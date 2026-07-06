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    കടവ്

    Posted On date_range 6 July 2026 10:30 AM IST
    Updated On date_range 6 July 2026 10:30 AM IST
    കടവ്
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    ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ കെ
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    പു​ഴ എ​ന്ന വാ​ക്ക്

    മു​ന്നി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​വ​രു​ന്നു.

    ഞാ​ന​പ്പോ​ൾ

    എ​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്രം

    ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന നേ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു നാ​ടി​ന്റെ കാ​ല​വ്യാ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ

    ഒ​ഴു​കു​ന്ന ഭാ​ഷ​യി​ൽ പ​രാ​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യു​വാ​ൻ

    വേ​റൊ​രു രൂ​പ​കം പി​ന്നെ വേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ല.

    അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്,

    എ​ന്റെ നി​ഗ​മ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തു

    ചി​ല പ​ദ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നു​ചേ​രു​ന്ന​ത്.

    ഉ​റ​വ

    പ്ര​വാ​ഹം

    വ​ര​ൾ​ച്ച

    സ​മു​ദ്രം

    ന​ദി​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്

    ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള

    റൂ​ട്ട് മാ​പ്പു​ക​ളി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന ക്ര​മ​വി​ധാ​ന​മാ​ണ​ത്.

    ത​നി​പ്പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ള​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, ഇ​തേ ഘ​ട​ന​യി​ലാ​ണ്.

    പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി

    ഐ​തി​ഹ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ,

    ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി, അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച്

    ഇ​തു​വ​രെ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട

    ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന

    രാ​ഷ്ട്ര​നോ​വ​ലി​ന്റെ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും.

    നാ​ട്ടു​വം​ശ​ങ്ങ​ൾ

    അ​തി​ഥി​ദേ​വോ​ഭ​വ:

    സ​ത്യ​മെ​ന്ന ദൈ​വം

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മെ​ന്ന അ​ർ​ധ​ന​ഗ്ന​ത

    ഞാ​ൻ,

    വ​ഴി​യെ​ഴു​തി പു​ന​ർ​വാ​യ​ന​യി​ലെ​ത്തു​ന്നു.

    ഉ​ണ​ർ​ച്ച​യി​ൽ​നി​ന്നും

    ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്കു നി​റ​ഞ്ഞും മു​റി​ഞ്ഞും

    ച​രി​ത്രം ഒ​ഴു​കു​മ്പോ​ൾ

    മു​ന്നി​ൽ ജ​ല​രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഇ​ള​കി​മ​റി​യു​ന്ന

    ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ൾ.

    സ​മ​യ​ദൂ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക​ട​വു​ക​ൾ.

    അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ന്റെ മോ​ച​ന​ത്തി​നു

    നി​റം നി​മി​ത്ത​മാ​യ,

    പാ​ര​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​ത്തി​നു

    ഉ​പ്പ് നി​വേ​ദി​ച്ച,

    പാ​തി​രാ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ളി​ച്ചം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ

    ഒ​രു ജ​ന​ത,

    ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യ പ​ട​വു​ക​ൾ.

    അ​തി​ലൊ​ന്നി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യു​ടെ

    മെ​ലി​ഞ്ഞ ഊ​ന്നു​വ​ടി തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പി​ന്നീ​ട്,

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ക​ട​ത്തു​വ​ഞ്ചി​യു​ള്ള​വ​ർ

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ണി​തു​യ​ർ​ത്തി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ

    ന​മ്മ​ളി​ൽ ഇ​യ്യി​ടെ​യാ​യി ന​ന്നാ​യി കൂ​ടു​ന്നു.

    നാ​വി​ൽ​മാ​ത്രം വി​യ​ർ​പ്പു​ള്ള​വ​ർ

    ഇ​ന്ത്യ​യെ ത​ർ​ക്ക​മ​ന്ദി​ര​മാ​ക്കി പൊ​ളി​ക്കു​ന്നു

    അ​രു​വി​ക​ള​റി​യാ​ത്ത​വ​ർ

    ക​ട​ത്തു​തോ​ണി​ക്കാ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കീ​റു​ന്നു.

    സ​ത്യ​മെ​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​നെ

    കൊ​ന്ന​വ​ർ പു​ണ്യ​ജ​ന്മ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ന്നു.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച ക​ട​വി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്രം യാ​ത്ര​തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന

    അ​ശ്ലീ​ലം പ​ര​ത്തു​ന്ന​വ​രോ​ട്,

    ഏ​താ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച ക​ട​വെ​ന്നു പാ​വം

    ഒ​രി​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    പു​തി​യ നി​റം കൊ​ടു​ത്ത പ​ഴ​യ ക​ട​വി​ന​രി​കി​ലെ

    ‘‘നി​ർ​മി​തി വ​ർ​ഷം 2014’’

    എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ തു​ണി അ​വ​രെ ന​ഗ്ന​രാ​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ല​ത്തി​നും ദൂ​ര​ത്തി​നും

    ഒ​പ്പ​മു​ള്ള ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളും കാ​ല​ടി​ക​ളു​മ​വ​ർ

    ആ ​ഒ​റ്റനി​റ​മു​ള്ള ശീ​ല​കൊ​ണ്ടു മ​റ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    പി​ന്നെ,

    ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ

    വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​ന്നു

    ഒ​രു മ​ഴ വ​രാ​നു​ണ്ട്

    മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പേ​മാ​രി​യാ​യി.

    അ​ന്ന് മ​റ​ശ്ശീ​ല,

    കാ​റ്റും വെ​ള്ള​വും പി​ടി​ച്ചുകീ​റി​യൊ​ഴു​ക​ണം.

    പി​ന്നി​ലെ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച ക​ട​വു​ക​ൾ തെ​ളി​യ​ണം.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വ്യ​വ​ഹാ​ര വാ​യ​ന തു​ട​ര​ണം.

    പാ​വ​മി​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ, പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ൻ

    ക​യ്യി​ൽ ഒ​രു പു​സ്ത​കം മാ​ത്രം

    നെ​ഞ്ചോ​ടു ചേ​ർ​ത്ത്

    പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    അ​തി​ലെ ആ​ദ്യ​വാ​ച​കം

    കാ​ൽ​ക്കീ​ഴി​ലെ മ​ണ​ലി​ൽ അ​യാ​ൾ

    എ​ഴു​തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ‘‘ന​മ്മ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഇ​ന്ത്യ​യെ,

    ഒ​രു പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര സ്ഥി​തിസ​മ​ത്വ

    മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കാ​യി.’’


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    News Summary - Malayalam poem
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