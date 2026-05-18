    അഴകിന്‍റെ സമവാക്യം

    Posted On date_range 18 May 2026 8:30 AM IST
    Updated On date_range 18 May 2026 8:30 AM IST
    കെ. രാജഗോപാല്‍
    കറുപ്പെന്നല്ലയോ പേര്;

    അഴകെന്നു കളിപ്പേര്?

    കരപ്പന്‍കൊണ്ട് അടുത്താരും

    ഇരുത്തില്ലെന്നതു നേര്.

    കളിക്കൂട്ടു വിളിക്കില്ല

    കഴുത്തില്‍ കൈ ഞാത്തുകില്ല

    ഇലപ്പൊതി അഴിക്കുമ്പോള്‍

    കറിപ്പങ്ക് നീട്ടുകില്ല.

    ഒരേ ​െബഞ്ചിലിരുന്നല്ലേ

    വര രണ്ടും കവിഞ്ഞു നാം

    പല കൈയക്ഷരങ്ങളില്‍

    പകര്‍ത്തി പണ്ടൊരേ പാഠം

    നിങ്ങളുണ്ട് അവരുണ്ട്

    –നമ്മളില്ലാത്ത പുസ്തകം;

    മൂന്നിലൊന്നായ് സംഗ്രഹിച്ചാല്‍

    ശിഷ്ടമാകുന്നു ഞാനതില്‍

    ഗ്ലോബില്‍ എത്ര തിരഞ്ഞിട്ടും

    കാണുവാനില്ലാത്ത നാട്ടില്‍

    ലാബില്‍ അമ്ലക്കല വീണ

    മുഖമാണെന്‍റെ ലക്ഷണം

    വിരല്‍ പത്തും പാട്ടുപെട്ടി-

    ക്കട്ടകള്‍- ഞൊട്ട കേള്‍ക്കുവാന്‍

    അമര്‍ത്തുമ്പോള്‍ അപസ്വര-

    മെന്‍റെ താളക്കണക്കുകള്‍

    സാറിനും ഗൈഡിനും തിട്ടം

    തീരെയില്ല; മുതിരയും

    മോരുമെന്നപോലെ ചേരും-

    പടി ചേര്‍ക്കും പരീക്ഷയില്‍

    നൂറിൽ നൂറു നേടുവാന്‍ നീ

    ഓര്‍ത്തുവെച്ചു പകര്‍ത്തുമ്പോള്‍

    കോപ്പി പകര്‍ത്താന്‍ എനിക്കു-

    കാട്ടിത്തന്ന തെറ്റുകള്‍

    വീട്ടിലും ക്ലാസിലും പെട്ടി-

    പ്പാട്ടുപോലെ പരക്കുമ്പോള്‍

    ‘തോൽപിച്ചു നിന്നെ’യെന്നാവാം

    അന്നു നിന്‍റെ ചിരിപ്പൊരുള്‍

    കുരുത്തക്കേടുകള്‍ കത്തി-

    ച്ചെറിഞ്ഞു ഞാന്‍ പുറത്തായി

    വടിയും ചോക്കുമായ് കുത്തി-

    ക്കെടുത്തി നീ അകത്തായി.

    2

    പത്തിലെ ഗ്രൂപ്പുഫോട്ടോയില്‍

    നിന്നെത്തൊട്ടൊന്നു നില്‍ക്കുവാന്‍

    പത്തണയ്ക്കു തികയാഞ്ഞ്

    പിത്തക്കേടു നടിച്ച ഞാന്‍

    കപ്പലണ്ടിപ്പാട്ട തുള്ളിച്ച്

    എല്ലുന്തും കൂലിസൈക്കിളില്‍

    കച്ചടച്ചാക്കുമായ് വന്നു

    മുട്ടുന്നു നിന്‍റെ വാതിലില്‍

    ഭിത്തിയില്‍ തൂങ്ങിയാടുന്നു-

    ണ്ടിപ്പോഴും പത്തിലെ പടം

    -ചില്ലുപായല്‍ മൂടും

    അക്വേറിയംപോലെ ജീവിതം

    ചത്തപല്ലിക്കു ചുറ്റുന്ന

    കട്ടുറുമ്പായിരുന്ന ഞാന്‍

    പുറ്റില്‍നിന്ന് പുറത്തായ-

    തൊന്നോര്‍ത്താലെത്ര വിസ്മയം

    പത്രമു,ണ്ടാക്രിയുണ്ടെന്‍റെ

    ചേളാവില്‍ കൊള്ളുകില്ലിനി

    എങ്കിലും നിന്നോടാകട്ടെ

    ഇന്നത്തെ തീരുവിൽപന.

    ഉത്തരക്കടലാസിന്‍റെ

    കെട്ടുകള്‍ തൂക്കിമാറ്റുമ്പോള്‍

    വരാനൊട്ടും ഇടയില്ല

    തങ്ങളില്‍ നഷ്ടവിൽപന

    നിനക്കു നുറ്റുക്കുനൂറു-

    മാര്‍ക്കുണങ്ങിയ പേപ്പറി-

    ലൊന്നെടുത്ത് കോളാമ്പിക്കു

    കൂന്തകുത്തിയ കുമ്പിളില്‍

    അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു നാലഞ്ചു

    കൂട്ടിയെണ്ണി പൊതിയുമ്പാള്‍

    എന്നെ തോൽപിച്ചുവെന്നല്ലേ

    നിന്‍ ചിരിക്കർഥമിപ്പോഴും?

    അറിയാതൊന്നു തൊട്ടപ്പോള്‍

    ആട്ടിപ്പായിച്ച സ്നേഹമേ,

    നടുക്കൊ,രസമചിഹ്നം

    നടുക്കുന്നല്ലോ നമ്മളെ.

