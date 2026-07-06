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    കുളി

    Posted On date_range 6 July 2026 7:45 AM IST
    Updated On date_range 6 July 2026 7:45 AM IST
    കുളി
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    ഒ​ഴു​കു​പാ​റ സ​ത്യ​ൻ
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    രാ​വി​ലെ

    കു​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ​താ​ണ്

    ന​ല്ല ഒ​ഴു​ക്കു​ള്ള തോ​ട്ടി​ൽ.

    തോ​ടി​ന്റെ ആ​രം​ഭം

    എ​വി​ടെനി​ന്നെ​ന്ന​റി​യി​ല്ല

    അ​വ​സാ​ന​വും.

    ആ​ദ്യം ക​ണ്ട

    കു​ളി​ക്ക​ട​വി​ൽ

    കു​ളി​ക്കാ​നെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ

    അ​വി​ടെ

    ഒ​രു വൃ​ദ്ധ​ൻ

    ഒ​രു എ​രു​മ​യെ കു​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    അ​തി​ടു​ന്ന ചാ​ണ​ക​വുമെ​ടു​ത്ത്

    തോ​ട്

    ഭ​യ​ത്തോ​ടൊ​ഴു​കു​ന്നു.

    അ​ടു​ത്ത

    കു​ളി​ക്ക​ട​വി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    അ​വി​ടെ പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ൾ

    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ തൂ​റി​യ അ​ണ​ശീ​ല​യും

    അ​ഴു​ക്കു പി​ടി​ച്ച തു​ണി​ക​ളും

    അ​ടി​ച്ചെ​റ്റി ന​ന​യ്ക്കു​ന്നു

    ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ

    ചി​ല​ർ

    വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ താ​ണി​രു​ന്ന്

    മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ച്ച​തും വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്

    തോ​ടൽപം

    നാ​ണ​ത്തോ​ടൊ​ഴു​കു​ന്നു.

    പി​ന്നെ

    അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത

    ഓ​രോ ക​ട​വി​ലും ക​ണ്ടു

    അ​തി​വേ​ഗ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    പ​ല്ല് തേ​ച്ചും

    ച​ന്തി ക​ഴു​കി​യും

    നി​ർ​മ​ല​രാ​യി

    അ​ടു​ത്ത ചാ​യ​ക്ക​ട​യി​ലേ​ക്ക്

    തി​ര​ക്കി​ട്ടോ​ടു​മ്പോ​ൾ

    ഒ​ഴു​ക്കി​നെ​തി​രെ

    സൂ​ര്യ​ൻ

    ക​മ​ന്ന​ടി​ച്ച് വീ​ണു.

    ഉ​ള്ളി​ലെ

    മാ​ലി​ന്യ​മൊ​ന്നും

    ആ​രും ക​ണ്ടി​ല്ല​ല്ലൊ

    എ​ന്നോ​ർ​ത്ത്

    ചി​രി​ച്ച് പ​ത​ച്ച്

    തോ​ട്

    പ​ട​ർ​ന്നൊ​രു പാ​റ​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്

    തു​ള്ളി​ച്ചാ​ടി.

    അ​മ്പ​ല​ക്ക​ട​വി​ലൂ​ടെ

    ഒ​ഴു​കു​മ്പോ​ൾ

    അ​വി​ടൊ​രു ബോ​ർ​ഡ് ക​ണ്ടു

    ഈ ​ക​ട​വി​ൽ കു​ളി​ച്ച്

    വെ​ള്ളം

    അ​ശു​ദ്ധ​മാ​ക്ക​രു​ത്.

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    News Summary - Malayalam poem
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