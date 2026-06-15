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    തേക്കുതോട്

    Posted On date_range 15 Jun 2026 8:30 AM IST
    Updated On date_range 15 Jun 2026 8:30 AM IST
    തേക്കുതോട്
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    By
    ദുർഗാ പ്രസാദ്​
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    പുലിയിറങ്ങുന്ന ഗ്രാമത്തിലാറിൻ

    കരയിലെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ

    ഇരവുതോറുമുറങ്ങാതെ കാടിൻ

    മുരളലിൽ പേടിയോടിരിക്കുമ്പോൾ

    ഇരുദിനങ്ങൾക്കിടയിൽ പുലർച്ചെ

    മതിമറന്ന നിമിഷത്തിലെങ്ങോ

    തെളിയുകയായ് പുലി തൊട്ടുമുന്നിൽ

    ഒളിചിതറുമൊറ്റക്കണ്ണുകാട്ടിൽ

    കരടിയോടുപോരാടിയോ മുള്ളിൻ

    മുനതറഞ്ഞോ തുറക്കാത്ത കണ്ണിൻ

    മറവിലാണീക്കടവെന്നോരൊറ്റ-

    ക്കരുതലാണാകെയുള്ളോരാശ്വാസം

    ഒഴുകിടുന്നു കാർമേഘങ്ങൾ, മെല്ലെ

    തെളിയുകയാണു പുള്ളികളെല്ലാം

    തഴുകിയെത്തി, തണുത്തകാറ്റല്ല

    അരികിലേക്കടുക്കും ചുടുശ്വാസം

    പുലിയിറങ്ങുന്ന ഗ്രാമമേ മൂക്കിൻ

    മുകളിലാണെന്നറിഞ്ഞു, പതുക്കെ

    തിരികെയെത്താനിറങ്ങി, നിലാവിൽ

    നിഴലുകൾ വീണ വാൽ പാതയാക്കി.

    =============

    *പത്തനംതിട്ടയിൽ വനമേഖലയോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന ഗ്രാമം

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    News Summary - Malayalam poem
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