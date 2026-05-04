Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightചി​ല...

    ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്

    Posted On date_range 4 May 2026 8:45 AM IST
    Updated On date_range 4 May 2026 8:45 AM IST
    ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്
    cancel
    By
    സ്വാ​മി​ദാ​സ്
    text_fields
    bookmark_border

    പ​തി​വാ​യി വ​രാ​റു​ള്ള പാ​വ​ക്കു​ട്ടി ഇ​ന്നും വ​ന്നി​രു​ന്നു. മാ​വി​ൻ​തോ​പ്പി​ലൂ​ടെ ദൂ​രേ​ക്ക് നോ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ കാ​റ്റി​ൻ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ നി​ര​നി​ര​യാ​യി മ​ല​ക​യ​റു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടു. ഇ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ഇ​തേ​യി​രി​പ്പി​ന് ക​നം​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​വ​ക്കു​ട്ടി വ​ന്ന് പോ​യ​താ​യി ഈ​യി​രി​പ്പി​ൽ​ത​ന്നെ അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ന​ന​ഞ്ഞ മ​ര​ച്ചി​ല്ല​ക​ൾ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് എ​ന്തി​നി​ങ്ങ​നെ നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു? ഒ​രു വ്യ​ക്ത​ത​യു​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​തെ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ മ​ഞ്ഞു​തു​ള്ളി​ക​ൾ വീ​ഴു​ന്ന​തു...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    പ​തി​വാ​യി വ​രാ​റു​ള്ള

    പാ​വ​ക്കു​ട്ടി

    ഇ​ന്നും വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    മാ​വി​ൻ​തോ​പ്പി​ലൂ​ടെ

    ദൂ​രേ​ക്ക് നോ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    കാ​റ്റി​ൻ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ

    നി​ര​നി​ര​യാ​യി

    മ​ല​ക​യ​റു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടു.

    ഇ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ

    ഇ​തേ​യി​രി​പ്പി​ന്

    ക​നം​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പാ​വ​ക്കു​ട്ടി

    വ​ന്ന് പോ​യ​താ​യി

    ഈ​യി​രി​പ്പി​ൽ​ത​ന്നെ

    അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ന​ന​ഞ്ഞ മ​ര​ച്ചി​ല്ല​ക​ൾ

    വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക്

    എ​ന്തി​നി​ങ്ങ​നെ നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു?

    ഒ​രു വ്യ​ക്ത​ത​യു​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​തെ

    ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ മ​ഞ്ഞു​തു​ള്ളി​ക​ൾ

    വീ​ഴു​ന്ന​തു കേ​ൾ​ക്കാം.

    വ​ട്ടം​ചു​റ്റി​പ്പ​റ​ക്കു​ന്ന

    സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ണാ​റു​ള്ള

    ഇ​ള​വെ​യി​ലു​ക​ൾ

    വ​ല്ലാ​തെ സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു.

    നി​ശ്ച​ലം​ത​ന്നെ

    ഇ​ന്ന്.

    പാ​വ​ക്കു​ട്ടി എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും എ​ത്തി​ക്കാ​ണും.

    ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ

    അ​ത് മ​ല​ർ​ന്നു​കി​ട​ന്നാ​ൽ

    മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ

    വി​ചാ​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നെ​പ്പ​റ്റി

    ചി​ന്തി​ച്ചു ചി​ന്തി​ച്ച്

    കി​ട​പ്പാ​കും.

    നെ​ടു​നീ​ള​ൻ കോ​ട്ടു​വാ

    ഉ​ത്ത​രം​മു​ട്ടി​ക്കും.

    വൈ​കു​ന്നേ​ര​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്!

    മു​റ്റ​ത്തും ചു​റ്റു​ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും

    എ​ന്ന​പ്പോ​ലെ വ​ന്ന്

    കു​ത്തി​യി​രു​ന്ന വെ​ളി​ച്ചം

    മെ​ല്ലെ​മെ​ല്ലെ

    എ​ങ്ങോ​ട്ടോ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് പോ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കോ​ലാ​യ​വ​രെ

    ക​യ​റി​വ​രു​ന്ന ത​ണു​പ്പി​ന്

    പാ​വ​ക്കു​ട്ടി​യെ മു​ത്ത​മി​ട്ട്

    കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    കു​ളി​രേ

    കു​ളി​രേ

    പാ​വ​ക്കു​ട്ടി​യി​നി​യും വ​രും

    കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്ക​ണ്ടാ...

    പൊ​യ്ക്കാ​പൊ​യ്ക്കൊ

    എ​ന്നു​ത​ന്നെ

    എ​നി​ക്ക് പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ‘എ​ന്തി​രി​പ്പാ​യി​ത് മോ​നെ’ എ​ന്ന്

    എ​വി​ടെ​യോ ഇ​രു​ന്ന്

    അ​മ്മ എ​ന്നോ​ട്

    പ​റ​യാ​ൻ കൊ​തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വും.

    ഈ​യി​രി​പ്പി​ൽ

    സ​മ​യം പ​ര​ക്കം​പാ​യു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​ൻ

    ന​ല്ല ര​സ​മു​ണ്ട്.


    News Summary - Malayalam poem
    X