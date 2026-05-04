Madhyamam
    മൃ​ഗം

    Posted On date_range 4 May 2026 10:30 AM IST
    ഇന്ദുലേഖ കെ
    മെ​രു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍

    പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള മൃ​ഗ​മാ​ണ് ഒ​റ്റ​യാ​ക​ല്‍.

    മെ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്

    ഏ​ത് ആ​ള്‍ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കും മേ​യാ​ന്‍ വി​ടാം

    കൃ​ത്യ​മാ​യി തി​രി​ച്ചെ​ത്തും.

    ഏ​ത് ക​ര​ച്ചി​ലു​ക​ളെ​യും

    ഭ​ദ്ര​മാ​യി അ​ട​ച്ചു​വ​യ്ക്കാ​ന​റി​യാം

    ഒ​ന്നു തൂ​വാ​ന്‍പോ​ലും ഇ​ട​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ

    എ​ത്ര വീ​ണാ​ലും

    പ​രി​ക്കേ​റ്റാ​ലും

    തി​രി​ച്ചെ​ഴു​ന്നേ​റ്റു വ​ന്ന്

    നി​വ​ര്‍ന്നു നി​ൽക്കും

    ന​ല്ല ഇ​ണ​ക്ക​മാ​ണ്

    ഒ​രു തു​ട​ലും വേ​ണ്ട;

    ചു​റ്റു​വ​ട്ട​ത്തു​ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​കും

    ആ​രോ ഇ​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത

    ഏ​ട്ടി​ലെ ഇ​ളം​പു​ല്ലി​ന്

    പു​റ​പ്പെ​ട്ടു പോ​യ​താ​ണ്

    തി​രി​ച്ചു വ​ന്ന്

    മു​റി​വു​ക​ള്‍ ന​ക്കി​ത്തോ​ര്‍ത്തി

    ഒ​രേ​യി​രി​പ്പാ​ണി​പ്പോ​ള്‍;

    എ​ല്ലും​ തോ​ലു​മാ​യ

    ആ ​പ്രാ​ചീ​ന ജീ​വി.


