രണ്ട് ഇറാനിയൻ കവിതകൾ
1 അണഞ്ഞ നക്ഷത്രം-പാർനിയ അബ്ബാസി
രണ്ടു പേർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ കരഞ്ഞു.
നിനക്കും എനിക്കും വേണ്ടി.
നീ നക്ഷത്രങ്ങളിലൂതി,
എന്റെ കണ്ണുനീർ,
നിന്റെ ലോകത്ത്: വെളിച്ചത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം.
എന്റേതിൽ: നിഴലുകളുടെ വേട്ട.
നീയും ഞാനും എവിടെയെങ്കിലും ഒടുങ്ങും.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കവിത
നിശ്ശബ്ദമായി പതിക്കും.
ജീവിതത്തിന്റെ പിറുപിറുപ്പ്
നീ കരയാൻ എവിടെയോ തുടങ്ങുന്നു.
പക്ഷേ ഞാൻ അവസാനിക്കും,
ഞാൻ കത്തിച്ചു കളയും,
ഞാൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും.
നിന്റെ ആകാശത്തിലെ
അണഞ്ഞ നക്ഷത്രം, പുകപോലെ.
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പാർനിയ അബ്ബാസി (Parniya Abbasi): ഇറാനിലെ പുതുതലമുറയിലെ ശ്രദ്ധേയയായ കവി. തെഹ്റാനിൽ 2022ൽ ജനിച്ച പാർനിയ അബ്ബാസി 2025 ആഗസ്റ്റ് 13ന് 23ാം വയസ്സിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.)
2 സാന്നിധ്യത്തിനപ്പുറം-സൊഹ്റാബ് സെപഹ്രി
ഇന്ന് രാത്രി
ഒരു വിചിത്ര കിനാവിൽ
ഞാൻ വാക്കുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് യാത്രപോകും.
കാറ്റ് എന്തോ പിറുപിറുക്കും.
ഒരു ആപ്പിൾ വീഴും.
മനോഹരമായ ഈ ഭൂമിയിലുരുളും.
രാവിന്റെ വിദൂര ഭവനം കടക്കും.
മിഥ്യാധാരണകൾ തകരും.
കണ്ണുകൾ നിഷ്ക്രിയമായ മനസ്സിനെ കാണും.
ദൈവകൃപ കാണാനൊത്തുകൂടും.
മിഥ്യാധാരണകൾ തകരും.
കണ്ണുകൾ നിഷ്ക്രിയമായ മനസ്സിനെ കാണും.
ദൈവം കൃപ കാണാൻ ഒത്തുകൂടും.
രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടും.
ഭക്തിയുടെ വേരുകൾ വാടിപ്പോകും.
ഇരമ്പുന്ന വെള്ളം ഇരുണ്ടവഴികൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകും.
കണ്ണാടി അതിന്റെ ഹൃദയംകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കും.
ഇന്ന് രാത്രി
ഒരു സൗഹൃദക്കാറ്റ്
അർഥത്തിന്റെ വേരുകൾ ഇളക്കിമറിക്കും.
അത്ഭുതം അതിന്റെ ചിറകുകൾ കുടയും.
രാത്രിയുടെ ആഴത്തിൽ ഒരു പ്രാണി
ഏകാന്തതയുടെ പച്ചപ്പിൽ കടിക്കും.
പ്രഭാതം
പ്രഭാതത്തിന്റ വചനത്തിലേക്ക് വീഴും.
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സൊഹ്റാബ് സെപഹ്രി (Sohrab Sepehri -1928-1980): ഇറാനിയൻ കവിയും ചിത്രകാരനും. ഇറാനിലെ ആധുനിക കവികളിൽ പ്രമുഖൻ. ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, സ്പാനിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങി നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.)
മൊഴിമാറ്റം-പി.കെ. പാറക്കടവ്