    മ​റ്റു​ ചി​ല​പ്പോ​ൾ

    ചെ​റി​യ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ

    അ​വ​ൻ

    ചും​ബ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ധ്യേ

    എ​നി​ക്ക​ന്യ​മാ​യ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ

    എ​ന്റെ മു​ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ

    കൈ​ക​ൾ ഓ​ടി​ച്ചു

    മു​ര​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു

    ഒ​രു​നാ​ൾ

    പ​ടി​ക​ൾ ക​യ​റു​മ്പോ​ൾ

    അ​വ​ൻ

    ഇ​നി​യും ബാ​ക്കി​​െവ​ച്ച​തും

    പ​കു​തി​വ​ഴി​യി​ൽ

    ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​യ​തു​മാ​യ

    ശ​ബ്ദ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​മ്മ​ക​ളു​ടെ

    പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ

    ഞാ​ൻ ത​നി​യെ

    ക​യ​റി​പ്പോ​കും നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ

    ട്രം​പ്

    ക​രാ​റി​ൽ

    വ​മ്പി​ച്ച ശ​ബ്ദ​ത്തോ​ടെ

    ഒ​പ്പുൈവ​ച്ചു

    ഇ​നി

    ഇ​റാ​നു

    യു​ദ്ധ​ക്കോ​പ്പു​ക​ൾ ത​രി​ല്ലെ​ന്നു​ പ​റ​ഞ്ഞ്

    സ്ത്രീ​ക​ൾ

    ഇ​റാ​ന്റെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ

    സ്വ​ന്തം ഹി​ജാ​ബു​ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ചു​ വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞു കൊണ്ട്

    വ​ലി​യ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ

    നൃ​ത്തം​െവ​ച്ചു ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്

    മ​ലാ​ലയെ​പ്പോ​ലെ

    മ​റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ–

    മ​ല​ർ​ന്ന മാ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കു

    കു​ടി​യേ​റി

    മ​റ്റൊ​രു​വി​ധ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ

    ഒ​രു​ത​രം

    അ​ച്ഛ​ൻ കൊ​ളോ​ണി​യലിസ​ത്തി​ന്റെ

    വൈ​ബ്രേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക്

    മൈ​ക്കി​ലൂ​ടെ

    ഐ​ശ്വ​ര്യ​യോ പ്രി​യ​ങ്ക​യോ മി​ഷേ​ലോ

    അ​തോ

    മാ​ർ​ക്സി​ന്റെ മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞ കെ​ട്ട്യോ​ൾ

    മി​സി​സ് മാ​ർ​ക്സോ

    (അ​റി​യി​ല്ല)

    ലി​പ്സ്റ്റി​ക്കി​ട്ട ചി​രി​യാ​ൽ

    വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു

    വാ​യു​വി​ൽ

    ഒ​ച്ച​യു​ള്ള ഫ്ല​യി​ങ് കി​സുക​ൾ

    തു​രു​തു​രെ പ​റ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട്

    THIS IS THE NEW ERA

    DEARS WELCOME TO GLOBALISATION

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    News Summary - Malayalam poem
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