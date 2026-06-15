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ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നയാൾ പട്ടി ചിലേടത്ത് കുരങ്ങ്
Posted On date_range 15 Jun 2026 9:00 AM IST
Updated On date_range 15 Jun 2026 9:00 AM IST
News Summary - Malayalam poem
കുട്ടിക്കാലത്തെ കളിയായിരുന്നു.
എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കും
ആകാംക്ഷയുടെ ചിരി പരക്കും
എല്ലാവരും മാന്യരാകും.
വലുതായപ്പോഴും അതേ.
ഉടുപ്പ് ചുളുങ്ങാതെ
ഉള്ളലട്ടാതെ
വെളുപ്പിട്ടും
ചിരിവെളുപ്പിരട്ടിച്ചും
നമ്മൾ മിണ്ടാതേയിരിപ്പ്.
ആരോ മിണ്ടിയല്ലോ
ഹൃദ്യമുച്ചത്തിൽ
അവകാശപ്പൊരുളായി
പ്രതിരോധക്കൊടുങ്കാറ്റ്.
മിണ്ടിയേ പറ്റൂ
മിണ്ടാടുമിനിയും
പട്ടിയാവട്ടെ
വാനരമാവട്ടെ.
ആരാണവൾ?