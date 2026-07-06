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    ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ലെ ഒ​ന്നാ​മ​ധ്യാ​യം

    Posted On date_range 6 July 2026 9:30 AM IST
    Updated On date_range 6 July 2026 9:30 AM IST
    ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ലെ ഒ​ന്നാ​മ​ധ്യാ​യം
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    അബ്ദുള്ള പേരാമ്പ്ര
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    നാ​ല് ബാ​റ്റ​റി​യി​ടു​ന്ന

    ഒ​രു നീ​ള​ൻ ടോ​ർ​ച്ചു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ഉ​പ്പാ​ക്ക്.

    അ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യെ​ന്നെ പോ​ലെ

    ത​ല ത​ടി​ച്ചും

    ഉ​ട​ൽ മെ​ലി​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ഒ​ന്ന്.

    ഇ​രു​ട്ടി​നെ വെ​ട്ടി പി​ള​ർ​ക്കാ​നും

    കു​ന്നി​ലേ​ക്കു ന​ട​ക്കാ​നും

    അ​നാ​ദി​ക്ക​ട​യി​ലേ​ക്ക്

    അ​ന്തി​ക്ക് ചെ​ല്ലാ​നും

    അ​തെ​നി​ക്കെ​ന്നും ഒ​പ്പം വ​ന്നു.

    രാ​ത്രി​യു​ടെ ഒ​റ്റ​ക്ക​ണ്ണു പോ​ലെ

    നെ​ഞ്ച് വി​രി​ച്ച് ക​ത്തു​ന്നു​ണ്ട​ത്

    ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ൽ...

    രാ​ത്രി​യി​ലൊ​റ്റ​യ്ക്ക്

    ഉ​പ്പ വ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ ​വെ​ളി​ച്ചം

    ഇ​ന്നും മി​ന്നി​ത്തെ​ളി​യാ​റു​ണ്ട്

    ഏ​കാ​ന്ത​ത​യു​ടെ ഉ​പ്പു​പാ​റ​ക​ളി​ൽ.

    മ​ണ്ണെ​ണ്ണ വി​ള​ക്ക്

    ഇ​മ​ക​ൾ ചി​മ്മു​ന്ന രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ

    ടോ​ർ​ച്ചു വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ

    ക​ഞ്ഞി തി​ള​പ്പി​ച്ചു ഉ​മ്മ.

    എ​രി​വു​ള്ള വ​റ്റ​ൽമു​ള​ക് ച​മ്മ​ന്തി

    നാ​വി​ൽ ആ​സി​ഡാ​യി പൊ​ള്ളി.

    മ​ഴ​പ്പാ​റ്റ​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്ത​ത്തെ

    കൈ ​മു​ദ്ര​ക​ളാ​ൽ തോ​ൽ​പി​ച്ച്

    മ​റ്റൊ​രു നൃ​ത്ത​ക്കാ​രി​യാ​യി ഉ​മ്മ.

    വെ​ളി​ക്കി​രി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​മ്പോ​ൾ

    എ​ന്റെ പേ​ടി​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ന്

    ആ ​ടോ​ർ​ച്ച് വെ​ളി​ച്ചം

    ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര പ​ണി​തു.

    ന​ല്ല മ​ഴ​യും

    കാ​റ്റും ഉ​ള്ള ഒ​രു​ രാ​ത്രി​യി​ൽ

    അ​നാ​ദി ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കും വ​ഴി

    വി​ശ​ന്നു വി​ശ​ന്നു ച​ത്തു​പോ​യ

    ആ ​ടോ​ർ​ച്ചി​നെ​യോ​ർ​ത്ത്

    ക​ര​ഞ്ഞ​തി​ന്നു​മോ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    അ​ന്നു മു​ഴു​വ​ൻ

    മ​രി​ച്ച വീ​ടു പോ​ലെ

    നി​ശ്ശബ്ദ​രാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം

    ഒ​രു പ​ക​ലു​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ

    പ​ല കു​റി ആ ​ടോ​ർ​ച്ച് മി​ന്നി​ത്തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    മ​ര​ക്കോ​വ​ണി ക​യ​റി

    ഉ​പ്പാ​ന്റെ പ​ഴ​യ ത​ക​ര​പ്പെ​ട്ടി

    പൊ​ടിത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ചി​റ​ക​ടി​ച്ചു പ​റ​ന്ന

    പാ​റ്റ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    ഒ​രു​വെ​ളി​ച്ചം മി​ന്നി​ത്തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    ആ ​പ​ഴ​യ ടോ​ർ​ച്ച്

    എ​ന്നെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്

    ഒ​ന്നു ചി​രി​ച്ചത​ാവ​ണം, തീ​ർ​ച്ച.

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    News Summary - Malayalam poem
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