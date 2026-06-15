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    ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നയാൾ പട്ടി ചിലേടത്ത് കുരങ്ങ്

    Posted On date_range 15 Jun 2026 9:00 AM IST
    Updated On date_range 15 Jun 2026 9:00 AM IST
    ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നയാൾ പട്ടി ചിലേടത്ത് കുരങ്ങ്
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    മാധ്യമം ലേഖകൻ
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    കുട്ടിക്കാലത്തെ കളിയായിരുന്നു.

    എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കും

    ആകാംക്ഷയുടെ ചിരി പരക്കും

    എല്ലാവരും മാന്യരാകും.

    വലുതായപ്പോഴും അതേ.

    ഉടുപ്പ് ചുളുങ്ങാതെ

    ഉള്ളലട്ടാതെ

    വെളുപ്പിട്ടും

    ചിരിവെളുപ്പിരട്ടിച്ചും

    നമ്മൾ മിണ്ടാതേയിരിപ്പ്.

    ആരോ മിണ്ടിയല്ലോ

    ഹൃദ്യമുച്ചത്തിൽ

    അവകാശപ്പൊരുളായി

    പ്രതിരോധക്കൊടുങ്കാറ്റ്.

    മിണ്ടിയേ പറ്റൂ

    മിണ്ടാടുമിനിയും

    പട്ടിയാവട്ടെ

    വാനരമാവട്ടെ.

    ആരാണവൾ?

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    News Summary - Malayalam poem
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